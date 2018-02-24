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 Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма проверяет участников "Украинского культурного центра", - активистка Павленко

Проверки проводились и в библиотеке оккупированного Симферополя, где активисты проводили свои мероприятия.

Об этом на заседании "Крымской солидарности" 24 февраля рассказала участница общественной организации "Украинский культурный центр" Ольга Павленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!" – отметила Павленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заставляют крымчан-присяжных и призывников отказаться от украинского гражданства, - юрист Гемеджи

Кроме того, активисты рассказали, что типографии отказываются печатать газету, которую издает "Украинский культурный центр", ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета "Кримський Терен" на украинском языке называется "экстремистским материалом".

Активисты организации 26 августа презентовали первый экспериментальный выпуск издания "Кримський Терен" на украинском и русском языках.

В первом выпуске была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях.

Источник: https://censor.net.ua/n3052343
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
почему магазины рошен в москве не проверяют?
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Так ведь Вам повезло - Вас проверять приходится !! А Подконтрольную Кремлю Прокуратуру Крыма проверять было вообще бесполезно --- ни на девственность, ни на триппер , ни на желание извращений -- везде результат будет самый плохой из возможных... Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма проверяет участников "Украинского культурного центра", - активистка Павленко - Цензор.НЕТ 1428Вы бывшей прокурорше Крыма- Поклонской позвоните и спросите про извращения и триппер -- она всё это знает с первого курса..... Только если начнёт подсказывать позы - сразу бросайте трубку!!!!
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Мы эмансипируемся. От Кремля, от России и от империи. Мы называем этот процесс декоммунизацией, хотя справедливее называть его деколонизацией.

Через этот процесс проходили все бывшие колонии после обретения независимости: жаловаться на него - все равно, что скорбеть о смене времен года.

Война стала дефибриллятором для украинского организма - и теперь страна проводит ревизию самой себя, пытаясь понять, что именно успело атрофироваться за годы бездействия.

Мы больше не спорим о количестве государственных языков и памятниках Ленину. Отказываемся от советского и имперского. (copy)
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как сдали Крым...

Підконтрольна Кремлю прокуратура Криму перевіряє учасників Українського культурного центру, - активістка Павленко - Цензор.НЕТ 3653 Микола Колесник‏ @mikola791 32 мин.32 минуты назад
Слушайте на 50 мин 20 сек
Видео
https://youtu.be/_LrMl_rg3k8

Підконтрольна Кремлю прокуратура Криму перевіряє учасників Українського культурного центру, - активістка Павленко - Цензор.НЕТ 7467 Ray‏ @Ray_net_ua 42 мин.42 минуты назад
Гибридная война олигарха Порошенко. Гордон: На Донбассе ВСУ несколько раз брали в плен одного генерала ГРУ РФ который по ошибке выходил не на тот блок пост и позвонку из Киева отпускали.

Підконтрольна Кремлю прокуратура Криму перевіряє учасників Українського культурного центру, - активістка Павленко - Цензор.НЕТ 8547
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодконтрольная Кремлю прокуратура Крыма проверяет участников "Украинского культурного центра", - активистка Павленко
 
 
 
 
 
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