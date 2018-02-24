 Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма проверяет участников "Украинского культурного центра", - активистка Павленко

Об этом на заседании "Крымской солидарности" 24 февраля рассказала участница общественной организации "Украинский культурный центр" Ольга Павленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!" – отметила Павленко.

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Кроме того, активисты рассказали, что типографии отказываются печатать газету, которую издает "Украинский культурный центр", ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета "Кримський Терен" на украинском языке называется "экстремистским материалом".

Активисты организации 26 августа презентовали первый экспериментальный выпуск издания "Кримський Терен" на украинском и русском языках.

В первом выпуске была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях.