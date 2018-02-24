 Поврежденные вчера в результате обстрела электро- и газоснабжение в Луганском восстановлены, - штаб АТО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником. Сегодня при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК, восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122-мм электро- и газоснабжения населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное.