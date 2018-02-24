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 Поврежденные вчера в результате обстрела электро- и газоснабжение в Луганском восстановлены, - штаб АТО. ВИДЕО

По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону опорных пунктов ВСУ не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником. Сегодня при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК, восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122-мм электро- и газоснабжения населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное.

Источник: https://censor.net.ua/n3052342
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Шоб Вы знали как рады в Одессе от того что восстановленно водоснабжение именно в тех местах где больше всего орали за Рассею и ненавидели Украину!! Прамо счастливы!!!!! А в Западных регионах Украины - я уверен - воопще плясуют ГОПАКА от такой новости!!! Осторожно - смотрите не захлебнитесь от избытка воды --- а тож нам прийдётся плясать ещё сутки!!!!!
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Бля - меня обманули - написали что вам дали воду,- я так себе думал что все кто хотел в Рацею захлебнутся,,-а не получается... Ну так ведь электроснабжение Вам ведь восстановили??? Так лезьте под кабель -- доставьте людям радость!!!! Поврежденные вчера в результате обстрела электро- и газоснабжение в Луганском восстановлены, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1094
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Город Торецк ( Дзержинск ) 24.02 с 6 часов утра до 18-00 постоянные разрывы в р-не поселков Шумы , Южный, Северный. Это считается обстрелов опорных пунктов ВСУ не ЗАФИКСИРОВАНО ?????????? А что тогда взрывается целый день ????
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На Донетчине в оккупированной Горловке появились листовки, в которых людей призывают прийти 25 февраля на митинг протеста против российских наемников.
Соответствующие фото появились в соцсети ВКонтакте.
Согласно представленной информации, митинг должен состояться у стен здания Горловской городской администрации в 12:00.О том, что градус недовольства на неподконтрольной Киеву территории нарастает, свидетельствуют также комментарии горловчан в соцсети. https://www.obozrevatel.com/society/v-okkupirovannoj-gorlovke-zaplanirovali-bunt-protiv-terroristov.htm
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ну це вже піздно.треба було в 2014 виходити.
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Яке щастя... я прямо пісяюсь від задоволення.
хай би хуйло газопостачання ватникам відновлювало.
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у нас тут два лоханця имеются. Можем за них порадоваться. Вот поэтому они тут за пецу аж укакиваются.
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Когда уже полезем брататься,амниистировать и просить прощения?Все преступления в обозримом будущем уже тоже под амнюху попадают?Грабь,воруй,нанавидь укропов,люби путлера-всё простится автоматом...Желательно калашником.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоврежденные вчера в результате обстрела электро- и газоснабжение в Луганском восстановлены, - штаб АТО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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