 Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, в интервью DW Игорь Додон заявил, что Молдова не может дружить с Россией против Европы или с Европой против России. Он также рассчитывает на активную позицию Берлина для решения проблемы Приднестровья.

"В России работают более 600 тысяч граждан Молдовы. Это при том, что население Молдовы составляет около трех миллионов. Эти люди переводят домой ежегодно более миллиарда долларов", - сказал Додон. Он отметил, что эти денежные переводы крайне важны для экономики Молдовы, ведь в течение прошлого года в страну пришли лишь около 150 миллионов прямых иностранных инвестиций.

Додон признал, что российский рынок является приоритетным для Молдовы по товарам агропромышленного комплекса. Кроме того, он напомнил, что Молдова получает 100 процентов газа от российского "Газпрома".

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В то же время, Додон положительно оценил факт заключения ЕС соглашения об ассоциации с Молдовой, а также предоставление Евросоюзом безвизового режима для молдавских граждан. Президент Молдовы, однако, убежден, что членом европейского сообщества его страна никогда не станет. "Молдова никогда не станет членом ЕС. К этому не готовы ни Брюссель, ни Молдова", - заверил Додон и добавил, что "геополитические игроки поняли, что Молдова должна дружить как с Востоком, так и с Западом. "Иначе произойдет то, что произошло в Украине", - заявил президент Молдовы.

Додон также отметил, что Молдове не следует быть и членом НАТО: "Молдова не выживет, если ее пытаться использовать в любых военных целях или Восток, или Запад".

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По Украине Додон считает, что Кишиневу следует "не мешать" в вопросах решения конфликта вокруг Донбасса и Крыма. События в Украине Додон назвал "печальным уроком". По его мнению, политикам из России и Европы не стоит пытаться "тянуть к себе" такие страны, как Молдова или Украина.

Додон также считает, что Западу и России потребуется вскоре "новая повестка дня" для региона, в том числе и для успешного решения проблемы Приднестровья. "У нас есть серьезный шанс, чтобы Молдова и решение приднестровской проблемы появились в повестке дня крупных игроков", - сказал он. Молдавский президент также "очень рассчитывает" на активную "позицию Берлина" в этом вопросе.

Глава молдавского государства так же одобрил введение совместного украинского-молдавской пограничного контроля на приднестровском участке для борьбы с контрабандой, но отметил, что совместный контроль не должен приводить к экономическим потерям для бюджета Приднестровья.