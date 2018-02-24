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Все про:Молдова (895) Донбасс (15568) Додон (94)

 Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон. ВИДЕО

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что его противники зря называют его пророссийским и объяснил, почему его стране стоит дружить с Россией.

Как пишет  Цензор.НЕТ, в интервью DW Игорь Додон заявил, что Молдова не может дружить с Россией против Европы или с Европой против России. Он также рассчитывает на активную позицию Берлина для решения проблемы Приднестровья.

"В России работают более 600 тысяч граждан Молдовы. Это при том, что население Молдовы составляет около трех миллионов. Эти люди переводят домой ежегодно более миллиарда долларов", - сказал Додон. Он отметил, что эти денежные переводы крайне важны для экономики Молдовы, ведь в течение прошлого года в страну пришли лишь около 150 миллионов прямых иностранных инвестиций.

Додон признал, что российский рынок является приоритетным для Молдовы по товарам агропромышленного комплекса. Кроме того, он напомнил, что Молдова получает 100 процентов газа от российского "Газпрома".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья, - Додон. ВИДЕО

В то же время, Додон положительно оценил факт заключения ЕС соглашения об ассоциации с Молдовой, а также предоставление Евросоюзом безвизового режима для молдавских граждан. Президент Молдовы, однако, убежден, что членом европейского сообщества его страна никогда не станет. "Молдова никогда не станет членом ЕС. К этому не готовы ни Брюссель, ни Молдова", - заверил Додон и добавил, что "геополитические игроки поняли, что Молдова должна дружить как с Востоком, так и с Западом. "Иначе произойдет то, что произошло в Украине", - заявил президент Молдовы.

Додон также отметил, что Молдове не следует быть и членом НАТО: "Молдова не выживет, если ее пытаться использовать в любых военных целях или Восток, или Запад".

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По Украине Додон считает, что Кишиневу следует "не мешать" в вопросах решения конфликта вокруг Донбасса и Крыма. События в Украине Додон назвал "печальным уроком". По его мнению, политикам из России и Европы не стоит пытаться "тянуть к себе" такие страны, как Молдова или Украина.

Додон также считает, что Западу и России потребуется вскоре "новая повестка дня" для региона, в том числе и для успешного решения проблемы Приднестровья. "У нас есть серьезный шанс, чтобы Молдова и решение приднестровской проблемы появились в повестке дня крупных игроков", - сказал он. Молдавский президент также "очень рассчитывает" на активную "позицию Берлина" в этом вопросе.

Глава молдавского государства так же одобрил введение совместного украинского-молдавской пограничного контроля на приднестровском участке для борьбы с контрабандой, но отметил, что совместный контроль не должен приводить к экономическим потерям для бюджета Приднестровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3052341
 
 
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Вова путин снял гандон,
посмотрел и в фас и профиль
ООО..!!! да это же Додон Україна - сусід Молдови, і не заважати - це буде наша найбільша допомога для вирішення конфлікту на Донбасі, - Додон - Цензор.НЕТ 2466
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С петей надо дружить этому чучелу)))
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Это какие такие геополитические игроки поняли что Молдова должна дружить как с россией так и с Западом ?
Путин ему звонил и сказал что не будет тянуть одеяло - молдову на себя ?
Какую то ерунду несет.
Упился наверное на праздник.
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Я декілька раз перечитав...
Так що згоден!
Намолов він від душі Україна - сусід Молдови, і не заважати - це буде наша найбільша допомога для вирішення конфлікту на Донбасі, - Додон - Цензор.НЕТ 6065
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В современном мире так = или создаёшь свою ядерную бомбу или прийдётся с кем то дружить .
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По Украине Додон считает, что Кишиневу следует "не мешать" в вопросах решения конфликта вокруг Донбасса и Крыма. События в Украине Додон назвал "печальным уроком". Источник: https://censor.net.ua/n3052341

які розумні слова...
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ага, не заважайте його палкій дружбі з росією
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я дивлюсь до мене штатного "оппонента" прікріпили. Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон - Цензор.НЕТ 9741
на кожний коментар реагуєш.
на хліб з маслом вистачає?
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та кому ти треба ))))
опустись с небес на землю.
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- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придешь домой - там ты сидишь!

В.С. Висоцький
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вона точно знає.
все про всіх.
в неї знаєш які зв"язки.... Україна - сусід Молдови, і не заважати - це буде наша найбільша допомога для вирішення конфлікту на Донбасі, - Додон - Цензор.НЕТ 3239
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Ні, Семен і Смицький це два ватних бота на подвійному окладі, за знання мови .
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А кого,власне кажучи,цікавить думка дадона-трамбона?
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Уважно читав його уривки промови (білєбєрди)...
Кхм... Він дійсно, ще той Gандоn...
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Придурок - Молдова газ от Раши не ПОЛУЧАЕТ ,,, - а ПОКУПАЕТ!!! Однако надо заметить - он очень хитрый Молдован. Так и хочет сразу на двух Уях одновременно в Рай ускакать.... Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон - Цензор.НЕТ 1119Посмотрим - как у него это получится.... Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон - Цензор.НЕТ 1119
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Пардон - МОЛДОВАНИН... Пережитки совка остались....
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Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон - Цензор.НЕТ 6597да все приднестровие живет и кормится с контрабаса! Украина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон - Цензор.НЕТ 6597и в молдове кстати тоже немало "едоков"!по-ходу сам додонушка их этих самых выкормышей и есть!
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Если у соседа горит дом - главное, не мешать...
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"совместный контроль не должен приводить к экономическим потерям для бюджета Приднестровья". Мені здавалося, навпаки, їм треба створити законні перешкоди, аби їх стимулювати повернутися у Молдову. Це можливо, з огляду на відсутність кордону з парашестаном. Виглядає, що гоnдону важливіші інтереси параши, аніж власної країни
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Вот додон загнул )) И через 100 лет и через мильён , но Молдова не станет членом )))))
Вангует собака.
Через сто лет будут Соединенные Штаты Земли , а президент будет Джон Хаммер Україна - сусід Молдови, і не заважати - це буде наша найбільша допомога для вирішення конфлікту на Донбасі, - Додон - Цензор.НЕТ 9895
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Трьох Бійців добровольчого корпусу ОУН засудили за зберігання літератури по веденню партизанської війни (!) Інкримінують підготовку до теракту (!) Розповсюджуйте!
Смерть шиколядній баризі!
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так а чо,это не терракты?партизанская война-разве не терракты?
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конДом ти, гнида !!! Придністров"я тобі мало???...що ж про інших друзів путлєра казати, якщо біда власного народу його нічому не навчила...
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Не знаю ким він себе уявляє та ким хоче бути, але на разі - є Нацюцюрником Х√йла
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Це відповідь на запитання від ///Вася Шавченко///
Але чомусь мій комент опинився тут, а Васине запитання зовсім зникло Україна - сусід Молдови, і не заважати - це буде наша найбільша допомога для вирішення конфлікту на Донбасі, - Додон - Цензор.НЕТ 2727
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додон,это такая фигура ,которая ни на что не влияет .поэтому волен говорить все что вздумается
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мальдаване, вас в так любимой вами Расеюшке вообще за людей не держат, гастарбайтеров я имею ввиду, как работников ну и просто так, у вас же хороший климат и земля, в Эстонии напр. этого нет но тем не менее, да, я знаю что и у нас похожие проблемы( но чего вы так пресмыкаетесь?
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смотри, ещё один после последней песни вагнеров запел по другим нотам, ну правда сказать, пробует.
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"заявил, что Молдова не может дружить с Россией против Европы или с Европой против России." не-не, эта ниша уже занята, Беларусью, такое повторить не возможно), тем более что есть Приднестровье, кацапы уже почувствовали запах крови а главное слабости в Молдове и теперь не получится так маневрировать как Лукашенко
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короче, уже де-факто полностью под паРашей, так о каком нейтралитете он говорит?
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То что он заявил это пустая болтовня.
Кто позволит пророссийской Молдове дружить с Западом.
Вранье.
Сегодня несколько десятков молдавских городов заявили о признании суверинитета Румынии.
Серьезно это или нет время покажет.
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А раніше Молдова не визнавала суверенітет Румунії?
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Неважно... всё равно поза из камасутры
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Скоріше фунції нацюцюрника... для головної генеталіі рососії...
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ну ... там и фамилия рифмуется... - думать не надо
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Каламбурчик: корнет-кларнет-тромбон-додон - ган...дон !!!
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Той випадок в орфографії, коли пишимо Додон, а читаємо ...
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Додон і є додон... В цапорогих завжди всі будуть людьми третього сорту, тому що другого сорту то вони самі (перший сорт то бояри та опричники), й будуть продовжувати шпиняти й викручувти руки та яйця... - кидати тре москалів, бо їх всеодно з часом не стане - майбутне не за ними...
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У хуйла видимо дела совсем плохи, раз Гон Дона заставил кудахтать😂
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с радостью увидел, что не только я считаю Додона кретином
возникает , правда, законный вопрос: кто его выбрал?
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у каждого долдона найдётся веский аргумент для дружбы с кремлядью
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буков
А раніше Молдова не визнавала суверенітет Румунії ?

Молдова - нет.
Только отдельные политические силы.
Вообще то это идея Запада что такие страны как Украина или Молдова должны быть мостом между Западом и россией.
Утопическая, потому что путин с этим не согласен.
Поэтому прозападность ( или прорумынкость в случае Молдовы) это обратная реакция на пророссийскость.
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Просто прямое повторение лживых тезисов кремляди. Как раз наоборот, спасение Украины и Молдовы-дальнейшая евроинтеграция и вхождение в коллективный Запад. Дондон-гондон и мудак, мелкопоместная, жалкая кремлешлюха.
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одну несінитницю воно несе якусь.начебто пердь у воду і звуку ні якого.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина - сосед Молдовы, и не мешать - это будет наша самая большая помощь для решения конфликта на Донбассе, - Додон. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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