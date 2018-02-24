 Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в своем микроблоге Twitter, что официальный Киев не откажется выпонять договоренности, принятые в Минске.

"Украина хочет мира, а РФ хочет войны, вооруженная агрессия против Украины продолжается 4 года в нарушение международного права и Минска", - написала Беца.

Также она подчеркнула, что Россия должна прекратить агрессию.





"Украина предана Минским договоренностям. Россия должна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию", - подчеркнула она.

Напомним, МИД РФ 24 февраля опубликовал заявление в ответ на вступление в силу закона по Донбассу. В частности, там говорится, что закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" создает условия для насильственного захвата Украиной неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.