 Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в своем микроблоге Twitter, что официальный Киев не откажется выпонять договоренности, принятые в Минске.
"Украина хочет мира, а РФ хочет войны, вооруженная агрессия против Украины продолжается 4 года в нарушение международного права и Минска", - написала Беца.
Также она подчеркнула, что Россия должна прекратить агрессию.
"Украина предана Минским договоренностям. Россия должна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию", - подчеркнула она.
Напомним, МИД РФ 24 февраля опубликовал заявление в ответ на вступление в силу закона по Донбассу. В частности, там говорится, что закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" создает условия для насильственного захвата Украиной неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.
о нем предпочитают не вспоминать... стыдятся, наверное
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"Якщо з нами щось трапиться не носите нам квітів. Нам потрібні не квіти. Ми хочемо жити в нормальній країні".
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- Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, - может, тогда хоть за ум возьметесь... Может, морду от земли подымете."
Серафимович "Зарева"
и в капкан... угодили
и врагам ... угодили
получается не договоренности, а угоды
(это мое мнение)
я понимаю смысл и значение украинского слова - угода
(договор, соглашение, договоренность)
но вот по отношению к Минским... я своего мнения не меняю, извините.
А от санкції для неї є, вгадай за ЩО.
Это из витеватой лапши твоей следует.
http://vgolos.com.ua/articles/operatsiya_lolita_hto_poslav_u_biy_proty_poroshenka_tini_z_yogo_mynulogo_298921.html
Источник: https://censor.net.ua/n3052340"
Кто Бецу знает???????
Выблядки продажные.
Рошеновые запроданцы.