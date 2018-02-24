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 Политика Украины
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 Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление российского внешнеполитического ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в своем микроблоге Twitter, что официальный Киев не откажется выпонять договоренности, принятые в Минске.

"Украина хочет мира, а РФ хочет войны, вооруженная агрессия против Украины продолжается 4 года в нарушение международного права и Минска", - написала Беца.

Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца 01

Также она подчеркнула, что Россия должна прекратить агрессию.

Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца 02

"Украина предана Минским договоренностям. Россия должна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию", - подчеркнула она.

Напомним, МИД РФ 24 февраля опубликовал заявление в ответ на вступление в силу закона по Донбассу. В частности, там говорится, что закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" создает условия для насильственного захвата Украиной неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3052340
 
 
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Украина предана не минским договоренностям, а минскими договоренностями.
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От би так підписанти будапештського меморандуму так свої обов'язки виконували...
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та да!
о нем предпочитают не вспоминать... стыдятся, наверное
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А хіба Лоліта пробовола скористатись цим меморандумом - щось,я непригадую жодного слова за Будапештській меморандум від нашої"влади"...

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Жоден політик не дав того рецепту,який дали Тячівські Повстанці як ДАТИ ПО ШИЇ ЗРАДНИКАМ МАЙДАНУ! БІЛЬШЕ НІЯКИХ МАРШІВ! ВСЕ ПОВИННО ВИРІШИТИСЯ У ЛІЧЕНІ ДНІ! Збір УСІХ УКРАЇНЦІВ У ВІВТОРОК БІЛЯ ВР О 9:00. ЗСОБОЮ МАТИ САЛО НА 3 ДНІ І ШИНИ! Тепер або ніколи!
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Жарти вже закінчилися
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А чому обличчя на фото нагадують пиятиків?
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Штаб блокади торгівлі з окупантами поделился(-ась) прямым эфиром Малько Івана.
3 ч ·

"Якщо з нами щось трапиться не носите нам квітів. Нам потрібні не квіти. Ми хочемо жити в нормальній країні".
"Тячівські повстанці" звернулися до українців.
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Ось як тільки хуйло вийде з сирійського ступору, так і відведе.
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ПОХОДЕНЬКИ ЗАКІНЧИЛИСЯ! ЗБИРАЄМОСЯ УСІ БІЛЯ ВР у вівторок о 9:00. СТОЯТИМЕМО ДО ПОВНОЇ ПЕРЕМОГИ! НУ І ШИНИ ГОТУЙТЕ.ВОНИ БОЯТЬСЯ ЇХ НАЙБІЛЬШЕ! ЗАПАЛИЛИ В ИЯЧЕВІ ЗАПАЛИМО І В КИЄВІ! ПРОВОКАТОРІВ ВИЛОВЛЮВАТИ І В ОНЛАЙН ДЛЯ ОПІЗНАННЯ.
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Але в нас є потужні/натужні реформи... Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца - Цензор.НЕТ 7044
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потужні/натужні реформи... Україна віддана Мінським домовленостями, Росія має відвести свої війська і припинити агресію, - Беца - Цензор.НЕТ 2351
- судячи з того , що влада боїться робити перепис населення - витримують "реформи" далеко не всі ...
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"- Мало с вас шкуру спускают!
- По две дерут с каждого.
- Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, - может, тогда хоть за ум возьметесь... Может, морду от земли подымете."

Серафимович "Зарева"
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Потому что в США не платят миллиардные дотации Косюку - другу Парашенко...
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Да надо было не 0.68 бакса рисовать...а 0,068 бакса..за 12 штук яиц...было бы еще убедительней.....
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Зажрались они, как я погляжу - яйца дюжинами покупать...
Україна віддана Мінським домовленостями, Росія має відвести свої війська і припинити агресію, - Беца - Цензор.НЕТ 6587
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В Італії купляла недавно,щоб не збрехати,6 яєць по1,76 Євро.
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Употребление допинга спортсменами это страшное преступление по сравнению с убийством 500 человек , в том числе детей.
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Так ведь Раша понимает один язык - когда её лупят договорённостями по морде !! Или просто лупят по морде...... Украина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца - Цензор.НЕТ 7777
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"Украина предана Минским договоренностям. Источник: https://censor.net.ua/n3052340 - людською мовою - Україна буде віддано дотримуватися фейкової угоди !
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"Украина предана мінским соглашениям" якщо буквально "предана" то є зрада, з особливим статусом дамбабве, "преданим" може бути тільки пес свому господарю, а мінськи домовленності нічого цінного крім санкцій часткових проти рашки не несуть.
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Минские договоренности - предательство Украины. Тогда как понимать заголовок - Украина предана предательству? Дебилы, блядь.
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Фото как раз и иллюстрирует это.Война идет,а тут фото улыбающейся.Ну как раз во время.
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минские УГОДЫ именно - угоды - бо угодили так угодили
и в капкан... угодили
и врагам ... угодили
получается не договоренности, а угоды
(это мое мнение)
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Це кацапське мнєніє який не розуміє значення українського слова.
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это мое мнение, и оно совсем не должно совпадать с Вашим.
я понимаю смысл и значение украинского слова - угода
(договор, соглашение, договоренность)
но вот по отношению к Минским... я своего мнения не меняю, извините.
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Так росію ніхто не бачить, немає такої країни )))
А от санкції для неї є, вгадай за ЩО.
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Порох вето на миротворцев из Израиля наложил.
Это из витеватой лапши твоей следует.
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У Клімкіна заступники розумом не наділени, краще б вона мовчала, розумніше виглядала, а то Елісеєв засуджує погром будівлі "росспівробітництва" вони у мзс понабирали або тупих або російських агентів.
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Когда на сцену выйдет Бец! -- настанет зрителю...хм... ...капэць...*)
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Для більшого розуміння всієї цієї маячні від Беци і іже з нею, наведу певну асоціацію - Б*ца прагне цноти, але вже 4 роки її постійно гвалтуює маньяк, не зважаючи на рішення судів і т.інше. Б*ца віддана цнотливості, тож маньяк повинен просто висунути свого дрючка і припинити її гвалтувати. З такої асоціації хтось повірить, що Б*ца насправді хоче, щоб від неї відчепились?
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Я можу пред'явити пану Порошенку 9 статей КК за злочини впродовж останніх 3-х років, - Віктор Шишкін http://bbcc-cnn.com/ya-mozhu-pred-yavyty-panu-poroshenku-9-statej-kk-za-zlochyny-vprodovzh-ostannih-3-h-rokiv-viktor-shyshkin/ … через @BBCcCNN
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во многом согласен с Шишкиным. Книга сегодня более актуальна нежели калаха. Более того, объём просветительской работы просто вводит в ступор. Несмотря на прославленное совковое образование люди у нас тупы, не способны думать и не образованы.
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Раша не агрессор,а торговый партнёр,правильно я говорю Петр Порошенко?
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а настоящей Украине на договорняки офшорные плевать!!!
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как может быть "насильственного захвата Украиной неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей." Украина захватывает силой свои собственные территории? До чего уже дошло. Патріотизм
Источник: https://censor.net.ua/n3052340"
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Что такое ПРЕДАННАЯ.
Кто Бецу знает???????
Выблядки продажные.
Рошеновые запроданцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина предана Минским договоренностям, Россия должна отвести свои войска и прекратить агрессию, - Беца
 
 
 
 
 
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