 Судно с оружием, военной униформой и рациями из России задержали в Тунисе

Об этом сообщают Maritime Bulletin и агентство Agenzia Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ru.
По данным Maritime Bulletin, судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор корабля — турецкая компания.
В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи, пишет Agenzia Nova.
Агентство утверждает, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.
Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс. Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.
Там щас непонятка... ...даже постреливают по ночам, чисто по криминалу.
Скорей всего, местные зарядят калым и отпустят.
...у меня так уже было... -- попал раз в участок ихний -- это ужос! ...за хулиганку, но не за свою, а моих тунисских друганов из местных...
...в общем, в камерах туалетов нет и битком... ...на дверях автоматчик. Все ходят под себя... -- так я ему 5 динар дал -- шо б он меня в наружный туалет выпустил... ...а там я ещё 10 гринов другому автоматчику добавил, шо на выпускной стрёме...
...и пописял окончательно и с облегчением, уже у родной мамки, в нормальной хате... *)
Единственное, шо там от шикарного прошлого осталось -- пиво! -- двух сортов.
Одно зелёное, а другое красное -- но красное -- это не пиво...*)
У них ВВП, натюрлихь, выше на душу -- но у них и душ меньше...*)
Бассейны в отелях имеются приличные, с морской водой -- но не во всех. ...а через один на третий --
...кормят классно -- англичане ж в основоном -- уже даже свинину освоили и сало хрумкают, не хуже нас с вами... -- а голод же не тётка -- а в Киеве дядька...*)
В 90хх. было классно! Моя сеструха по 5 - 7 Боингов в день принимала -- "Рибат Тур".
...был когда-то и на нашей Миллионной улице праздник...*)
Теперь всё. лет 30 надо подождать...