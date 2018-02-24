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 Судно с оружием, военной униформой и рациями из России задержали в Тунисе

Власти Туниса задержали судно с военной техникой и амуницией, вышедший из порта Новороссийска.

Об этом сообщают Maritime Bulletin и агентство Agenzia Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ru.

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По данным Maritime Bulletin, судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор корабля — турецкая компания.

В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи, пишет Agenzia Nova.

Агентство утверждает, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.

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Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс. Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.

Источник: https://censor.net.ua/n3052338
 
 
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Просто хотели завезти товар шоб можно было купить в любом магазине.
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вы фсе фрете !!!! это помощь детям африки !!!! Это происки бендеровцев !!!!
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...я в Тунис, уже 23 года, шо ни год езжу -- у меня там мама...
Там щас непонятка... ...даже постреливают по ночам, чисто по криминалу.
Скорей всего, местные зарядят калым и отпустят.
...у меня так уже было... -- попал раз в участок ихний -- это ужос! ...за хулиганку, но не за свою, а моих тунисских друганов из местных...
...в общем, в камерах туалетов нет и битком... ...на дверях автоматчик. Все ходят под себя... -- так я ему 5 динар дал -- шо б он меня в наружный туалет выпустил... ...а там я ещё 10 гринов другому автоматчику добавил, шо на выпускной стрёме...
...и пописял окончательно и с облегчением, уже у родной мамки, в нормальной хате... *)
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Так получилось... ...когда-то Тунис был круче Украины -- в 1990 году. Сеструха замуж туда вышла...
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Тунис и сейчас, по уровню жизни, гораздо круче Украины, я не жил, но ВВП на чела в 5 раз выше чем в нене. А отдых там просто класс, но после 15 года там опасно.
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...в июле оттуда... -- ПОПА! ...на букву "Ж".
Единственное, шо там от шикарного прошлого осталось -- пиво! -- двух сортов.
Одно зелёное, а другое красное -- но красное -- это не пиво...*)
У них ВВП, натюрлихь, выше на душу -- но у них и душ меньше...*)
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Ну не буду спорить, был один раз, в 12, или 13 году. Оч понравилось
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Отдых -- говно! Море без ухода запоганилось.
Бассейны в отелях имеются приличные, с морской водой -- но не во всех. ...а через один на третий --
...кормят классно -- англичане ж в основоном -- уже даже свинину освоили и сало хрумкают, не хуже нас с вами... -- а голод же не тётка -- а в Киеве дядька...*)
В 90хх. было классно! Моя сеструха по 5 - 7 Боингов в день принимала -- "Рибат Тур".
...был когда-то и на нашей Миллионной улице праздник...*)
Теперь всё. лет 30 надо подождать...
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В Тунисе, когда Майдан начался, ихний президент тоже -- всё национальное бабло сгрёб и в Саудовскую Аравию свалил со всем своим кодлом... -- а они ж на него молились, как вата на хуйла... -- чиста Янукович, короче...*)
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таки кому гнали оружие во круг Африки в Судан скорей всего русня поехавшего муллу там поддерживает Судно зі зброєю, військовою уніформою та раціями з Росії затримали в Тунісі - Цензор.НЕТ 7361
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудно с оружием, военной униформой и рациями из России задержали в Тунисе
 
 
 
 
 
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