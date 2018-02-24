 Трампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По его словам, оно привлекло широкое внимание: "На публике об этом шутили, но в частном порядке – в том числе несколько россиян, с которыми я общался на Мюнхенской конференции по безопасности, – говорили, что это вызвало испуг".
По мнению Макфола, обвинительное заключение окажет непосредственное влияние на жизни фигурантов этого дела: их "могут арестовать в Лондоне, Париже или Риме во время отпуска с семьей". Следовательно, "это заставит людей подумать дважды, прежде чем принимать решение участвовать в таких операциях и деятельности таких организаций, как "Агентство интернет-исследований"", – отметил Макфол.
Макфол считает, что таким образом США дали понять, что в будущем будут придерживаться политики сдерживания, и "это очень хорошо". Он не сомневается, что "Пригожин и его сподвижники не воплощали бы в жизнь такую дерзкую стратегию, не планировали такой всеобъемлющий заговор против США, не получив разрешения Кремля".
Самым главным результатом предъявленного на прошлой неделе обвинительного заключения, по мнению бывшего посла в России, стало то, что следственная группа смогла четко сформулировать и обосновать: почему сговор является незаконным.
"Раньше об этом говорили немного абстрактно: в каком законе идет речь о сговоре с иностранными организациями, государственными чиновниками и иностранцами в целом? Почему это незаконно? – поясняет Макфол. – Сейчас четко сформулировано,почему такие действия незаконны: потому что это был заговор против США".
В дальнейшем, пояснил он, спецпрокурору будет проще предъявлять подобные обвинения другим подозреваемым в преступном сговоре, так как он сможет ссылаться на уже существующую аргументацию.
Майкл Макфол уверен, что новые санкции США против России будут введены, несмотря на то, что процесс продвигается медленно и, похоже, сам президент Трамп "очень не хочет вводить новые санкции". Однако избежать этого будет сложно, так как "после появления этого обвинительного заключения отсутствие действий будет признаком слабости".
Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.
Так и тут, может не станет, а может станет. А если станет, это и так при маленьком ВВП еще минус 2.8 миллиарда долларов. Которые в итоге придется брать в долг, и то если дадут.
Потери от СП-2 для Украины уже прогнозируют на 3% ВВП. Это при том что уже сейчас в Украине есть и транспортировка газа и эти самые хранилища. Каким образом эти потери, при том, что ничего нового не будет создано в Украине, вдруг станут прибылью. Я не совсем понимаю ваши подсчеты.
Ну это ладно. Вы утверждаете что уже есть факты о том, что запланирован такой обьем газа, который требует ресурсов Украины и у европейцев нет планов строительства дополнительных хранилищ у себя.
Значит Европа и Россия уже должны вести переговоры о хранении газа. Потому что такие сделки закрываются заранее.
Дайте хоть одну ссылку что это факты а не радужная теория, можете?
Дик він і не збирався, на відміну від євро-американських ліберастів.
- куме, ви дрочите?
- так.
- кінчите хочете?
- так.
- так дрочить свій...
Здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
мерхельша верещить: "нє трожтє вофффуууу!"
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элина Свитолина (Украина, 1) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:0
По мнению немецкого банкира Роберта Халвера, возможный выход РФ из SWIFT «крайне опасен». Финансист считает, что подобный сценарий смело можно назвать «финансовым апокалипсисом». Халвер подчеркивает, что это событие повлечет такой же ущерб для банковской системы мира, как выход Великобритании из Евросоюза.
Там вон целый Трамп помочь не может, а ты представитель Раиссы. Отключат, отключат.
Раисса газ, а мы вам фурами евро? Ты так это представляешь?
Это ты, хохотун, себе так представляешь. А я думаю начнут гонять по другим каналам. и это даст большой толчок развитию СПФС
Тому шо та її частина, шо складається з дєрьмократіфф, куплена хуйлом і варта лайна.
ЦІ КАЗКИ БУДЕТЕ РОЗПОВІДАТИ СВОЇМ ОНУКАМ.
натомість погугліть - Клинтон продала России атомную независимость США