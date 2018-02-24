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 Трампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал обвинительное заключение спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении 13 россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

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По его словам, оно привлекло широкое внимание: "На публике об этом шутили, но в частном порядке – в том числе несколько россиян, с которыми я общался на Мюнхенской конференции по безопасности, – говорили, что это вызвало испуг".

По мнению Макфола, обвинительное заключение окажет непосредственное влияние на жизни фигурантов этого дела: их "могут арестовать в Лондоне, Париже или Риме во время отпуска с семьей". Следовательно, "это заставит людей подумать дважды, прежде чем принимать решение участвовать в таких операциях и деятельности таких организаций, как "Агентство интернет-исследований"", – отметил Макфол.

Макфол считает, что таким образом США дали понять, что в будущем будут придерживаться политики сдерживания, и "это очень хорошо". Он не сомневается, что "Пригожин и его сподвижники не воплощали бы в жизнь такую дерзкую стратегию, не планировали такой всеобъемлющий заговор против США, не получив разрешения Кремля".

Самым главным результатом предъявленного на прошлой неделе обвинительного заключения, по мнению бывшего посла в России, стало то, что следственная группа смогла четко сформулировать и обосновать: почему сговор является незаконным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые во вмешательстве в выборы посещали Америку под ложными предлогами для подготовки операций, - Минюст США

"Раньше об этом говорили немного абстрактно: в каком законе идет речь о сговоре с иностранными организациями, государственными чиновниками и иностранцами в целом? Почему это незаконно? – поясняет Макфол. – Сейчас четко сформулировано,почему такие действия незаконны: потому что это был заговор против США".

В дальнейшем, пояснил он, спецпрокурору будет проще предъявлять подобные обвинения другим подозреваемым в преступном сговоре, так как он сможет ссылаться на уже существующую аргументацию.

Майкл Макфол уверен, что новые санкции США против России будут введены, несмотря на то, что процесс продвигается медленно и, похоже, сам президент Трамп "очень не хочет вводить новые санкции". Однако избежать этого будет сложно, так как "после появления этого обвинительного заключения отсутствие действий будет признаком слабости".

Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3052337
 
 
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Поэтому Меркель поддерживает Северный поток-2, который заберет у Украины огромный кусок заработка и все время ставит вето на усиление санкций против России? Трампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 8093
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Да пока они его построят Раиссы уже не будет на карте.
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Есть одна восточная мудрость. Если всё время говорить - халва - во рту слаще не станет.
Так и тут, может не станет, а может станет. А если станет, это и так при маленьком ВВП еще минус 2.8 миллиарда долларов. Которые в итоге придется брать в долг, и то если дадут.
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Главное преимущество ГТС Украины - это огромные хранилища газа. В Европе огромный дефицит в них. Если грамотно распорядится этим ресурсом, можно не минус 2,8, а плюс 2,8 еще получить сверх нынешних.
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Чтобы заполнить огромные хранилища газа, нужен газ. Кто его даст?
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Я понимаю что вам неприятно говорить, но это будет все тот же российский газ. Но даже без этого. Германия и не только, уже готовятся к Северному потоку-2, почему вы считаете что они все хором отдадут такой лакомый кусочек заработка Украине?
Потери от СП-2 для Украины уже прогнозируют на 3% ВВП. Это при том что уже сейчас в Украине есть и транспортировка газа и эти самые хранилища. Каким образом эти потери, при том, что ничего нового не будет создано в Украине, вдруг станут прибылью. Я не совсем понимаю ваши подсчеты.
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И российский. А нам то что? Европа покупает летом газ у Раиссе. Главное чтобы у нас хранила. И амеровский сжиженный газ будет Какой заработок? Посмотри заполненность газовых хранилищ Германии. 95-100% весь год. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 7500 У словаков тоже все под завязку. 1/3 всех мощностей по хранению газа Европы в Украине. Уже сейчас Украина предоставляет газ на хранение. Будут заполнены больше существующие хранилища и будет прибыль. И поймешь подсчеты Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 2518 Газ сейчас еще больше начинают поставлять в межсезонку. И Раисса и амеры и др. сжиженный. Где его хранить в межсезонкку? В Европе все давно забито. Там существующие объемы негде хранить, а тут еще нужно столько же хранить. Ни Северный поток, ни Северный поток-2 этот вопрос не решает и не решит. Там нет хранилищ и не планируется их постройка. Дошло? Ну негде хранить газ. В Европе всего под около 65 лярдов кубов хранилищ, они заполнены на 95-100%, в Украине - под 32 лярда.
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Что сейчас ясно. Ты так и не ответил. Что европейцам помешает подготовить дополнительные хранилища газа для Северного потока-2, учитывая что это финансово выгодно а немцы никогда не были лохами отдающие заработок? И сколько после этого перепадет Украине с учетом ухода транспортировки?
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Что значит подготовить? Это проект на десятки миллиардов евро, который НИКТО ЕЩЕ ДАЖЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛ Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 9798 И не будет планировать. Зачем? Есть резервы в Украине. Что значит финансово выгодно? Ты болен? Окупаемость этого проекта 50-60 лет Выгодно. Это ты инвестору поясни, что он прибыль через 60 лет начнет получать
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2 лярда плюс только за хранение. По текущему тарифу. По среднеевропейскому тарифу - 4 лярда в год Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 6708 И это только хранение. За перекачку и транзит тоже будут платить
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Эти деньги платят сейчас? Если нет, то это пока фантазии. Если да, то это не отменяет прогноза в минус 3% ВВП.
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Частично платят. Фантазии - это Северный поток 2 Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 8939 Как и поставки газа в обход Украины.
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То есть, по вашему выходит что уже сейчас можно было зарабатывать эти дополнительные миллиарды. С другой стороны вы сами пишите что сейчас только частично получается зарабатывать. И утверждаете что когда еще уйдет прибыль с транспортировки, вдруг, прибыль станет не частично а вообще улетит в плюс. Я не могу уловить логику...
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Пока таких объемов газа нет, но они уже запланированы. И сейчас хранение осуществляется активно. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 5850 У вас логики нет, ее не уловить. На хранении газа Украина может заработать в текущих тарифах до 2 лярдов баков в год. При среднеевропейском тарифе -4. Альтернативы Украине в вопросах хранения новых объемов газа просто нет. Или вы считаете, что Раисса уменьшит поставки газа в Европу? Пофиг по какому пути Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 5850 Едва ли. Как и наращиваются поставки сжиженного газа, строятся терминалы. Так что альтернативы Украине нет. У Европы одна альтернатива - либо это хранит Украина, либо они не наращивают объемы Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 5850
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Вы снова пропустили в подсчетах потери 3% ВВП от самого факта существования СП-2.
Ну это ладно. Вы утверждаете что уже есть факты о том, что запланирован такой обьем газа, который требует ресурсов Украины и у европейцев нет планов строительства дополнительных хранилищ у себя.
Значит Европа и Россия уже должны вести переговоры о хранении газа. Потому что такие сделки закрываются заранее.
Дайте хоть одну ссылку что это факты а не радужная теория, можете?


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ты удмуртъ? или какой нибудь коми? ты такой тупой однака. и нету в тебе вяличия.
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Не, я не твой родственик.
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Европа. У них страшный дефицит хранилищ. 32 млрд кубов в Украине возможности хранения.
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Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США

Дик він і не збирався, на відміну від євро-американських ліберастів. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 5783
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вот обьявил, и менжуется. типа пугает. анекдот напомнило.
- куме, ви дрочите?
- так.
- кінчите хочете?
- так.
- так дрочить свій...
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нет у трампа методов против кости сапрыкина....
Здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
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у Трампа є методи проти всевсвітньої ліберастіїї, яка топить за хуйла. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 202
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Бляха, да отключите уже свинособак от свифта, в конце то концов... Пиздец прийдет быстро. Хуйла убьют свои же.
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гейропа проти.
мерхельша верещить: "нє трожтє вофффуууу!" Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 1876
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Хуйло с новым ботоксом получит новые санкции😂
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Вот США никогда не вмешиваются в выборы в других странах.
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Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элина Свитолина (Украина, 1) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:0
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Да, красиво тюльку разделала. 2 сет вообще геноцид ваты
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ну, а шо ви хочете від представниці угро-фінської народності, шо обробку заліза освоїла на 1000 років після українців?
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Та вони колесо придумали i лiсапет. правда вже тодi коли, башковитi, та дотепнi українці винайшли компьютер, i лiтали до космосу
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В России своя платежная система уже есть.
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Будете с КНДР через Чебурнет вонами и рубелями обмениваться
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Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало статью, в которой рассказывается о неприятном для Европы сценарии. А именно, о выходе России из платежной системы SWIFT, что нанесет огромный ущерб странам Запада.
По мнению немецкого банкира Роберта Халвера, возможный выход РФ из SWIFT «крайне опасен». Финансист считает, что подобный сценарий смело можно назвать «финансовым апокалипсисом». Халвер подчеркивает, что это событие повлечет такой же ущерб для банковской системы мира, как выход Великобритании из Евросоюза.
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Да это все на срусские бабки проплачено Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 4228 Прежде всего это означает конец Раиссы Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 4228 Да и с выходом Британии я бы не торопился. Во всяком случае Шотландия и Уэльс в ЕС останутся глобально. Как части единой Британии или как независимые гос-ва это вопрос второй.
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1 млн долларов - потфель дипломат 100 долларовых купюр. 1 миллиард - 1000 портфелей, либо фура длиномер. Объем торговли РФ - ФРГ - 40 млрд. Как думаешь, будут немцы фурами деньги в Рашу возить? Замечу перевозка перемещение наличных долларов, в больших объемах запрещен. Конечно нет, финансы пойдут по другим каналам. Еще, США могут перекрыть только долларовые транзакции, а отключить Рашу от СВИФТ, может только суд ЕС. Информативно: По количеству пользователей SWIFT Россия занимает 2 место после США, В совете директоров (10 человек) есть представитель РФ.

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Да лапоть конь. Во-первых евро. Там в 5 раз меньше физический объем денег Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 2964 Что значит объем торговли? Раисса газ, а мы вам фурами евро? Ты так это представляешь? Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 2964

Там вон целый Трамп помочь не может, а ты представитель Раиссы. Отключат, отключат. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 9367
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А че ты ржешь? При чем здесь Трамп?
Раисса газ, а мы вам фурами евро? Ты так это представляешь?

Это ты, хохотун, себе так представляешь. А я думаю начнут гонять по другим каналам. и это даст большой толчок развитию СПФС

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Да что там толчок. Весь мир на нее перейдет Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 265
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Освященная ересиархом Содомским и Гоморрским гундяйкой?
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Не смешите меня..... Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 40Может - в ней даже денег последний год прибавляется???? Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 40И называйте вещи правильно - своя Резервная платёжная система !! Пока есть Зол Вал Резервы и не все деньги прожрали - есть и система.. Как дожрут - останется одна бессистемность..... Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 40
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угу, варта того шоб її засунути в кацапську дупу Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 1336
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Майкл, не переживай за Трампа. Если ему будет сложно решить вводить или не вводить, ему Конгресс поможет- введёт по самые гланды. Ещё и продезинфицирует: Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 2495
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Конгрес у тій її частині, яка складається з республіканців, що підтримують Трампа.
Тому шо та її частина, шо складається з дєрьмократіфф, куплена хуйлом і варта лайна. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 7681
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Надо будет- и вдвоём введут. Гланд ведь тоже 2. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 9427
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дєрьмократи - проти хуйла?
ЦІ КАЗКИ БУДЕТЕ РОЗПОВІДАТИ СВОЇМ ОНУКАМ. Трампу буде складно уникнути введення нових санкцій після звинувачення 13 росіян у справі про втручання у вибори США, - екс-посол у РФ Макфол - Цензор.НЕТ 6499
натомість погугліть - Клинтон продала России атомную независимость США
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Як по мені так Трам чисто кокетнічає, що вату побільше затролить.
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То дєрьмократи кокетничають, шоб хуйло їі більше бабала відвалило.
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знчит русне и дальше будет напольза.
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Кацапы созидать не способны.Уже Керченский мост построили и с китайцами модный газопровод.Только Китай не спешит,потому что скоро заберёт за долги нежданчиком.Северный поток политический потому ничего серьёзного,кроме вытягивания с рашки бабла,не будет...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол
 
 
 
 
 
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