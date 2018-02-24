 Оккупанты заставляют крымчан-присяжных и призывников отказаться от украинского гражданства, - юрист Гемеджи

Об этом на заседании объединения "Крымская солидарность" рассказала юристка Лиля Гемеджи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По ее словам, юристы получают обращения граждан по этому поводу.
"Многие обращаются к юристам с вопросом: нам пришли повестки на участие в коллегии присяжных, но при этом требуют отказ от украинского гражданства. Это, согласно украинскому законодательству, незаконно и не является действительным", – отметила Гемеджи.
Юристка также отметила, что законодательство России предполагает возможность прохождения воинской службы в альтернативном порядке и рассказала, какие условия для этого должны выполняться.
Суд коллегии присяжных должен заработать в аннексированном Россией Крыму в 2918 году.
По данным Крымской правозащитной группы, за три года в российскую армию были призваны около 10 тысяч крымчан. В январе 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым просила жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.
Собирал гашиш на грядках,
Но, увидев битву в небе,
Дал свисток, команду "К бою!"
Сразу пять подводных лодок,
Ластами гребя активно,
Ломанулися в атаку.
За защиту Крыма
Илловайска
или Дебальцево
может за то,что людей из ДАПа вывели и спасли !!!!!!!!!
Зрадників не поважають, їх використовують.
это тех, которым "камни с неба"? Пора бы уже перестать врать самим себе..."заставляют"))))))
Ти зробив би те саме, коли твої двори повні ворогами
встаёт реально вопрос - "А не станут-ли они, ???"
Ответ-станут!!!!
потому как станут убивать патриотов Украины!!!(не по своей воли*))))))
Я не хотел...мне приказали((((((