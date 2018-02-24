 Оккупанты заставляют крымчан-присяжных и призывников отказаться от украинского гражданства, - юрист Гемеджи

Об этом на заседании объединения "Крымская солидарность" рассказала юристка Лиля Гемеджи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По ее словам, юристы получают обращения граждан по этому поводу.



"Многие обращаются к юристам с вопросом: нам пришли повестки на участие в коллегии присяжных, но при этом требуют отказ от украинского гражданства. Это, согласно украинскому законодательству, незаконно и не является действительным", – отметила Гемеджи.



Юристка также отметила, что законодательство России предполагает возможность прохождения воинской службы в альтернативном порядке и рассказала, какие условия для этого должны выполняться.

Суд коллегии присяжных должен заработать в аннексированном Россией Крыму в 2918 году.

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По данным Крымской правозащитной группы, за три года в российскую армию были призваны около 10 тысяч крымчан. В январе 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым просила жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.



После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.