EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2112  50
Материалы по теме:
Все про:гражданство (773) Крым (19520) призыв (435) Россия (68170)

 Оккупанты заставляют крымчан-присяжных и призывников отказаться от украинского гражданства, - юрист Гемеджи

Крымчан, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в так называемых судах на оккупированном полуострове, а также во время призыва в российскую армию, заставляют отказаться от украинского гражданства.

Об этом на заседании объединения "Крымская солидарность" рассказала юристка Лиля Гемеджи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Ни одна страна не может расчленять соседей, - Джонсон призвал мир решительно противостоять Кремлю и не снижать давления на РФ из-за Крыма

По ее словам, юристы получают обращения граждан по этому поводу.

"Многие обращаются к юристам с вопросом: нам пришли повестки на участие в коллегии присяжных, но при этом требуют отказ от украинского гражданства. Это, согласно украинскому законодательству, незаконно и не является действительным", – отметила Гемеджи.

Юристка также отметила, что законодательство России предполагает возможность прохождения воинской службы в альтернативном порядке и рассказала, какие условия для этого должны выполняться.

Суд коллегии присяжных должен заработать в аннексированном Россией Крыму в 2918 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК собирает доказательства о незаконном призыве крымчан в армию РФ, данные направят в Международный уголовный суд

По данным Крымской правозащитной группы, за три года в российскую армию были призваны около 10 тысяч крымчан. В январе 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым просила жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3052336
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральское звание, сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.（с）
 показать весь комментарий
 
 
Генерал в трусах зелёных
Собирал гашиш на грядках,
Но, увидев битву в небе,
Дал свисток, команду "К бою!"
Сразу пять подводных лодок,
Ластами гребя активно,
Ломанулися в атаку.
 показать весь комментарий
 
 
пора Хенеральський полк організовувати ...
 показать весь комментарий
 
 
50 человек получили генеральское звание за что именно?
За защиту Крыма
Илловайска
или Дебальцево
может за то,что людей из ДАПа вывели и спасли !!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
За Славянск, Краматорск, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Марьинку.. За моторыло и гиви, за прочую дыровскую дохлятину, которую псы по посадкам доедают.. Мало?
 показать весь комментарий
 
Мало. У нас и так перебор с количеством генералов был - куда еще 50?
 показать весь комментарий
 
 
Успокойтесь. Старые уходят, новые приходят. Новость ни о чём. Давайте про полковников поговорим, майоров, лейтенантов.. Сравним с соседями..
 показать весь комментарий
 
и какой же хенерал мариуполь освободил?А славянск это когда колоне гиркина по чистому полю дали уйти и захватить миллионный донецк?за это нужно сразу медаль давать 25 кг и вводу с моста
 показать весь комментарий
 
 
Благородные украинцы в спину убегающему не стреляют. Это ж не сраная россия. А миллионный Донецк сам приползёт. На карачках.
 показать весь комментарий
 
 
а ну да,такие ,как ты и в Кивев могли бы гиркина пустить,потом ждать пока его отдадут Окупанти змушують кримчан-присяжних і призовників відмовитися від українського громадянства, - юрист Гемеджі - Цензор.НЕТ 2194
 показать весь комментарий
 
 
А ты, конечно, в окопе.. Держишь типа ольгинский фронт? Я по крайней мере к себе в Харьков эту мразь не пустил.
 показать весь комментарий
 
 
это как ты Харьков защищал,предложил его благородно сдать и ждать пока он приползет,как ты выше написал,ты хоть оружие в руках держал Шариков? Окупанти змушують кримчан-присяжних і призовників відмовитися від українського громадянства, - юрист Гемеджі - Цензор.НЕТ 4690
 показать весь комментарий
 
за шлюх в сауне, за солдатиков на постройке дачи, за цистерну дизеля... ну как за такое не дать генерала ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так штурмовая рота уже сформирована.
 показать весь комментарий
 
 
и в полном составе она дрыснет в РФ через ДНР
 показать весь комментарий
 
 
и это правильно. всетаки убивать русню , пусть даже из крысмоиуд намного приятнее. Да и поправок к ним не будет теперь на бывшее проживание по соседству.
 показать весь комментарий
 
 
Але все одно вони завжди будуть чужими..
Зрадників не поважають, їх використовують.
 показать весь комментарий
 
 
Оккупанты заставляют крымчан????????

это тех, которым "камни с неба"? Пора бы уже перестать врать самим себе..."заставляют"))))))
 показать весь комментарий
 
Хм.. "законодательство России предполагает возможность прохождения воинской службы в альтернативном порядке". А якого буя громадяни України мають проходити альтернативну службу?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Чучме уроду спасибо.Посылал с..ка с Днепра нацгвардию пиз..ть татар,а в итоге предали не братья из параши.
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=-7PvUixPIE8

Ти зробив би те саме, коли твої двори повні ворогами
 показать весь комментарий
 
 
Да,это проблема,загранпаспорт в Херсоне уже не получат эти присяжные и эти военносужащие.
 показать весь комментарий
 
Суд коллегии присяжных должен заработать в аннексированном Россией Крыму в 2918 году.Источник:https://censor.net.ua/n3052336
 показать весь комментарий
 
 
Они делают то,что должна делать власть Украины
 показать весь комментарий
 
 
прощай биометрика фашиздов-биндеровцев, загнивающую Гейропку теперь не увидеть Окупанти змушують кримчан-присяжних і призовників відмовитися від українського громадянства, - юрист Гемеджі - Цензор.НЕТ 3723
 показать весь комментарий
 
Ну и в чем радость.Уже санкции сняли с половины команды овоща.В чем радость?
 показать весь комментарий
 
 
а еще вилка, добкин, ефремка, царев и ахмедка до сих пор не сидят- пойди теперь убейся с горя Окупанти змушують кримчан-присяжних і призовників відмовитися від українського громадянства, - юрист Гемеджі - Цензор.НЕТ 600
 показать весь комментарий
 
Я не понял - тема о незаконном призыве крымских пацанов в российскую армию, встаёт реально вопрос - "А не станут-ли они, не по своей воле, заложниками оккупанта?" (Ведь им же "по ушам ездить будут "пропагандоны кремлёвские", что они, по украинским законам, после призыва - предатели, и их расстреливать будут), а куча троллей дерьмом украинскую армию поливает?
 показать весь комментарий
 
Холодный!
встаёт реально вопрос - "А не станут-ли они, ???"
Ответ-станут!!!!
потому как станут убивать патриотов Украины!!!(не по своей воли*))))))
Я не хотел...мне приказали((((((
 показать весь комментарий
 
Если "станут" - будут отвечать... Но каждый - за своё... За то, что пошёл служить вообще - одно, а за то, что поехал на Донбасс - совсем другое...
 показать весь комментарий
 
Стільки коментів не по темі. На мою думку громадянам України в Криму є можливість відмовлятися від призову якраз по тій причині, що вони - громадяни України. Якщо їх через це вигонять з роботи чи навчання, то виїзжаємо на підконтрольну територію і подаєм в суд на РФ. Аж до європейських судів. Швидко це не буде, але, я думаю, це хороша інвестиція у їх власне майбутнє.
 показать весь комментарий
 
Кожна людина вирішує це питання одноосібно... За них це вирішувать ніхто не буде... Це молоді люди, які саме на момент окупації навіть не мали паспортів. Чиї паспорти, як Ви вважаєте, їм видали в Криму? Українські? І яким чином ці діти мали можливість отримання українських паспортів на тій же Херсонщині, коли цим питанням стали у нас займатись не раніше 2015 року?! І як ви собі уявляєте "виїзд на підконтрольну територію", якщо виїжджать нема куди? Я - уявляю... Моя сім"я витримала чотирнадцять переїздів, хоч і в більш комфортній обстановці... Нікому не побажаю подібного... Так що перед тим, як судить, спочатку приміряйте на них їх шкуру...
 показать весь комментарий
 
а когда звания маршала и генералиссимуса начнут раздавать ?
 показать весь комментарий
 
вот ужо подожите ,будет вам и отжизни отказаться прийдется..от собственной!..от дурни!)..вот он какой, метеоритній дождь!
 показать весь комментарий
 
Вот думал не придется хвалить кацапов, а тут они молодцы!!! Удачки им в этом отличном начинании и пусть про лугандон не забывают!!! Чем больше ваты откажется от Украинского гражданства, тем лучше!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чому обовязково вата? Як зараз видно із тих же телефонних переговорів, далеко не всі кримчани так вже прагнули приходу расєі. Більшість була просто байдужою. Дехто фізично не може кинути Крим. Є різні ситуації. І люди просто ждуть повернення Криму до України. Ніхто ж не очікував, що так довго це затягнеться.
 показать весь комментарий
 
 
Так и от гражданства отказываются не все. А если пацан идет в армию мордора, то, значит, готов за мордор убивать, в т.ч. в лугандоне. И как такая "ситуация" делает этого крымчанина Украинцем?
 показать весь комментарий
 
Главное, пусть крысчане знают - когда мы освободим Крым, эта отмазка катить не будет. Отказался от украинского гражданства - за поребрик!
 показать весь комментарий
 
"Нам прийшли повістки на участь у колегії присяжних, але при цьому вимагають відмовитися від українського громадянства". Це, згідно з українським законодавством, незаконно і не є чинним", -Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3052336-------Ти ба,які хитрі,українське законодавство чомусь не завадило сходити на референдум і отримати російський паспорт.Криси,вони і є криси.
 показать весь комментарий
 
 
І стільки на той рехверендум ходило? і стільки з них громадян расєї? Нащо повторювати міфи кремлівського тв? Бо за вашими словами виходить, що всі громадяни України в Криму захотіли стати громадянами расєї. Тоді нащо їм український паспорт?
 показать весь комментарий
 
 
Они- то теперь украинский паспорт берегут как зеницу ока, под подушками и матрацами, в стенах под кирпичиками выколупанными прячут. Не просто так говорю, сами крымчазмы рассказывали.
 показать весь комментарий
 
Чую , что нужно Украине укреплять морские кордоны и ставить туда дозоры, ещё годик русского мира и попрут крымчазмы на плотах в Украину как маррокканцы в Европу .
 показать весь комментарий
 
А там ще є ті хто до сих пір не відмовився?...................
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты заставляют крымчан-присяжных и призывников отказаться от украинского гражданства, - юрист Гемеджи
 
 
 
 
 
 вверх