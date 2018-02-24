Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такие данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека пебликует издание Le Figaro.
Как отмечается, наблюдатели центра мониторинга провели новую оценку числа погибших сегодня, после разбора завалов и обнаружения новых жертв.
"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - подчеркнул директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.
Он отметил, что за сегодня количество жертв возросло на 29 человек.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние действия России и Ирана в Сирии позорны, - Трамп
Ранее на сегодня было анонсировано голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном начале гуманитарной паузы в Восточной Гуте.
Земля пухом невинним людям...
https://inforesist.org/siriyskiy-podrostok-na-ves-mir-pokazal-kak-putin-ubivaet-mirnoe-naselenie-i-detey/
Дамаск бомбят кацы + иран.
Еще
Россия - спонсор международного терроризма: в Тунисе задержали судно с оружием из РФ. Силовики считают, что предназначалось оружие незаконным вооруженным формированиям. Сотрудники посольства РФ в Тунисе пытались попасть на борт судна, но силовики их туда не пустили.
Судно Ural под флагом Панамы вышло из Новороссийска и следовало в Камерун. 15 февраля оно зашло в порт тунисского Сфакса из-за поломки. Подозрение властей вызвал странный маршрут судна, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна, пишет Морской бюллетень.
На борту обнаружили 24 незарегистрированных контейнера с бронеавтомобилями, БМП, бульдозерами, медицинской техникой, электрогенераторами, военной униформой, рациями и оборудованием для спутниковой связи.
Agenzia Nova отмечает, что военные, которые обследовали груз, считают, что это оборудование предназначено для создания военного лагеря. Предполагают, что оружие везли для незаконных вооруженных формирований.
От российской стороны пока не последовало никаких комментариев.
Напомним, 22 февраля аргентинские СМИ сообщили об обнаружении в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 сумок с 389 килограммами кокаина. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не считает, что этот инцидент бросает тень на российское посольство.
людейу особей.
Уроды!
за каких? твари москальские, гореть вам в аду.
Потрошенко - прекрати убивать!....
На данный момент все зависит в этом мире от сверхдержавы- США. Пора уже показать , кто в доме Земной шар главный
...дык, эта... -- параша ещё позавчера заблокировала эту паузу... ... её норвеги и Кувейт предложили. Доярка наша тоже озаботилась... -- "аж страшно".
...а служишь ты пугалом... ...и лично тебя никто бомбить не будет -- тебя колбасить будет... -- всю твою погану жизнь... -- поверь мне... я знаю таких, как ты -- говноедов на воровском пособии... *)
...то, шо на этом деле погорят все его местные, стыцовые и евро-подхуйловники, ему пофиг.
Он в Кремле над златом чахнет... -- ... -- круговая оброна, с выходом на волю, токо через Мавзолей... *)