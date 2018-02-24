Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такие данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека пебликует издание Le Figaro.

Как отмечается, наблюдатели центра мониторинга провели новую оценку числа погибших сегодня, после разбора завалов и обнаружения новых жертв.

"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - подчеркнул директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Он отметил, что за сегодня количество жертв возросло на 29 человек.

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Ранее на сегодня было анонсировано голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном начале гуманитарной паузы в Восточной Гуте.

Это связано с тем, что 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

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