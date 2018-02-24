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Все про:Сирия (2440) жертвы (783) бомбардировка (266)

 За неделю от бомбардировок сил Асада, поддерживаемых РФ, в сирийской Гуте погибли более 500 человек, в том числе 123 ребенка, - Le Figaro

В результате масштабных авиаударов сил режима Башара Асада, при поддержке Российской Федерации, по сирийской Восточной Гуте в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такие данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека пебликует издание Le Figaro.

Как отмечается, наблюдатели центра мониторинга провели новую оценку числа погибших сегодня, после разбора завалов и обнаружения новых жертв.

"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - подчеркнул директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Он отметил, что за сегодня количество жертв возросло на 29 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние действия России и Ирана в Сирии позорны, - Трамп

Ранее на сегодня было анонсировано голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном начале гуманитарной паузы в Восточной Гуте. 

Это связано с тем, что 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3052335
 
 
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Жертви рузького міра...
Земля пухом невинним людям...
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да что вы знаете вообще, путин этих летчикв убийц детей прировнял к защитникам москвы сталингада
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Брацкай розсийскай нарот зашьчьєшьчьяїть брацкай сирийскай нарот ат бЄндьйорифьцафь.
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Сирийский подросток на весь мир показал, как Путин убивает мирное население и детей

https://inforesist.org/siriyskiy-podrostok-na-ves-mir-pokazal-kak-putin-ubivaet-mirnoe-naselenie-i-detey/

За тиждень від бомбардувань сил Асада, підтримуваних РФ, у сирійській Гуті загинуло понад 500 осіб, зокрема 123 дитини, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 7277

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Рыжий кучерявый сириец... За тиждень від бомбардувань сил Асада, підтримуваних РФ, у сирійській Гуті загинуло понад 500 осіб, зокрема 123 дитини, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 5942
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Можливо його матір бульбашка, що за сирійця заміж вицшла. Таких там вистачає.
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Усе мае быць...а можа яго мацi гарна украiнка. Мы не ведаем...
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_Не будет никакой Гааги в отношении людоедов с крупнейшим в мире арсеналом ЯО. Это невозможно без военного разгрома людоедии. Очнитесь, инфантилы!

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_По-ослиному упрямые инфантилы спамят. Глупцы... как будто от этого изменится реальность! Но факты - вещь упрямая, дадут и им фору по упрямству. За тиждень від бомбардувань сил Асада, підтримуваних РФ, у сирійській Гуті загинуло понад 500 осіб, зокрема 123 дитини, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 456
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касабі уже прокляли себя и свое семя на много поколений вперед...их держит на єтой земле не добро и не Господь...даже не представить..как точно Он умеет преподать муки адові..
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Самолеты у асада закончились пару лет назад. А бомбы и того раньше. И деньги закончились еще раньше бомб.

Дамаск бомбят кацы + иран.
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Єшьчьйо скажітє,шо и хим. аружєє из брацкай пєдєрацаи.
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гитлер арабского мира - так же и закончит
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Аллах все видит. ждем очередную колонну москальской пидарни.
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 1 ч.1 час назад

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Россия - спонсор международного терроризма: в Тунисе задержали судно с оружием из РФ. Силовики считают, что предназначалось оружие незаконным вооруженным формированиям. Сотрудники посольства РФ в Тунисе пытались попасть на борт судна, но силовики их туда не пустили.
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Всё что выходит из портов и вылетает из аэродромов рашки, надо проверять в каждом порту, в каждом месте остановки.
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Рюський мир мстит "пиндосам" за бандитов наемнков 300 цынков раисся получили с Сирии последний раз. А ФАШИСТЫ как расстрелююют за 1 бандюгана 10 детей.
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Не РуСЬкий, а руССкий. Русь суть Киев, Украина, а вовсе не Московия.
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Да. Русь это Украина и есть а не осколок орды московия
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Если Украина не выгонит барыг и предателей и не будет развивать армию,может быть то же самое
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Вот так посмотришь на действия Асада против сепаратистов и от мирного плана Порошенко уже не так и тошнит...
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_Чем заканчивается умиротворение подобных путлеру - см. историю 38-45г. ХХв. И найди меткое высказывание сэра У. Черчилля о миротворцах. Этого вполне достаточно для осознания при наличии между ушами соотв. органа.
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Ну Гитлер, в отличие от Асада, вроде с сепаратизмом не боролся
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Он их (сепаратистов) поддерживал... В Судетской обл. Чехословакии.....
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А Асад где поддерживает?
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Вот на днях в инете интересовался различными видами средневековых пыток и казней, применительно к В.В. Путину. Что хочу сказать: безусловно есть интересные и весьма креативные предложения, но все же я склоняюсь к мысли, что его нужно будет просто запороть.
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Жаль что там нефти нет штатовской...иначе недолго бы летали соколики, а от вЯличия оставили бы только пшик...а так только озабоченность
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ващета есть и с давней историей, но не в промышленных масштабах.
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Нужно срочно искать нефть и газ в Украине.
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Там младшому Байдену там не обломилось...по известным причинам с коррупцией...
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За неделю от бомбардировок сил РФ, морально поддерживаемых Асадом, в сирийской Гуте погибли более 500 человек, в том числе 123 сирийских ребенка,
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Ещё и новые Су-57 туда привезли на тренировку, совести нет у людей у особей.
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Будет очень весело, когда Су-57 завалят из какого нибудь древнего ЗРК. И очень показательно и демонстративно.
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Это да! Но любой самолёт можно завалить простой пукалкой.
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Я думаю, что американцы не упустят шанс лишний раз макнуть мокшан рылом в дерьмо. Организуют слежение и наведение современными средствами, а завалят демонстративно - чем-нибудь старым и примитивным.
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Миномётом или чем нибудь похожим . Они их на базах надеюсь держат. А базу можно обстрелять артиллерией
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Нее. На земле спалить не интересно, надо в воздухе - так будет обиднее. Мокшане тогда пуканы себе рвать будут на британский флаг.
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Это будет непросто. Бук нужен или ТОР . Это истребитель.Они низко летают только на авиашоу
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_Макарон отключит за это нелюдям... Эйфелеву башню! Суров, суров... Старая Тортилла меркелиха проквакает внеочередную озабоченность майне кляйне путиночка.
Уроды!
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пилот сбитого су-25 выпустил себе кишки с криком - за пацанов!
за каких? твари москальские, гореть вам в аду.
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Никаких кишков он себе не выпускал и никакой гранаты не взрывал. Судя по тем фото его тушки,которые публиковали,его просто забили прикладами,как собаку.
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есть где-то видео. взрыв гранаты. я там небыл. может фейк.
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И всему миру пох... За тиждень від бомбардувань сил Асада, підтримуваних РФ, у сирійській Гуті загинуло понад 500 осіб, зокрема 123 дитини, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 4320. Все хотят акций Газпрома.
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Зато с***ки вой подымают если пидера****ов где то притесняют или язык...
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порой фактически уничтожение целых этносов проходит под гробовое молчание..
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Порошенко виноват - инфа 100%!....
Потрошенко - прекрати убивать!....
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путин - убийца. Все, кто закрывают на это глаза - соучастники. Третьего в этом случае не дано. Нельзя немножко дружить с чикатилой и немножко с ним торговать, потому что у него газ дешевый. Все уже настолько очевидно, что чем скорее будут приняты экстренные меры против рассеи, тем лучше для всего мира.
На данный момент все зависит в этом мире от сверхдержавы- США. Пора уже показать , кто в доме Земной шар главный
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Ещё не пронесло. Мордор как собирался напасть полноценно так и собирается . Пока не восстановлен ядерный щит сдерживания , такая неопределённость домокловым мечём будет висеть над Украиной постоянно . А все остальное чепуха. Миротворцы , НАТО -это сказки для успокоения народа
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taktika rosiji bit po mirnym domam,Vot amerikancy nedavno razbambyli tocno to sto nado. 2 kolony ili 500 stuk fasystov,Ostalis tolko te ruuskyje fasisty sto spriatalys v mirnyx domax,tam oni netronuli За тиждень від бомбардувань сил Асада, підтримуваних РФ, у сирійській Гуті загинуло понад 500 осіб, зокрема 123 дитини, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 4051
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Ранее на сегодня было анонсировано голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном начале гуманитарной паузы в Восточной Гуте.



...дык, эта... -- параша ещё позавчера заблокировала эту паузу... ... её норвеги и Кувейт предложили. Доярка наша тоже озаботилась... -- "аж страшно".
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С такими мирными договоренностями и ослаблением ВСУ, можем почувствовать, что такое бомбежка.
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...не служил ты, Андрюшка, в Советской Армии -- там всю жизнь бомбёжка была -- ни одного мирного года, за всю историю КПСС ...
...а служишь ты пугалом... ...и лично тебя никто бомбить не будет -- тебя колбасить будет... -- всю твою погану жизнь... -- поверь мне... я знаю таких, как ты -- говноедов на воровском пособии... *)
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Моя думка такая: хуйлу надо любой ценой, перед выборами и хотя бы до лета, ценники на нафту задрать -- хотя бы до 70 доллярив.
...то, шо на этом деле погорят все его местные, стыцовые и евро-подхуйловники, ему пофиг.
Он в Кремле над златом чахнет... -- ... -- круговая оброна, с выходом на волю, токо через Мавзолей... *)
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Так как там на счет SWIFT За тиждень від бомбардувань сил Асада, підтримуваних РФ, у сирійській Гуті загинуло понад 500 осіб, зокрема 123 дитини, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 2756Праведники вы наши
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А шо тебе SWIFT? ...в офшоры бабло не по нему попадает... -- бо по SWIFT-ту строгая и прозрачная отчётность. А ты не знал?
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На хрена мне эта Сирия ,посмотрите что делается в Украине
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Пусть лучше расскажут как не платят зарплату в Запорожье облэнэрго,как гагдолят предприятия
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Не думаю що Асад радий, що з кацапами злигався. Ну переможк він і що? Буде царювати у пустелі? Все що там робиться виключно на совісті кацапів. і голвне, все це нікому не потрібно! Нафіга вам морська база у Сирії, якщо флот ваш не може без дозволу пройти Босфор та Дарданели? Якщо серйозна буча в світі почнетося його ж все одно запруть у калюжі з гордою назвою Чорне море. Скільки горя, крові, злиднів і заради чого?
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Украинцам нужно смотреть и понимать, что в случае чего ООН будет продолжать требовать и беспокоится. Ядерное оружие позволяет быковать на международном уровне. Который год сирийским повстанцам никто ПЗРК не особенно желает давать, чтобы не обидеть Хуйло. Украине дали Джевелины но, с условием, как оружие последней надежды.
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фашизм побежден говорите? посмотрите на россию - это самое настоящее фашистское государство
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа неделю от бомбардировок сил Асада, поддерживаемых РФ, в сирийской Гуте погибли более 500 человек, в том числе 123 ребенка, - Le Figaro
 
 
 
 
 
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