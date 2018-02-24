 Биатлонисты из США и Чехии объявили о бойкоте Кубка мира в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

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Во время Игр в Пхенчхане прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), в ходе которого было решено сохранить за Тюменью право на проведение заключительного этапа Кубка мира сезона 2017/2018, несмотря на допинговый скандал. Такое решение не понравилось многим спортсменам.

Позже сборная Чехии по биатлону отказалась выступать на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, который должен пройти в марте 2018 года. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.



"Будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции", - заявил он. Функционер добавил, что чешские спортсмены не хотят оказаться в тени допингового скандала другой страны, "которая даже не наказывается за него".

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Отказ Чехии выступить на соревнованиях может привести к сокращению квоты для нее в следующем году. Однако Хамза подчеркнул, что решение о бойкоте было общим и атлеты хотят "сохранить лицо".



Он также прокомментировал отказ Франции от бойкота. "Французы сказали, что поедут в Тюмень, потому что Мартен Фуркад идет к победе в Кубке мира", — пояснил Хамза.



Ранее 15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.

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14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.