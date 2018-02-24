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 Общество
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Все про:Бердянск (107) поезд (613) Укрзализныця (1310) Кравцов Евгений (34)

 "Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск с 25 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал Кравцов.

По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.

Укрзализныця запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов

Источник: https://censor.net.ua/n3052333
 
 
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- товарищ прапорщик, остановите поезд!
- слушаюсь, товарищ полковник.
поезд стой, раз - два!
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погран пункты реформировали бы лучше, коррупция как была так и осталась на границе, еще и деньги ес возвращать, позорище!!!
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Подтверждаю! Это какая-то вакханалия в условиях полного безвластия, безнаказанности и вседозволенности. Откровенно воруют на верхних эшелонах власти, а подонки с погонами вообще потеряли всякую совесть, причем это - повсюду, от Борисполя до переходов с Польшей. Вся нация разложилась морально абсолютно. Надо ехать.
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Лисичанск, Рубежное, Кременное, Сватово ---как было мучительно тяжело выезжать , так и осталось! Резервация! Потом обижаются , что сепарсконастроеннная область...
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так нехер было кричать путин войди... пускай дальше перекривают жд путя и взрывают мосты
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Так а не нужно выезжать, родной, не нужно. Уже и так слишком много выехало.
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один вопрос. Зачем???
Или тамжынашилюди - адиннарот?
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Подождите, Покровск это на подконтрольной территории...
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не важно.
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Да...это бывший Красноармейск....там ни одного дня не было обдраченцев....
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Бердянськ це взагалі Запоріжжя, та і курорт.
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Упоротым не важно. Главное, что бы в их Урюпинск поезд ходил.
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Бердянск это Приазовье, как и Мариуполь, как и Новоазовск, как и прочие города на побережье
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это наша территория. И была наша. Там ума хватило не делать то,что славянск и даунецк. Спасибо,конечно,"Днепр-1". И всем ребятам-солдатам,что в 14 году там был образцовый порядок,на блок-постах стояли умнички,опрятные,вежливые,улыбчивые. А вот после выборов вылезла вся рыго-сепарская шушера. И стала мэрами,сэрами и прочими назначенцами "курчашки пью". А солдат убрали.
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Якось пораженчєські (=порошенківські) звучить
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Ага... И никто не обратил внимание,что чудесный поезд идет до Бердянска аж (!) девятнадцать (!!!) часов. Кравцов хоть знает, сколько идут на такое же расстояние поезда в той же Польше?
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Та у нас все так поезда "ползают"))), поэтому неудивительно.
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Там вообще на рекламе ерунда:Киев-Бердянск-Покровск(17:00-11:50-07)26 .А обратно Бердянск-Покровск-Киев(18:00-22:50-11:40).Всё перепутали:и время и последовательность станций назначения.А время следования не удивительно-у нас так многие пассажирские поезда так ходят.У каждого столба остановка.
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Это что-бы террористам-взрывателям было легче из лугандонии до Киева добираться.
Пусть еще "Укрзалізниця" "для полного счастья" возобновит поезда Херсон-Джанкой и Ясиноватая-Одесса.
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чтоб они не добирались - надо КПВВ позакрывать и не кормить эту наволочь из ордилоотсоса.
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мабудь гиперлуп підвищеного комхворту
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Надо было бронепоезд....Загрузился в Киеве...отстрелялся на Даунбасе.... И польза и наука.... И в Киев некому бы было ехать....
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А назад: Завантажили на Донбасі - розстріляли в Києві!!!
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ну если представителей ОРДЛО. и если Вы их яркий приверженнец....то и Вас ...и в Киеве можно....Но для этого везти боеприпасы из Даунбассии не нужно... Достаточно вод Днепра...
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Переходите по ссылке на telegram чат "Хунта." - @khunta
Общение, обсуждение самых горячих топ-тем.
Дискуссии ведутся в основном на русском, т.к. ватники не понимают "людську мову", но ограничений по языку общения нет.
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Краще би потяги відкривали нові не на домбабве, а Київ - Берлін, чи Прага, Рим і т.д.
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А что есть отдельно Киев и Дамбасс с Азовским побережьем. Де вас идиотов учат или специально приучаете разделять понятия?
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Так а Киев-Бердянск был во все времена, кажись.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов
 
 
 
 
 
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