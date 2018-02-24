 "Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал Кравцов.
По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.
- слушаюсь, товарищ полковник.
поезд стой, раз - два!
Или тамжынашилюди - адиннарот?
Пусть еще "Укрзалізниця" "для полного счастья" возобновит поезда Херсон-Джанкой и Ясиноватая-Одесса.
Общение, обсуждение самых горячих топ-тем.
Дискуссии ведутся в основном на русском, т.к. ватники не понимают "людську мову", но ограничений по языку общения нет.