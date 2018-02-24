 "Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал Кравцов.

По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов