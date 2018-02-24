 "Миротворцев из Беларуси, которая является союзником агрессора, на Донбассе быть не должно", - Шушкевич о разговоре с Порошенко

Во время встречи была затронут вопрос участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский партизан".
"Вот здесь категорически - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - рассказал Шушкевич.
Он не ответил, поддержал ли Порошенко такую позицию. "Лучше спросить у него. Не было нужды, чтобы он поддерживал это все. Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - отметил Шушкевич.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.
29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
Коммунистическая газета «Правда» постоянно «промывала» мозги своим читателям «о дружбе народов», которой никогда в империи зла не было. Очень печально, что белорусы не поддержали Украину и не признали Московию страной-агрессором.
Даже популярный фильм «Мимино» не смог скрыть глухие национальные конфликты. Это подтвердилось в войне в Карабахе, в сумгаитском погроме на этнической почве армян, в двух чеченских войнах на Кавказе и резне в Средней Азии.
В конце мая 1989 года в Фергане, Маргилане, Коканде, Ташлаке начались неконтролируемые местными властями погромы. Местное население, вооруженное обрезками металлической арматуры, а некоторые топорами, вилами, ножами и зажигательными смесями начали избиение русскоговорящих переселенцев и турок.
Под лозунгами «Душим турок, душим русских!» и «Узбекистан - узбекам!» были совершены многочисленные убийства не только турок-месхетинцев, но и непосредственно русских.
В СССР армяне не любили азербайджанцев, грузины - абхазов, прибалты - русских, а русские - «жидобиндеровцев».
Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией земли, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польши.
Читайте калевалу( национальный эпос), к стати очень неплохой, там о русне и им подобным ничего не сказано, просто потому что мордва и удмурты с коми в то время еще до скандинавского полуострова не долезла.
Но рынки объединяли их ))) Там они были братанами
Срочная новость.
Путлер приказал заморозить тела дохлых ВагнерНЕТов в Сирии и не выдавать родным до конца выборов 18 марта...
Нелюди...
"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
На фотографии, опубликованной утром 13 января в группе «Солдат удачи» в соцсети «ВКонтакте», запечатлены пятеро мужчин в дворцовом интерьере. Центральный из них похож на президента России Владимира Путина, хотя возможно что это его двойник. Мужчина второй слева от него - Дмитрий Уткин, которого считают командиром незаконной «ЧВК Вагнера»; а первый справа похож на полковника полиции в отставке из Петербурга Андрея Трошева. Остальные персонажи снимка пока не опознаны. Подпись к фотокадру следующая: «Что это..? Просто фото».
На груди у двоих кавалеров, стоящих слева, в том числе у опознанного как Уткин, - по четыре ордена Мужества, у мужчин справа (в том числе у Трошева) - Золотые Звезды Героев России. Судя по антуражу, костюмам и расположению наград, вероятно, снимок мог быть сделан на приеме в честь Героев Отечества, проходившем в Георгиевском зале Кремля 9 декабря 2016 года.
Напомним, при просмотре сюжета Первого канала о торжестве в Кремле в числе приглашенных было замечено присутствие подполковника запаса российской армии Дмитрия Уткина, известного как командира вооруженного формирования с позывным «Вагнер». Спустя два дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин присутствовал на приеме, как награжденный орденами Мужества.
ЧВК Вагнера - незаконное вооруженное формирование, замеченное в участии в боестолкновениях на территории Луганской и Донецкой областей в 2014 - 2016 годах, а также в Сирии - начиная с 2015 года.
Дайош миротворців з Північного Габону та Гвінея-Бісау.
Вони себе будуть почувати як вдома.
Нехай кацапйо "радіє", тоді вже не дожартів буде.
Ціни на продукти в Україні найнижчі у Європі.
На продукти харчування та товари повсякденного попиту сім'я в Києві в середньому витрачає 3140 тис. грн, або орієнтовно 92 євро.
Кошти, які громадяни України щомісяця витрачають на продукти і товари повсякденного попиту, значно менше витрат європейців з інших країн.
Компанія Nielsen провела глобальне дослідження в 56 країнах світу за рівнем витрат людей на продукти харчування.
В Києві, середні щомісячні витрати сім'ї на продукти харчування та товари повсякденного попиту склали 3 тис. 140 грн, або орієнтовно 92 євро. Для порівняння в Мінську витрачають 192 євро, у Варшаві - 178 євро, у Вільнюсі - 231 євро, в Москві - 269 євро.
Так звідки? А продаючи мнясо від 6 до 12 евро за кіло і куряче філе по 8,80.
http://www.dsnews.ua/politics/miniatyurnyy-barvinok-v-ukraine-gotovyat-smertelnyy-podarok-19022018080000
Лично я, не верю не одному слову кучерявого.