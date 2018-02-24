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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2634) миротворцы (621) Порошенко (14350) Россия (68170) Донбасс (15568) Шушкевич (1)

 "Миротворцев из Беларуси, которая является союзником агрессора, на Донбассе быть не должно", - Шушкевич о разговоре с Порошенко

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич пообщался с президентом Украины Петром Порошенко 22 февраля во время форума Балтийско-Черноморского региона в Киеве.

Во время встречи была затронут вопрос участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский партизан".

Читайте: Украина подготовила и согласовала с партнерами свой проект резолюции по миротворцам ООН на Донбассе, - Климкин

"Вот здесь категорически - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - рассказал Шушкевич.

Он не ответил, поддержал ли Порошенко такую позицию. "Лучше спросить у него. Не было нужды, чтобы он поддерживал это все. Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - отметил Шушкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3052332
 
 
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Кто-то хоть что-то делает против ссученных гавнюков...
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Аура просветлённого индивидуума обретает золотисто-янтарный цвет, и, если приглядеться, внутри её можно увидеть навсегда застывших в этом янтаре тараканов...(с)
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Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Это один из компонентов коммунистической пропаганды при СССР.
Коммунистическая газета «Правда» постоянно «промывала» мозги своим читателям «о дружбе народов», которой никогда в империи зла не было. Очень печально, что белорусы не поддержали Украину и не признали Московию страной-агрессором.
Даже популярный фильм «Мимино» не смог скрыть глухие национальные конфликты. Это подтвердилось в войне в Карабахе, в сумгаитском погроме на этнической почве армян, в двух чеченских войнах на Кавказе и резне в Средней Азии.
В конце мая 1989 года в Фергане, Маргилане, Коканде, Ташлаке начались неконтролируемые местными властями погромы. Местное население, вооруженное обрезками металлической арматуры, а некоторые топорами, вилами, ножами и зажигательными смесями начали избиение русскоговорящих переселенцев и турок.
Под лозунгами «Душим турок, душим русских!» и «Узбекистан - узбекам!» были совершены многочисленные убийства не только турок-месхетинцев, но и непосредственно русских.
В СССР армяне не любили азербайджанцев, грузины - абхазов, прибалты - русских, а русские - «жидобиндеровцев».
Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией земли, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польши.
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чукчи и коряки не относятся к финскому этносу. Впрочем как и большинство монголоидной русни. Более правильно называть эту группу карело - финны.
Читайте калевалу( национальный эпос), к стати очень неплохой, там о русне и им подобным ничего не сказано, просто потому что мордва и удмурты с коми в то время еще до скандинавского полуострова не долезла.
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А это ничего, что предки норвежцев, датчан, шведов и германцев появились на прибалтийских землях (в том числе и в Скандинави), только в железном веке, придя туда из Северного Кавказа, а предки карелов, финнов, саамов, вепсов, эстонцев, там проживали испокон веков?
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ничего. финны это отдельный этнос и к монголоидной русне он не имеет никакого отношения.
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Вы ещё румын и венгров цыганами обзовите... Если имеете ограниченное представление о предмете, лучше станьте читателем... Полезно для пополнения багажа знаний...Я, например, если в теме не разбираюсь, то не пишу, а лишь просматриваю... Бывает, вопросы задаю...
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Испокон веков никто нигде не проживал. По науке генетике всё человечество потомки первых людей из Восточной Африки, по религии - из Эдема, который непонятно где был - возможно в той же Африке.
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В СССР армяне не любили азербайджанцев, грузины - абхазов,...

Но рынки объединяли их ))) Там они были братанами "Миротворців із Білорусі, яка є союзником агресора, на Донбасі не може бути", - Шушкевич про розмову з Порошенком - Цензор.НЕТ 3695
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« Если Вас предал друг, расстанься с ним или смиритесь с тем, что он предаст Вас вновь - Люди не меняются» /Шопенгауэр (1788-1860) - Дни,Жизнь,Суть./
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15 летний мальчишка из Сирии взорвал Интернет рассказав о бесчинствах Крыс Путлера ,Асада и Хаменеи...
Срочная новость.
Путлер приказал заморозить тела дохлых ВагнерНЕТов в Сирии и не выдавать родным до конца выборов 18 марта...
Нелюди...
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порошенко это и есть основной враг Украины !!!
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Слушал вчера праздничное выступление Луки.Иначе ,чем Йухло-2 ,его не назовёшь!.Украине нельзя питать ни малейших иллюзий на его счёт.Нож в спину получим при малейшей возможности.Он назвал войну в Украине братоубийственной(????).
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Чуркин - СовБез ООН. 04.03.2014:
"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
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Плешивый Педофил молчит с 8 февраля....,Сралин-Джугашвили молчал тоже с 22 июня по 3 июля 1941 года... КРЫСЫ позорные...
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єти звери убивают Украинцев на украинской земле...
На фотографии, опубликованной утром 13 января в группе «Солдат удачи» в соцсети «ВКонтакте», запечатлены пятеро мужчин в дворцовом интерьере. Центральный из них похож на президента России Владимира Путина, хотя возможно что это его двойник. Мужчина второй слева от него - Дмитрий Уткин, которого считают командиром незаконной «ЧВК Вагнера»; а первый справа похож на полковника полиции в отставке из Петербурга Андрея Трошева. Остальные персонажи снимка пока не опознаны. Подпись к фотокадру следующая: «Что это..? Просто фото».
На груди у двоих кавалеров, стоящих слева, в том числе у опознанного как Уткин, - по четыре ордена Мужества, у мужчин справа (в том числе у Трошева) - Золотые Звезды Героев России. Судя по антуражу, костюмам и расположению наград, вероятно, снимок мог быть сделан на приеме в честь Героев Отечества, проходившем в Георгиевском зале Кремля 9 декабря 2016 года.
Напомним, при просмотре сюжета Первого канала о торжестве в Кремле в числе приглашенных было замечено присутствие подполковника запаса российской армии Дмитрия Уткина, известного как командира вооруженного формирования с позывным «Вагнер». Спустя два дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин присутствовал на приеме, как награжденный орденами Мужества.
ЧВК Вагнера - незаконное вооруженное формирование, замеченное в участии в боестолкновениях на территории Луганской и Донецкой областей в 2014 - 2016 годах, а также в Сирии - начиная с 2015 года.
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1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии голосованием по факту начала войну против Украины,Валька Полстакана хлопала в ладоши ГРОМЧЕ Жириновского....,думаю что новый Плешивый Педофил выступит с последней речью типа в честь начала войны...Крысы кремля любят даты всякие...
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Московитские ордена, почти евробляхи. Кому они нужны?
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еврономера в Украине многим нужны,они дешевле и лучше,чем деу
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у нас в Донецке, первый год, открыто, ОБСЕшники возили сепарню на своих машинах по городу, т.ж. и к линии разграничения - знаем, проходили, больше не надо!.... "Миротворців із Білорусі, яка є союзником агресора, на Донбасі не може бути", - Шушкевич про розмову з Порошенком - Цензор.НЕТ 1621
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Шушкевич нашел с кем общаться. Будет все наоборот , белорусы, казахы с армянами и ими будут командовать кацапы. Барыга главный предатель.
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А порху это и надо.Чтоб бубло на крови мыть до бесконечности
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Белорусские миротворцы=троянский конь
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а потом история Гриба будет в промышленных масштабах повторяться.
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Шушкевич дал однозначное определение лукашенковского режима. Согласен с земляком.
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Военнослужащих в Беларуси чуть меньше, чем 47 тысяч. Зато милиции в три раза больше.
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В Интернете пишут что милиционеров в РБ примерно 100 тысяч.
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Ну да, нам еще сябров-ихтамнетов не хватало для полного фарша.
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Згоден на всі 100%.
Дайош миротворців з Північного Габону та Гвінея-Бісау.
Вони себе будуть почувати як вдома. "Миротворців із Білорусі, яка є союзником агресора, на Донбасі не може бути", - Шушкевич про розмову з Порошенком - Цензор.НЕТ 8532
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можна ще з Буркіна Фасо якщо й ці не підійдуть....
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Нам вистачить представників країн НАТО,
Нехай кацапйо "радіє", тоді вже не дожартів буде.
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Трохи "шоколадної зради"

Ціни на продукти в Україні найнижчі у Європі.
На продукти харчування та товари повсякденного попиту сім'я в Києві в середньому витрачає 3140 тис. грн, або орієнтовно 92 євро.
Кошти, які громадяни України щомісяця витрачають на продукти і товари повсякденного попиту, значно менше витрат європейців з інших країн.
Компанія Nielsen провела глобальне дослідження в 56 країнах світу за рівнем витрат людей на продукти харчування.
В Києві, середні щомісячні витрати сім'ї на продукти харчування та товари повсякденного попиту склали 3 тис. 140 грн, або орієнтовно 92 євро. Для порівняння в Мінську витрачають 192 євро, у Варшаві - 178 євро, у Вільнюсі - 231 євро, в Москві - 269 євро.
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Брехня, ту химию и шлак который продают в наших супермаркетах стоит не дороже чем в той же Германии, а зарплаты в 10-15 раз выше.
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С трудом верится. В век сетевых супермаркетов продукты везде очень дешевые. В богатых странах даже дешевле.
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Звідки взяти гроші на зарплату у 600 евро дівчинці в афінському супермаркеті за ту само роботу, за яку в Україні така само дівчинка отримує 7000грн? А ще дівчинці треба до роботи дістатися, а білет на 70 хвилин 1,5 евро.
Так звідки? А продаючи мнясо від 6 до 12 евро за кіло і куряче філе по 8,80. "Миротворців із Білорусі, яка є союзником агресора, на Донбасі не може бути", - Шушкевич про розмову з Порошенком - Цензор.НЕТ 7983
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Не будет никаких миротворцев. Любят эти чиновничьи дурни толочь воду в ступе.
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Якщо не буде миротворців то будуть джавеліни та інша зброя.
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Ты сначала получи эти Джавелины, доморощенная ты наша Жанна Дарк.
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Ти аж так не хвилюйся, просто готуйся.
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І джавеліни будуть, і інша зброя буде, і не тільки зброя.
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Миниатюрный "Барвинок" - смертельный подарок "гибридным" беспилотникам.


http://www.dsnews.ua/politics/miniatyurnyy-barvinok-v-ukraine-gotovyat-smertelnyy-podarok-19022018080000
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Критерий НЕ ДОПУСКА на роль миротворцев в Украину ( российско - украинский конфликт.., войну...). 1) Страна агрессор - РФ и единое с ним в союзном государстве Беларусь. 2) Страны непосредственно граничащие с Украиной ( РФ, Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия ) 3) Военные союзники страны агрессора ( Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан) 4) Страны так или иначе голосовавшие в ООН или не напрямую поддержавшие аннексию части украинской территории Россией ( Куба, Никарагуа, Венесуэла, Боливия, Судан, Эритрея, ЮАР, Зимбабве, Коморские о-ва, Сирия, Афганистан, Сев. Корея, Бурунди, Сербия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Камбоджа) 5) Страны имеющие сами не разрешенные территориальные проблем ( Сербия, Косово, Азербайджан, Армения, РФ, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина, Ирак, Сирия) 6) страны участники или в последствии присоединившиеся к Будапештскому договору и нарушившие это соглашения даже в виде голосования в ООН ( РФ, Китай ) 7) страны проводящие агрессивную захватническую политику по отношению к своим соседям ( Турция, Иран, РФ) 8) Страны чьи вооруженные силы участвовали во 2 мировой на территории Украины ( Германия, Италия, Венгрия, Румыния, Австрия, Словакия), для того что бы не дать РФ проводить агитационную работы в этом плане. Вот где то такой подбор стран которые не имеют права участвовать в миротворческой миссии в Украине. А кто может - ) это страны не нарушившие Будапештское соглашение - США, Великобритания, Франция. Нейтральные Швеция, Финляндия, Страны НАТО- . Болгария, Чехия, Норвегия, Дания Нидерланды, Бельгия, страны Прибалтики, Испания, и т. д. Из других регионов - Канада, Австралия , Япония ну и от стран третьего мира кого то.. Но это все так... размышления. Ничего этого не будет. Либо миротворцев вообще не будет, либо нам подсунут"переодетых зеленых человечиков" только и того что в голубых касках.. ( Но помечтать то не вредно..)
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С.Шушкевич один кого можно уважать из бывших и нынешних управленцев.За его порядочность главный колхозник и решил его даже пенсии.
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Он смог восстановить пенсию. Трудовую. Как главе государства ему не платят. Диктатор злопамятен.
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лукашенко не диктатор,а сраных колхозник,который лижет жопу путину и не краснеет
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Одно другому не мешает. Он колхозный диктатор, лижужий путину.
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Порохло Шушкевичу: "Пригощайся, Стасю, смачненьким конхветиком та дивись, не переплутай: кругленький - по 3, квадратний - по 5".
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Из беларусов такие же миротворцы, как и из бурятов.
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У соевого мандат имеет медведчук.
Лично я, не верю не одному слову кучерявого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Миротворцев из Беларуси, которая является союзником агрессора, на Донбассе быть не должно", - Шушкевич о разговоре с Порошенко
 
 
 
 
 
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