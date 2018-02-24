 "Миротворцев из Беларуси, которая является союзником агрессора, на Донбассе быть не должно", - Шушкевич о разговоре с Порошенко

Во время встречи была затронут вопрос участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский партизан".

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"Вот здесь категорически - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - рассказал Шушкевич.

Он не ответил, поддержал ли Порошенко такую позицию. "Лучше спросить у него. Не было нужды, чтобы он поддерживал это все. Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - отметил Шушкевич.

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Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.