 ОБСЕ подтвердила расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении Украинской стороны общего центра координации и контроля.

В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик (Луганская область), и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное (Донецкая область).

"Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра", - говорится в сообщении.





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"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематическом нарушении достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с Минскими договоренностями", - сказано в сообщении СЦКК.