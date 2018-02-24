 ОБСЕ подтвердила расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении Украинской стороны общего центра координации и контроля.
В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик (Луганская область), и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное (Донецкая область).
"Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра", - говорится в сообщении.
"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематическом нарушении достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с Минскими договоренностями", - сказано в сообщении СЦКК.
По сути, друзья вместе, да, кацапского триколора не выдно и это радует
http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:DicUfIGqalSBG2H0lToMp7
1 фото - на правои стороне сразу за Шведским, посмотри на форму и вот они шагает фото 2 и 3
http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:91hGmtwRank8G6erOBYJlI
http://www.delfi.lv/news/arzemes/foto-igaunija-svin-simto-dzimsanas-dienu.d?id=49781209#!dgs=dgslv-115609:6167607
http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:4qVBiGWQq7N96DNg-E_udG
так что есть и Эстонском и Латвииском источнике
😁😁😁
Двуликие импотенты