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 Политика Украины
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 ОБСЕ подтвердила расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе, - СЦКК

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты расположения российско-террористическими войсками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тяжелой техники и вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении Украинской стороны общего центра координации и контроля.

В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик (Луганская область), и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное (Донецкая область).

"Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник спецмиссии ОБСЕ зафиксировал под Луганском большое количество танков, гаубиц, минометов и БМП террористов

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематическом нарушении достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с Минскими договоренностями", - сказано в сообщении СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/n3052331
 
 
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только один вопрос - обсе ясно, а что там мало патриотов Украины и те не сообщали разведке?
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Сообщают периодически - и что дальше?
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Потрібно вночі знищити артвогнем! Це підготовка наступу!
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вчера Калиново выхватило ответку.. может как раз и туда)))
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в этом не кто не сомневается - так же как и здесь ,цапы прекрываються прокси и пишут тут типа это мнение граждан Украины - не фига у вас цапы не получиться - шо там, шо тут))))
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помнишь цапы орали про флаги разных стран на день независимости Украины, так что получается, ведь в честь дня независимости Эстонии - да - поздравляем Эстонию и эстонцев с днём прокломации Эстонии - 100 лет всё таки, круглая дата. ЕV 100

По сути, друзья вместе, да, кацапского триколора не выдно и это радует
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как нет, есть - Украина же в клубе правда ракурсы именно в этих источниках не те лучшие, ну давй
1 фото - на правои стороне сразу за Шведским, посмотри на форму и вот они шагает фото 2 и 3

http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:91hGmtwRank8G6erOBYJlI



http://www.delfi.lv/news/arzemes/foto-igaunija-svin-simto-dzimsanas-dienu.d?id=49781209#!dgs=dgslv-115609:6167607



http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:4qVBiGWQq7N96DNg-E_udG

так что есть и Эстонском и Латвииском источнике
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Украина же в клубе друзей (в первом отсуствует слово друзей - извините)
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Кацапы могут бомбить в Сирии школы и больницы и знают, что наши по школе стрелять не будут. Уроды!
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Накрити кацапiв, iх все рiвно там не мае!

😁😁😁
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И что, что дальше, какая реакция
Двуликие импотенты
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А если их спалить к ипеням ? Ведь не скажут же винторогие, что сгорели танки, которых там нет. У американцев так получилось в Сирии. Расияне знают только, что ранили геолога. А тут росСМИ скажут вывихнул ногу тракторист, и все дела.
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для этог нужен один ас-130, два ф-22, и четыре апача. вопрос с домбасом был бы решен. вот воля есть, и сила есть, а силы воли нет...
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Та що Ви таке кажите, хіба таке можна робити? Це ж порушення минських змов. Як після такого говнокомандувач партнерам скаже? Його ж просто зачморять. От коли там зьявляться миротворці ООН, то вони зможуть і ворожі танки палити і власівських наймитів знищувати і українську землю від окупантів визволяти.
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хоть один новостной канал показал сюжет про танки в школах
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Кому интересно, читают отчеты работы ОБСЕ в Инете. Лежат свободно, для этого и пишутся.
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Це ж треба, ОБСЄ виявила і танки і гармати і міномети... То ж що ми повині зробити? Напевно, засмутитись і сказати - "ай-яй-яй терористи-сепаратисти, ви погано робите, ну-ну-ну...Хіба вам від цього не соромно? Астанавітєсь!" А може і нічого взагалі не треба робити і казати, ну хіба вони з-під якогось Ясного чи Круглика до Мальдівів або Панами дострелять?
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К нас кое-кто "ненавидит воевать с россией".Не забывайте!
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президент мира ненавидит. мира нету, значит и президента нету.
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Технику просто так не скапливают на одном направлении.Многие сигналы говорят о том что будет по весне боевые действия или попытка ублюдков розвязать по полной войну.Плюс заход техники с русни и т.д.Скорее всего будут выбрано одно из направлений где будет прорыв.Всю линию они не в силах атаковать а вот отдельные районы вполне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ подтвердила расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе, - СЦКК
 
 
 
 
 
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