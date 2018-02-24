 Школы в Сумах закрыли на карантин до 3 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумского горсовета.

"Комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений, проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, решено ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

Сообщается, что на текущей неделе в Сумах зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших - 64% детей до 18 лет. На сегодня в стационаре на лечении находятся 148 больных детей. По состоянию на 23 февраля в Сумах не работали уже 11 школ, в некоторых школах были применены карантинные меры в отношении отдельных классов.

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