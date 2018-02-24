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 Общество
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Все про:грипп (371) карантин (161) Сумы (544)

 Школы в Сумах закрыли на карантин до 3 марта

В связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Сум с понедельника, 26 февраля, до 3 марта включительно вводят карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумского горсовета.

"Комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений, проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, решено ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

Сообщается, что на текущей неделе в Сумах зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших - 64% детей до 18 лет. На сегодня в стационаре на лечении находятся 148 больных детей. По состоянию на 23 февраля в Сумах не работали уже 11 школ, в некоторых школах были применены карантинные меры в отношении отдельных классов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине на 31% превысила эпидпорог, - Центр гриппа и ОРВИ

Источник: https://censor.net.ua/n3052330
 
 
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Как учитель, скажу - не только детки. ХХаа-хаааа
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Гуляй и оттягивайся по полной, ребятня! Погода вас радует. Радуйтесь - и как сможете, после чтоб свое поколение такой же погодкою порадовали. Заодно и собой.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШколы в Сумах закрыли на карантин до 3 марта
 
 
 
 
 
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