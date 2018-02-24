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Все про:МОК (94) Олимпиада (727) Россия (68170) символика (185) допинг-контроль (269)

 МОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под флагом РФ

В воскресенье утром по корейскому времени будет объявлено решение о том, будет ли восстановлен Олимпийский комитет России в МОК и смогут ли российские атлеты пройти на закрытии ОИ под национальным флагом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Исполком МОК сегодня заслушал доклад группы МОК по реализации статуса нейтрального атлета команды "Олимпийские атлеты из России" (Имплементационная группа. - Ред.) и ее главу Николя Ховертца. Обсуждения продолжатся завтра, исполком МОК соберется снова в воскресенье утром", - говорится в сообщении.

Ранее сайт Insidethegames.biz сообщил, что "исполнительный совет Международного Олимпийского комитета (МОК) во главе с президентом Томасом Бахом должен встретиться завтра в 8 утра (2:00 мск), чтобы продолжить обсуждения" данного вопроса.

В субботу перед исполкомом МОК, который заседал почти четыре часа вместо запланированных двух, выступили вице-президент ОКР Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева.

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Имплементационная группа МОК должна решить вопрос, можно ли российским спортсменам пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Председатель рабочей группы МОК Николь Ховертс в The New York Times высказал свое мнение об этом: "Мы не исключаем никакие варианты. И не пришли к окончательному решению. Мы все еще в процессе обсуждения. Пытаемся действовать в интересах МОК и всех людей, вовлеченных в эту ситуацию".

Рабочая группа состоит из трех участников.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

Как ожидается, если спортсмены будут выполнять все условия участия в Олимпиаде, которые ранее выпустил МОК, им разрешает пройти на церемонии закрытия с флагом России.

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Однако ранее в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Это нарушение может повлиять на решение имплементационной группы. В то же время многие представители МОК в СМИ говорят о том, что это "разовое" нарушение, и не один А.Крушельницкий был дисквалифицирован с этих Олимпийских игр за употребление запрещенного препарата. Поэтому, возможно, надежда на разрешение флага на церемонии закрытия для России остается.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3052329
 
 
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Происходит вливание допинга в карманы членов МОК? МОК у неділю оголосить, чи можна російським спортсменам пройти на закритті Олімпіади під прапором РФ - Цензор.НЕТ 3244
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а якщо дозволять то що?
в когось щось репне?
чи лусне?
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МОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под флагом РФ.

Нехай кацапи несуть прапор "Веселого Роджера". Або, як варіант, біле простирадло з червоними цифрами "404".
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ставлю на то, что им таки разрешат пройтись с флагом. Очередное умиротворение: понять и простить...вместо того, чтоб в морду плюнуть!
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ну, да, это нельзя исключить, но если разрешат - это плохой сигнал будущему всех
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помни о правильном назначении этой ссаной тряпки !
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А если не разрешат, ломки у них не будет?
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МОК у неділю оголосить, чи можна російським спортсменам пройти на закритті Олімпіади під прапором РФ
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Російські "спорЦмени" повинні на день швидше покинути Сеул, прибравши після себе порожні флакони з мельдонієм, пусті пляшки від шнапса, і пропилососити після кокаїну свої готельні номери.
Кожному російському "спорЦмену" подарувати по одній упаковці надійних презервативів, щоб світ був впевнений, що мордор не розмножується...
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Шановні редактори Цензора! Пані голова групи МОК з реалізації статусу нейтрального атлета команди "Олімпійські атлети з Росії" (Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3052329 ) Ніколь Ховертц - жінка. Виправте, будь ласка, речення у статті, де про неї йдеться як про чоловіка. На сторінці із тим самим вмістом російською мовою - також. Дякую.
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А теперь -НЕ ПОНЯЛ???? Это о чём? Какая расия?
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Цензор.НЕТНовостиСпортМОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под флагом РФ
 
 
 
 
 
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