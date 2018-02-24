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 Политика Украины, Общество, Авто
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Все про:авто (3458) Польша (4175) регистрация (201)

 Семнадцать жителей Перемышля являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

Лишь семнадцать жителей польского Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей из 14,5 тыс. зарегистрированных в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на nowiny24.pl.

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Отмечается, что граждане Польши продолжают регистрировать на себя сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. Пользуясь неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией соседей, инициативные поляки создали в пограничной зоне целые предприятия, которые иногда зарабатывают сотни тысяч долларов в автомобильном бизнесе. За такие услуги предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей "на польских бляхах", от 100 до 500 злотых (30-150 долларов США).

Такое польско-украинское автомобильное партнерство можно наблюдать у пункта пропуска в Корчевой.

"За час через пункт пропуска проходит 80 автомобилей, из них 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", - пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

"Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, и мы регистрируем", - пояснил чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052327
 
 
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Льготная ставка!!! Ввозная таможенная пошлина -730,00 евро; Акцизный сбор- 94,50 евро; НДС - 2 164,90 евро; Всего таможенных платежей- 2 989,40 евро К полученному результату необходимо еще добавить стоимость сертификации автомобиля - 70-110 EURO. Таможенное оформление - 15 EURO
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Я вижу здесь и в других ветках полно патриотов, болеющих за Украину, за народ Украины и тд. Только почему-то я этих псевдоукраинских псевдопатриотов ни разу не встречал в темах о погибших воинах. Что может быть более нормальным для каждого настоящего украинца, тем более патриота, чем выразить соболезнование в новостях о наших погибших бойцах? Но нет, не хотят, им этим псевдопатриотам западло это делать и отвлекаться от основного занятия,полива грязью нашей власти, на какого-то погибшего за Украину воина.
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"Привет" тут пишет про растаможку за 845$ при покупке авто за 10 000$
Вся проблема в том,что многие украинцы не могут выложить 11 000$ на новый авто,хоть и очень хотят-зарплаты у них не европейские,И если жители ЕС,имея з/п в 2000$,берет себе авто за 3-4 тыс $,то и украинец,с з/п в 200$ не хочет переплачивать.Вернее,не может.Не у всех деньги в оффшорах,потому и экономят,как могут
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Насобирал 2000 баксов...при зарплате в 200..на авто на евробляхах....насобирает и и 4000 на нормальное авто.....
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А ЧТО ЗА 4К МОЖНО КУПИТЬ? НОВУЮ? НЕТ. РАЗВАЛЮХУ? ТОГДА ЗАЧЕМ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 2 ТЫСЯЧИ?
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Насобирал 4000 баксов на нормальное авто.... насобирает и 11 000 на новое авто...
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НАСОБИРАЛ 11 ТЫСЯЧ - НАСОБИРАЕТ И МИЛЛИОН Сімнадцять жителів Перемишля є власниками 12,5 тис. автомобілів в Україні - Цензор.НЕТ 4021 ЛОГИКА ФАНТАСТИЧЕСКАЯ!
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У меня другой вопрос: когда эти твари отменят акциз на переоборудование?
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_С какой стати им рубить ветку, на которой они сидят? Бабки капают, с чего им самим себе на песню наступать? Или их кто заставит прекратить грабить украинцев всевозможными способами? Не думаю... за 26 лет ничто их не остановило на их пути. И никто.
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Товарищ квартиру дочке покупал, ну и разговаривал с представителями строительной фирмы, продавцом. Те спрашивают, ...кем работает гражданка, безработная отвечает , смеются, у нас все квартиры покупают «безработные»... Отаке, никто официально не работает, налогов не платят, но во всем виновато государство. Зачем вам тогда государство? Может не нужно мучать ж_пу?
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Может пусть будет Ржечь Посполита как 350лет назад, и машины растамаживать не нужно. Только странная ситуация складывается, я в Польше часто бываю, да и в целом в Европе, они там все на матизах драных, а у нас через одного безработные на паджерах и крузаках, уже видел крузак на бляхах, как так, объясните?
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Що ти, гніда кацапьска, тут втираєш? збирай валізку і ''к товаріщам своїм'' давай вали, там 100% для рабів краще.
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100%. Попали на отдых на Тенерифе, машины все маленькие, типа фиеста, поло, корса, акцент, ярис и в основном дизельные. Один раз только видел туксон. Спрашиваю у местных почему так? Ответ: авто должно быть экономичным и не старым, старые эксплуатировать не выгодно, налоги высокие.
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"Темпы реформ в Украине действительно впечатляют, - Порошенко." Наглядный пример реформ в налоговом законодательстве и фискальной службе. Впечатляют )))
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И это не коррупция на таможне и у фискалов? Шоб вы , суки, под колесами этих машин и сдохли.
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УБЕРИТЕ СОРОКАПРОЦЕНТНЫЕ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ, позволяющие производителям ланосов, богданов и прочего "украинского" дерьмоавтопрома получать СВЕРХПРИБЫЛИ и ГРАБИТЬ НАРОД и НЕ БУДЕТ В УКРАИНЕ НИКАКИХ ЕВРОБЛЯХ!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемнадцать жителей Перемышля являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине
 
 
 
 
 
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