 Семнадцать жителей Перемышля являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на nowiny24.pl.

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Отмечается, что граждане Польши продолжают регистрировать на себя сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. Пользуясь неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией соседей, инициативные поляки создали в пограничной зоне целые предприятия, которые иногда зарабатывают сотни тысяч долларов в автомобильном бизнесе. За такие услуги предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей "на польских бляхах", от 100 до 500 злотых (30-150 долларов США).

Такое польско-украинское автомобильное партнерство можно наблюдать у пункта пропуска в Корчевой.

"За час через пункт пропуска проходит 80 автомобилей, из них 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", - пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

"Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, и мы регистрируем", - пояснил чиновник.

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