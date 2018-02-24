 Семнадцать жителей Перемышля являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на nowiny24.pl.
Отмечается, что граждане Польши продолжают регистрировать на себя сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. Пользуясь неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией соседей, инициативные поляки создали в пограничной зоне целые предприятия, которые иногда зарабатывают сотни тысяч долларов в автомобильном бизнесе. За такие услуги предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей "на польских бляхах", от 100 до 500 злотых (30-150 долларов США).
Такое польско-украинское автомобильное партнерство можно наблюдать у пункта пропуска в Корчевой.
"За час через пункт пропуска проходит 80 автомобилей, из них 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", - пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.
Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом.
"Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, и мы регистрируем", - пояснил чиновник.
Вся проблема в том,что многие украинцы не могут выложить 11 000$ на новый авто,хоть и очень хотят-зарплаты у них не европейские,И если жители ЕС,имея з/п в 2000$,берет себе авто за 3-4 тыс $,то и украинец,с з/п в 200$ не хочет переплачивать.Вернее,не может.Не у всех деньги в оффшорах,потому и экономят,как могут