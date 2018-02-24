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 Политика Украины
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Все про:Луганск (2933) мобильная связь (293) Vodafone (16)

 В оккупированном Луганске восстановлена работа Vodafone

В компании Vodafone Ukraine сообщили о восстановлении мобильной связи в оккупированном Луганске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала PR-директор оператора Виктория Рубан.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - сообщила она.

Рубан также отметила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке.

В оккупированном Луганске восстановлена работа Vodafone 01

Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. 19 января связь была восстановлена на Луганщине, на Донетчине связи до сих пор нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ готова помочь восстановить мобильную связь на оккупированных территориях Донбасса, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3052326
 
 
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почему медведчук- чувак под санкциями США- представитель Украины в переговорах?
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вопрос тогда для юли и вити. почему кучму в тюрьму представляет Украину на переговорах, а пизда говорящая дальше кричит, только теперь не кучму в тюрму, а петю в тюрму?
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потому, что кучма, скорее всего, так и остался верховодом всего местного олигархата..
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М! Т! С! ка-ца-п-ский! сколько раз повторять!
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треба до таргових партнерів, підтягуватися, а то хуйло нападе!
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та не. то для контрактных абонентов просто разрешают испльзовать электронную подпись. чтоб не ездить в офис. обязательной продажи симок по паспорту не намечается.
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Та нет. Дьявол в деталях. Читаем по ссылке: ""Наявність великої кількості знеособлених абонентів сприяє розвитку шахрайства з використанням абонентських номерів, негативно позначається на фінансовому стані абонента і репутації оператора", - зазначили в НКРЗІ.". Это о предоплате! Так шо Лолита вводит законы 16 сичня своего шефа. Только не нахрапом, а из подтишка по-шестикутному
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Бандерівець - ага, а украинцы не на оккупированных территориях должны оплачивать за донбасят за свет, воду, газ , пенсии... по тарифу Роттердам и Ахметов ++
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Связь нужна. Как бы не заблуждались патриоты. Потому как наше оружие - информация. А кацапам только на руку темнота и железные занавесы.
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З якого переляку представники окупаційного Водафона (філії рашинської МТС) висувають свої умови на обговоренні в Мінську?
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***
Возвращается уставший шахтер со смены, а жена ему:
- Присядь, муж, страшная весть... Vodafone отключили.
- Боже! Нет! Только не это....
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Уже недели две как в Луганске работает Водафон.
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А простым украинцам что с того? Что орки будут Водафону башлять, а тот типа налоги в бюджет Украины платить? Это в цивилизованной стране. Но не у нас. Сколько там денег ЕС на стройке пунктов пропуска украли? 29 млн. евро В оккупированном Луганске восстановлена работа Vodafone - Цензор.НЕТ 2110. а возвращать кто будет?
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пробежалса по другим темам побыстрому, не заметил не одного эстонца - ну серовно
palju õnne 100 sünnipäeval, EV100 - с днём рождение Эстония

кстати во - на параде в Таллине собралис друзья тоже



http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:91hGmtwRank8G6erOBYJlI
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Хоть одна радостная новость за день.
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Как мы все ждали этого востановления. Пусть звонят теперь в рашу и радуются. В окупованому Луганську відновлено роботу Vodafone - Цензор.НЕТ 9781
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Читал воспоминания ополченцев с Раисси (и их сейчас много выходит), они все с радостью пользовались украинским интернетом и моб.связью. И да, нет никакого Водафона, это просто арендованный бренд, есть российская МТС.
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Водафон русіщ оператор чого тут радіти за "мтс", що дамьас знову чути, краще б вони погуділи у 2014.
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одно время думала что темы про проблемы в работе Водафон это с подачей воды связано..
не ну я например про такого оператора только недавно и узнала, везде Киевстар, Киевстар кругом, , не, ещё есть обратно забыла, встречается время от времени когда новые номера записываешь, как же его блин зовут
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не, не так, вроде.. нет, точно не так называется, на 091 номера
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091 это Укртелеком. Интересные у Вас знакомые попадаются
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угу, интересные, только это не Укртелеком, укртелеком это у меня провайдер так что я сама интересная,. врочем у меня нет особо выбора
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может у вас такие номера это Utel, но то что я знаю на 091 то оператор Тримоб, это точно
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Так і (050) були спочатку UMC, потім МТС, тепер - Vodafon...
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Я до того, що 091 може бути, що Utel, що ТРИМОБ...
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даже больше) это ещё и наша вся стационарная связь)
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так от, а Киевстар чиё? у нас же в стране всё разбазарено( наверняка в офшорах, национализация
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Видать, договорились - Водафон будет отстёгивать оркам за электроэнергию, падлы.
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Ура ,кто там "бабосы" продолжить качать Пеця Давоский или Ахмет бей князь всея ДНР?
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Так вот для чего пенсионерам Украины в этом месяце насильно закрыли недорогой тариф без абонплаты СУПЕР МТС 3D НОЛЬ и силой переверли на Vodafone RED! Денюжки МТС-овцам для ублажения Даунбаса потребовались!?!
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Це просто "чудово", хотілось би почути коли в Луганську ще фірмові магазини "Рошен" відкриють.
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а вони там і не закривались - як торгували так і торгують ...
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Адресу не підкажете, бо за офіційними даними "покупона" найближчий знаходиться у Харкові.
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а вы у "люцыфера" здешнего поинтересуйтесь. Он и зарплату с Украины имеет,и про шоколад и другую еду тут рассказывал.
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Якщо такі як ви не розуміють різниці між простою торгівлею і фірмовою, то нема про що і розмовляти.
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Можно спросить на чистом французском - НАБУЯ?
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