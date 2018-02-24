 В оккупированном Луганске восстановлена работа Vodafone

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала PR-директор оператора Виктория Рубан.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - сообщила она.

Рубан также отметила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке.

Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. 19 января связь была восстановлена на Луганщине, на Донетчине связи до сих пор нет.

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