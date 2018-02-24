 В оккупированном Луганске восстановлена работа Vodafone

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала PR-директор оператора Виктория Рубан.
"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - сообщила она.
Рубан также отметила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке.
Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. 19 января связь была восстановлена на Луганщине, на Донетчине связи до сих пор нет.
Возвращается уставший шахтер со смены, а жена ему:
- Присядь, муж, страшная весть... Vodafone отключили.
- Боже! Нет! Только не это....
palju õnne 100 sünnipäeval, EV100 - с днём рождение Эстония
кстати во - на параде в Таллине собралис друзья тоже
http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-eesti-sajanda-aastapaeva-paraadil-osales-ule-tuhande-mundrikandja?id=81238253#!dgs=dgsee-210519:91hGmtwRank8G6erOBYJlI
не ну я например про такого оператора только недавно и узнала, везде Киевстар, Киевстар кругом, , не, ещё есть обратно забыла, встречается время от времени когда новые номера записываешь, как же его блин зовут
🤣