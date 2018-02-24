...Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы восстанавливаем уважение к учителям и вводим в системе образования совершенно новые стандарты. Начали менять начальную школу, чтобы сформировать в ней доброжелательную среду", - отметил Премьер, напомнив, что в 90-е годы, когда все забыли об обучении и начали заниматься предпринимательством, украинский учитель был подавлен и даже унижен государством.
Также, Гройсман рассказал в каких аспектах уже удалось достичь прогресса.
Так, по словам Премьера, уже созданы прогрессивные методики обучения. Школы будут оснащены новым оборудованием, мебелью, для чего в 2018 году выделено почти 1 млрд грн. 386 млн грн предусмотрены на масштабное повышением квалификации учителей, 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы.
В 2017 году зарплата учителей выросла на 50%, с первого января 2018 - еще на 25%.
"В образовании должен царить совсем другой психологический подход. Мы хотим открыть все возможности и таланты украинских детей", - резюмировал Гройсман.
Да, там кто-то про з/п при яныке - 300 долл. И классы по 23 - 24 человека.
Попробуйте зайти в класс первоклассников, где 32 ученика. Я на вас погляжу.
Этот парень постоянно несет какую-то хрень!
А если какое и работает - то зарегистрировано за бугром.
Дупа, в общем...
Не пойму, куда делся Петрухин засадный полк на Цензоре? Почему нашим пейсатым вождям осанну не поют?
а чего учитилей стока уехало - может покращало в карманах у гросей и коболевых
повтор, простите.
***
Когда Бог создавал человека, он решил дать ему три свойства:
ум, честность и должность.
Тут появился дьявол и сказал: "А зачем три? И двух хватит".
Бог подумал и согласился.
С тех пор так и пошло:
если человек умный и честный - то он не на должности
если человек умный и на должности - то он не честный
а если человек честный и на должности, то он не умный
Читаю проект бюджету на 2018 рік. Я в шоці, чесно кажучи.
Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за два роки стаття видатків "Державне управління справами" виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової
Или вы первые, кто при власти с 90-ых?
PS Хотя... c 1913м - это чревато.
наладили бы там производство. Продукцию продавали бы в Европу. И зарабатывали бы
для Украины деньги и не ждали бы пока ктото заработает. П.Порошенко посмотрел бы на вас и тоже взял бы другой завод и вывел бы его из кризиса. А продавать чужое имущество и
дурак может. Тогда и люди сказали бы, что вы не сидите на шее у народа.
Только что это поменяет?
Любителям приводить в пример Билла Гейтса как успешного человека, бросившего учебу, стоит помнить, что он бросил Гарвард, а не мухосранское ПТУ.
и тырить шоколадные фабрики как петюня)))
https://news.pn/ru/public/194995
Все потому, что Украина для них - не родина, а гешефт.
Получилось развести гоев, заработать на мацу - отлично.
Не получилось - не страшно, настоящая родина (которая южнее) всегда позволит спрятаться.
Эта у нас Украина. Многострадальная.
А у них гешефт. И гои, которые путаются под ногами...
П.С.
Их мало прогнать.
Их нужно наказать.
Страшно.
Вместе с выродками.
Чтобы не возвращались...
.....ДА ..смогли таки ......выучить ....что стал этот деятель.... премьер-министром Украины ........глава..... кабинета министров в истории современной Украины - неуч и пройдоха.
http://bilahata.net/u-chernihovi-suttjevo-zmenshyly-vchytelyam-nadbavky-za-prestyzhnist-pratsi/
Как говорил товар. Сталин "не важно кто как голосует важно кто как считает."