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 Политика Украины, Общество
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Все про:школа (1604) Гройсман (3857) учитель (263)

 Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что школьное образование сегодня возрождается и приобретает "совершенно новые стандарты".

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы восстанавливаем уважение к учителям и вводим в системе образования совершенно новые стандарты. Начали менять начальную школу, чтобы сформировать в ней доброжелательную среду", - отметил Премьер, напомнив, что в 90-е годы, когда все забыли об обучении и начали заниматься предпринимательством, украинский учитель был подавлен и даже унижен государством.

Также, Гройсман рассказал в каких аспектах уже удалось достичь прогресса.

Так, по словам Премьера, уже созданы прогрессивные методики обучения. Школы будут оснащены новым оборудованием, мебелью, для чего в 2018 году выделено почти 1 млрд грн. 386 млн грн предусмотрены на масштабное повышением квалификации учителей, 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы.

В 2017 году зарплата учителей выросла на 50%, с первого января 2018 - еще на 25%.

"В образовании должен царить совсем другой психологический подход. Мы хотим открыть все возможности и таланты украинских детей", - резюмировал Гройсман.

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Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052324
 
 
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Гройсманнн, выблядок ты непотребный, допусти, что кто-то работает в школе, например я.... тебе рассказать, сколько я получаю? Вот тебе, сука рваная - 200 долл. на высшей категории и максимумом всех надбавок и звании уч.-методист. И классы набили за 30 душ в каждом, ни гроша на доп. занятия, на факультативы... и это вырок в освите? Скотина.
Да, там кто-то про з/п при яныке - 300 долл. И классы по 23 - 24 человека.
Попробуйте зайти в класс первоклассников, где 32 ученика. Я на вас погляжу.
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Сразу видно по твоей речи что в школе ты не училось.
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по твоей речи видно,что ты тут поставлено гавкать,на всех,кто не видит покращення
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Моя задача выявлять кремлядей, только и всего. Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним - Цензор.НЕТ 3365
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Гойсмана учили униженные? И чему они его могли научить?
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Когда слушаешь Гройсмана - чувствуешь себя директором комиссионки!
Этот парень постоянно несет какую-то хрень!

Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 1779

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Позавчера ублюдку Реве пенсионерка сказала , что в долларах при януковиче ,у неё пенсия была в два раза больше . так гнида Рева ей ответил - ты что старая в долларах пенсию получаешь ?
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Нет, развод уже не сработает. Не тот случай.
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Грося , плати учителям 2000 евро , или иди в жопу . Шо , нема грошей для учителей ? Значит гавно ты , а не премьер . Грося , ти почув ? Гавно ты базарное Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним - Цензор.НЕТ 6938
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Лайк и респект. Пусть не 2000, ну хоть 500 - 600...
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Пхаха , а мене за шо лайк ? За то , шо сказал очевидные вещи ? Никаких 500-600 , нехай курва платит , як треба , или нахер с премьерского кресла .
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Откуда, если производство погублено...
А если какое и работает - то зарегистрировано за бугром.
Дупа, в общем...
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Нехай под своим матрацем пороется , там хватит и учителям и врачам .
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Какая-такая собака? Не позволю про царя такие слова говорить (с)
Не пойму, куда делся Петрухин засадный полк на Цензоре? Почему нашим пейсатым вождям осанну не поют?
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"Восс танавливают" за рахунок дрібного бізнесу. А потім Клімкін говорить про те, що за рік мільйон людей виїхав з України,
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интересно сумасшедшее покращення
а чего учитилей стока уехало - может покращало в карманах у гросей и коболевых Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 2484 Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 6835
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когда говорит этот гений... сразу всплывает шутливая притча.
повтор, простите.
***
Когда Бог создавал человека, он решил дать ему три свойства:
ум, честность и должность.
Тут появился дьявол и сказал: "А зачем три? И двух хватит".
Бог подумал и согласился.
С тех пор так и пошло:
если человек умный и честный - то он не на должности
если человек умный и на должности - то он не честный
а если человек честный и на должности, то он не умный
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он тоже может научить как трусняком на базаре торговать)))
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Судя по зарплатам, самыми униженными были депутаты и судьи.
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..... по словам Премьера, уже созданы прогрессивные методики обучения. Школы будут оснащены новым оборудованием, мебелью, для чего в 2018 году выделено почти 1 млрд грн. 386 млн грн предусмотрены на масштабное повышением квалификации учителей, 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы. .....................
Читаю проект бюджету на 2018 рік. Я в шоці, чесно кажучи.
Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за два роки стаття видатків "Державне управління справами" виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової
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там тоже учителя по офшорам, слепым трастам и Мальдивам Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 340
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А ничего , что после 90-ых без малого 20 лет прошло?
Или вы первые, кто при власти с 90-ых?
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Скажи спасибо что не с 1913г сравнивает.
PS Хотя... c 1913м - это чревато.
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Винницкая моль уже не знает чем порадовать украинцев, и решили к зарплате прибавить всем по 100% уважения следущим шагом будет налог на "уважение"
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Владимир Борисович! Вы только тем и занимаетесь, что делите заработанные другими деньги. Было бы лучше, если бо взяли какай нибуть завод, кторый вы хотите продать и
наладили бы там производство. Продукцию продавали бы в Европу. И зарабатывали бы
для Украины деньги и не ждали бы пока ктото заработает. П.Порошенко посмотрел бы на вас и тоже взял бы другой завод и вывел бы его из кризиса. А продавать чужое имущество и
дурак может. Тогда и люди сказали бы, что вы не сидите на шее у народа.
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Они с удовольствием возьмут. Хоть все заводы и всю землю.
Только что это поменяет?
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Малося на увазі взяти хоч одне державне підприємство і налагодити його роботу так, щоб воно було прибутковим, а продукція хоча б частково йшла за кордон.
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***
Любителям приводить в пример Билла Гейтса как успешного человека, бросившего учебу, стоит помнить, что он бросил Гарвард, а не мухосранское ПТУ.
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Человек купивший дипломы рассуждает о престижности профессии учителя.
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это намек - типа учитесь торговать трусняком с начосом
и тырить шоколадные фабрики как петюня))) Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 7256 Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 6849
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Председатель профсоюза торговцев трюселями обеспокоен образованием. Ему это и не дало возможности получить образование.
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вы не правы - трусняк дал ему право купить филькину грамоту маупа))) Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 3107
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Господа, что это падла принимает???? В 90годы когда твоя мамка мыла твою письку и задницу и посыпала тальком, врачи еще кое-как сводили концы с концами, а вот когда когда твоя задница достигла размеров с лошадинный круп и писька была выдана за муж то при вашей власти наступил полный пиздец!!!
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Их если послушать то у нас в стране обижены были только учителя, врачи и пенсионеры, мля... А инженера, врачи, рабочие, военные, ученые и т. и т.п. блядь в роскоши купались... Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 1623
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Судя по петрухиными рехформами у нас оказались госчиновники,прокуроры и мусора.Это те люди,которые реално нужны соевому,чтоб пролезть на второй срок и чтоб люди не порвали на шнурки.
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В Украине есть два "керивныка", уровень цинизма которых - зашкаливает.
Все потому, что Украина для них - не родина, а гешефт.
Получилось развести гоев, заработать на мацу - отлично.
Не получилось - не страшно, настоящая родина (которая южнее) всегда позволит спрятаться.
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у нас с ими разная Украина - давно пора понять)))
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Вы ошибаетесь.
Эта у нас Украина. Многострадальная.
А у них гешефт. И гои, которые путаются под ногами...
П.С.
Их мало прогнать.
Их нужно наказать.
Страшно.
Вместе с выродками.
Чтобы не возвращались...
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а как прикольно наблюдать за троллотой пишущей тут - сами себе пишу ,отвечают друг другу - одним словом - не одним не получиться - создают впечатление массовости цаповских методичек - как это смешно)))))
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Ну зачем так много слов.Будь краток,все за пятра Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 9196
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выборы покажут - за шо вам деньги платят?)))))
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Змеем ( Чингачгук - Большой Змей ) на зоне называют подлого и коварного зэка...
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Надеюсь, что когда петеботы попадут на зону, у них будет одна кличка - Вазелин...
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Гройсман живет в элитной столичной квартире тещи-пенсионерки (видео)
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Почему бы не платить учителям как спортсменам или хотя бы как выигравшим спортсменам? У них тоже куча олимпиад и разных "соцобязательств". Скоро учительница английского вернется с чужины...
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...Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним.
.....ДА ..смогли таки ......выучить ....что стал этот деятель.... премьер-министром Украины ........глава..... кабинета министров в истории современной Украины - неуч и пройдоха.

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А чого Грося носиться з тими вчителями, як дурень з писаною торбою? Крім знедолених вчителів більше нема проблемних галузей?
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В Чернигове учителям с нового года снизили доплату за престижность на 15 процентов.Было 20 стало 5.От тобі,Галько і "потужне підвищення"))
http://bilahata.net/u-chernihovi-suttjevo-zmenshyly-vchytelyam-nadbavky-za-prestyzhnist-pratsi/
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Стараются подмазать учителям перед выборами. Такое ощущение, что учителя - это сливки общества, им столько внимания от власти.
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Ну, им можно приказать проголосовать за определенного кандидата... Так же, как и зэкам - но с ними проще, им ЗП поднимать не надо...
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в избирательной комиссии они запудрят мозги любой клуше. Реально видел членов комиссии неспособных сощитать 300 голосов под прессингом. участок на котором было всего 300 изберателей не мог сдать отчёт в течении 12-ти часов!
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шо, и этим увеличение зарплат пообещал? Гройсман: У 90-ті вчителі були принижені, сьогодні ми відновлюємо повагу до них - Цензор.НЕТ 3067
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Нужно понимать, что учителя, преподаватели колледжей и ВУЗов на выборах, это главная движущая сила в избирательных комиссиях и залог успеха в выборах. Отсюда и заигрывание с ними перед выборами.
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Где проходят выборы-голосование? Правильно в школе,кто в избирательных комиссиях? -учителя. Кто подсчитатывать будет голоса?- учителя. А кому нужен результат?- Банковой.
Как говорил товар. Сталин "не важно кто как голосует важно кто как считает."
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Очередная лапша..прям как при совках. Догнать и перегнать Америку,а сами извините в жопе,но для пипл покатит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним
 
 
 
 
 
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