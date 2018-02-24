...Гройсман: В 90-е учителя были унижены, сегодня мы восстанавливаем уважение к ним.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы восстанавливаем уважение к учителям и вводим в системе образования совершенно новые стандарты. Начали менять начальную школу, чтобы сформировать в ней доброжелательную среду", - отметил Премьер, напомнив, что в 90-е годы, когда все забыли об обучении и начали заниматься предпринимательством, украинский учитель был подавлен и даже унижен государством.

Также, Гройсман рассказал в каких аспектах уже удалось достичь прогресса.

Так, по словам Премьера, уже созданы прогрессивные методики обучения. Школы будут оснащены новым оборудованием, мебелью, для чего в 2018 году выделено почти 1 млрд грн. 386 млн грн предусмотрены на масштабное повышением квалификации учителей, 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы.

В 2017 году зарплата учителей выросла на 50%, с первого января 2018 - еще на 25%.

"В образовании должен царить совсем другой психологический подход. Мы хотим открыть все возможности и таланты украинских детей", - резюмировал Гройсман.

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