Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
"Что касается повышения нашей способности в противотанковой обороне, то еще есть такой вариант, как поставки по линии материально-технической помощи современных противотанковых комплексов Javelin. Это, во-первых, поднимет психологическую стойкость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит наши подразделения такими новейшими средствами, которыми являются Javelin", – сказал он.
При этом начальник Генштаба отметил, что в передаче данного вооружения есть и политический момент.
"Это достаточно мощный политический сигнал для других стран и достаточно мощный политический сигнал для украинского общества, что мы не одни, что нам помогают страны, в первую очередь США, перевооружить нашу армию, поднимать ее боевые возможности. А для других стран это возможность тоже предоставлять соответствующую материальную помощь, в том числе предоставить нам возможность закупки соответствующего современного вооружения, оснащения, оборудования и в других странах мира. К сожалению, по состоянию на 2017 год у нас эта возможность была очень и очень ограничена. Так что мы надеемся, что наши способности и возможности только расширятся", - сказал Муженко.
під Києвом для захисту Козина?
Ви або "шоколадний троль",або просто в школу ще ходите,клас десь в четвертий...
Сидять в окопах, бліндажах, підвалах
В сирості, холоді
+ кто к тому же, беззубая ГЕЙропейская толерасня и ПИДАРаша, подымет вой, что мы нарушаем минские договорняки.
не понять Европам тучным,
да и Штатам хитроватым,
что россии - жопа с ручкой
а х*йло - не Терминатор.
С 2010 года - командир 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины[1].
10 мая 2012 года приказом министра обороны Украины назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины[1].
24 августа 2012 года указом Президента Украины Виктора Януковича Муженко было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант»[2][3].
Избирался депутатом Житомирского облсовета от «Партии регионов», но после событий «Евромайдана» в феврале 2014 года вышел из неё[1].
Ефект буде з точністю до навпаки !!!
Військовий,будучи під танковим обстрілом,буде дуже психологічно стійким,згадавши,що у Львові є джавеліни...
половина ихней сборной лежит в донецких степях.
Кроме того, он призвал украинское правительство закрыть государственный «Укроборонпром», поскольку «там просто астрономические масштабы коррупции».