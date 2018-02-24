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 Политика Украины
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Все про:армия (6765) Генштаб ВС (848) Муженко (261) Javelin (13)

 Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко

Поставка Украине американских противотанковых комплексов Javelin также является мощным политическим сигналом для других стран и для украинского общества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Что касается повышения нашей способности в противотанковой обороне, то еще есть такой вариант, как поставки по линии материально-технической помощи современных противотанковых комплексов Javelin. Это, во-первых, поднимет психологическую стойкость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит наши подразделения такими новейшими средствами, которыми являются Javelin", – сказал он.

При этом начальник Генштаба отметил, что в передаче данного вооружения есть и политический момент.

"Это достаточно мощный политический сигнал для других стран и достаточно мощный политический сигнал для украинского общества, что мы не одни, что нам помогают страны, в первую очередь США, перевооружить нашу армию, поднимать ее боевые возможности. А для других стран это возможность тоже предоставлять соответствующую материальную помощь, в том числе предоставить нам возможность закупки соответствующего современного вооружения, оснащения, оборудования и в других странах мира. К сожалению, по состоянию на 2017 год у нас эта возможность была очень и очень ограничена. Так что мы надеемся, что наши способности и возможности только расширятся", - сказал Муженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны быть готовы к широкомасштабной агрессии России", - Муженко

Источник: https://censor.net.ua/n3052323
 
 
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о то буде завивання в донецьких зраднюків !
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простой вопрос - КОГДА БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В АТО ? (ну или как там оно уже называется)

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підніме, точно, але де Джавеліни будуть зберігатися?!
під Києвом для захисту Козина?
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да они их мысленно уже пристроили, и прибыль потратили.
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Приблизно там,де і антимінометні та антиартилерійські радари надані штатами ще в 2014 році...
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Как насчет "поднимет" не знаю.Но кто то на этом заработает...
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Ну вот, что за идиот этот Мужеложенко?! А то без Джавелинов наши бойцы не жарили бурят-танкистов своими средствами!
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да не сильно там танкистов нажаришь из АКМ...
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А при чём здесь АКМ? Т-72 наши бойцы поджаривали вместе с бурятями десятками и что-то я не видел чтобы боевого духа нашим воинам не хватало! Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 448
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при том, что на сегодняшний день, кроме личного оружия, на передовой, насколько я понимаю, поджаривать танкистов особо нечем. Рад, если ошибаюсь..
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Разумеется есть чем поражать устаревшие Т-72. В первую очередь - это наша артиллерия. Если мохнорылые начинают стрелять из арты то уже без особого согласования с енералами идёт ответка!
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Без "особого согласования с енералами " - а припаси де беруть?Самі з пластиліну ліплять???
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Там же шахт вокруг полно! А оружия и боеприпасов в шахтах- завались! На сто мировых войн хватит! А еще и военторг работает! Путин сказал...
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А тебе шо не понятно? Припасы у наших артиллеристов имеются, так что не бзди! Поставка Javelin в Україну підніме психологічну стійкість особового складу, - Муженко - Цензор.НЕТ 4456
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Я так розумію,що вам до військової служби,як до неба рачки...
Ви або "шоколадний троль",або просто в школу ще ходите,клас десь в четвертий...
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да ничего не идет... какая ответка, не смеши - арта отведена, Корсар и Стугн нету на фронте - это этом Турчинов позаботился.
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Ты когда на передовой был, знаток? И куда отведена арта? Спроси у ребят из Азова! А то постишь херню какую то! Поставка Javelin в Україну підніме психологічну стійкість особового складу, - Муженко - Цензор.НЕТ 9990
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правильно понимаешь, и БМП не давно из калаша поджарили
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Посмотреть на етих совковых котловых хенералов и уже никакие Джавелины не подымут психологическую стойкость...
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Юра его решил попиарить! А то зачах наш ерой! Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 802
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похоже на то..та и давно сакральное "атопутиннападёт" не звучало..
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Реформи і високий рівень життя в Україні ключові речі для того, щоб боротьба не була марною. Ну і досить вже нарощувати обсяги торгівлі з мордором. І ахметова з компанією посадіть, "кормільци".
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ну хоч балакати язЫком вміє... для лохів нормально сказав...галантерєй вже до сєвастопольського параду готується.. може їм піти в 95 квартал?
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Країна живе своїм життям...Хіба хто думає як там наші хлопці..
Сидять в окопах, бліндажах, підвалах
В сирості, холоді
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Угу, вон Мудэнко сидя в Киеве в кожаном кресле попивая коньячок, держа руку между ног секретарши все время думает о тех кто сейчас в окопах...
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Даже если америкосы и дадут эти цяцьки, шоколадный голубь мира не даст нашим ВОИНАМ их использовать. Иначе бы, уже давно бы крушили огневые точки ихтамнетов, высокоточными ракетами "Турчинова".

+ кто к тому же, беззубая ГЕЙропейская толерасня и ПИДАРаша, подымет вой, что мы нарушаем минские договорняки. Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 3566
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А информация, что тело муженко перенесено на нары поднимет психологическую стойкость личного состава в несколько раз.)))))
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***
не понять Европам тучным,
да и Штатам хитроватым,
что россии - жопа с ручкой
а х*йло - не Терминатор.
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Если бы ещё и тебя поменять на льва, то вообще было бы отлично.
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Посмотрев на кабинет Нач.Ген.Штаба и его обстановку всё становится очевидным -кто и для чего использует бюджетные деньги ...
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В нормальной стране ету гниду давно минимум бы посадили или расстреляли за котлы и уничтожение самых крупных складов с тяжелыми боеприпасами в Европе. Вместо етого оно надеется на какие то 30 Джавелинов которых реально хватит на пол часа активного боя.
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Гыыыы..... слышь, проститутка козломордая, хто сказал что джавов только 30? Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 4624
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Ценный кадр для любой власти.
С 2010 года - командир 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины[1].
10 мая 2012 года приказом министра обороны Украины назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины[1].
24 августа 2012 года указом Президента Украины Виктора Януковича Муженко было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант»[2][3].
Избирался депутатом Житомирского облсовета от «Партии регионов», но после событий «Евромайдана» в феврале 2014 года вышел из неё[1].
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отличный послужной список как для шоколадной команды..а с 2014 ещё много много "побед"..
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Это карьера 90 процентов порошенковских холуев.
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Про взорванные склады с боеприпасами уже замяли и забыли , и никто не ответил за миллионы и миллиарды утерянных гривен, когда вся страна собирала по копеечке - кто что мог- для нашей армии. Теперь уже джавелины ждём. Надеюсь, что к новым джавелинам у нас будет и новый главнокомандующий.
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Ага. Особливо вони гарні на складах тривалого збeрігання дeсь у Львівській області, відповідно до контракту поставки. Як і контрбатпрeйні РЛС, які там збeрігаються... Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 3908
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А хде их хранить-то ? Иначе враз у сепаров окажутся...
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Так а нафига они тогда вообще нужны если не использовать.При парашенской навале склады с ними будут разбомблены в первую очередь.
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Так тебе ж Мужеложенко ответил- будут поднимать психологическую стойкость...
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Психологічна стійкість та бойова здатність підвищиться від того,що джавеліни будуть знаходитись у Львові?Ви приколюєтесь?
Ефект буде з точністю до навпаки !!!
Військовий,будучи під танковим обстрілом,буде дуже психологічно стійким,згадавши,що у Львові є джавеліни...
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Муженко , иди сам воюй , вместе со своим кожаным креслом . А мы посмотрим , шо у тебя там получится
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О , круто ... Я так понимаю , шо Муженко уже выдал админчегу Цензора один джавелин . Только шо , админчег расстрелял мой комент их джавелина ... Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 8366
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Ну и чертило(от слова чёрт). Жарили, жарим и будем жарить даже совковыми шайтан трубами(рпг7, спг9 и пр.), а шо касается психологического момента, то если ты съебешься, будет самое воно(и не забудь прихватить с собой своего кудрявого кента)
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Кресло на фото ,как раз "боевого" хенерала,все об армии думает о победе.Хоть бы для фото постеснялся упырь совковый.
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психологическую стойкость личного состава подымет смена унылого гавна и паркетно-бумажных генералов
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Справедливо подметил один наблюдательный человек, что основная причина неудачи биатлонистов из Казламордии на зимней Олимпиаде-2018 заключается в том, что
половина ихней сборной лежит в донецких степях.
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WADA забрала и бронзу на этом чемпионате в Корее увас засранцев из--за допинга а ты валенок дальше орёшь о доказательствах...совсем упоротый
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Весь мир просто против вас)))))Не смешите не себя не людей.Одна ваша сбежала даже пробу В не дождавшись.Научитись быть честными,хотя о чем я.)))
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Один вопрос.С пустого места все началось?
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Ага, Родченков сам жрав мельдоній і сам сцяв у колби.
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То есть не было положительных проб на мельдоний)))
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Не смешите.Мельдоний доказан.И это есть железный факт и при этом некоторым вашим не дошло,что в корее их буду через лупу смотреть и опять то же самое.
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Напомню, в декабре прошлого года бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер предупредил на Львовском форуме безопасности, что Украина не сможет победить в войне с Россией, если не уничтожит собственную коррупцию.
Кроме того, он призвал украинское правительство закрыть государственный «Укроборонпром», поскольку «там просто астрономические масштабы коррупции». Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко - Цензор.НЕТ 8738
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Тут палка о двух концах.Уявимо,как впаде боевой дух,коли выяснится,що Рабинович,продав цю партию,кудись в Африку
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Прикордонникам их дайте, и через пару дней все ваши джавелины будут в аккурат у сепаров...
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Витя дятел. В армии просто так клички не дают.....
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По моєму у нього прізвисько Катафалк, десь я таке чув...
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А як би психологічну стійкість особового складу підняло б постачання американцями журналів Hustler i Penthouse, Муженко навіть і уявити не може.
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.....а для моей психологической УСТОЙЧИВОСТИ может повлиять только ЯДЕРНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ сс-18 и СКЛАД такчических ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ !!!! какие нах....й джилики уже УКРАИНЕ не помогут !!!! кто смотрел в работе руцкие " СОЛЦЕПЕКИ " омского завода тот на передовую не полезет !!!!
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А тепер уявіть Проффесора, який в лютому 2014 р. тікає до окупантів з ядерним чемоданчиком від отого "складу", яку б психологічну рівновагу б мали тоді не лише Ви а і так звана "хунта" не кажучи про оборону Криму, а і при прийнятті рішення про проведення АТО в Донбасі. То ж треба дякувати Будапештському меморандуму, що в 2014 р. ота мавпа опинилась без "гранати".
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панэ , у тех государств у которых ЕСТЬ бомба , ответственность есть прежде всего перед СВОИМ народом , а так нет БОМБЫ и воруй сколько ВЛЕЗЕТ !!!!
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І що Пуйло багато перед своїм народом відповідає? А в Фінляндії, Голандії, Швейцарії бомби немає, а влада незважаючи на це там відповідальна. Так може не в бомбі справа?
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сепарастам ОБЕЩАЛИ в неограниченном количестве (((((
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.....кресло у МУЖЕЛОВЕНКА так ничё !!!!
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Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава...

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Стійкість особового складу буде міцною тільки тоді коли при владі не буде кремлівських агентів.А ціх агентів зараз дуже багато.Тому ніякі Джайвеліни не допоможуть,доки є зрадники.І генерал ФСБ Муженко це прекрасно знає.
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На счет личного состава я сказать затрудняюсь. Если даже предположить, что дротики поставят на передок, один пускач на 5 км линии фронта погоды не строит. А вот в другом соглашусь. США создали прецеденты - в Сирии показали, что расию бить можно и нужно. Ничего не надо сверхъестественного для этого. И сама расия ничего против не имеет (ренены геологи, подумаешь...). И второе, Украине летальное оружие поставлять можно и это хорошо. Ранее все оглядывались друг на друга и кивали - ну....давай... ты первый продай, а я после тебя сразу.... вдруг расии не понравится, вон даже штаты очкуют.....
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Унылый хор Дайте нам Джавелины! сменился столь же унылым - украдут, продадут, сожгут. Цензор постоянно в поиске новых оригинальных идей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава, - Муженко
 
 
 
 
 
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