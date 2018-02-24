Поставка Javelin в Украину поднимет психологическую стойкость личного состава...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Что касается повышения нашей способности в противотанковой обороне, то еще есть такой вариант, как поставки по линии материально-технической помощи современных противотанковых комплексов Javelin. Это, во-первых, поднимет психологическую стойкость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит наши подразделения такими новейшими средствами, которыми являются Javelin", – сказал он.

При этом начальник Генштаба отметил, что в передаче данного вооружения есть и политический момент.

"Это достаточно мощный политический сигнал для других стран и достаточно мощный политический сигнал для украинского общества, что мы не одни, что нам помогают страны, в первую очередь США, перевооружить нашу армию, поднимать ее боевые возможности. А для других стран это возможность тоже предоставлять соответствующую материальную помощь, в том числе предоставить нам возможность закупки соответствующего современного вооружения, оснащения, оборудования и в других странах мира. К сожалению, по состоянию на 2017 год у нас эта возможность была очень и очень ограничена. Так что мы надеемся, что наши способности и возможности только расширятся", - сказал Муженко.

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