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 Политика Украины
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 Оккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка

Российское оккупационное командование на Донбассе создает новые так называемые подразделения охраны с полицейскими функциями для подавления любых проявлений гражданского неповиновения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил спикер МОУ по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу..

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях Востока Украины проводит мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур, или подразделений охраны, с так называемыми полицейскими функциями. Предполагается, что основной задачей таких подразделений будут, под предлогом охраны общественного порядка, подавление любых акций гражданского неповиновения. Комплектование новых структур личным составом будет осуществляться за счет т.н. резервистов, которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале т.г.", - сказал Гуцуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские кураторы формируют на Донбассе "приазовское казачье войско", - разведка

Источник: https://censor.net.ua/n3052321
 
 
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осталось - комендантский час, талоны на продукты, керосиновые лампы и радио-репродукторы во дворе
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комендантский час никто не отменял с лета 14-го года.
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"Предполагается, что основной задачей таких подразделений будут, под предлогом охраны общественного порядка, подавление любых акций гражданского неповиновения."


ну прям как нацгвардия..плагиат.. Оккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка - Цензор.НЕТ 1781
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Чота мало тогда людей как посмотрю на Донбассе жило...
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Когда же порошенковская власть научиться подавлять и убивать сепаров на мирной территории, и тех кто с кацапскими взглядами.
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Никогда.Они заточены на парашу.И у них первый враг патриоты Украины.
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Тогда когда порошенковская власть окончательно станет фашистско-совковой.
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Ничего собаки сами придумать не могут! Все у сои копируют
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Хуйло також ,за прикладом Бариги , також перейменувало мусорів-ввшників на "нацгвардія".А чи давно ці мусора ходили в Україні з прапором окупанта,чи не два дні тому,в Кривому Розі?
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Я як справжній Бандерівець протестую проти того шоб мене знову карміл хлєбом і салом дамбаз ! Оккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка - Цензор.НЕТ 8669
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Хачю нахлєбнікав с ЄС з іспанським хамоном ! Оккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка - Цензор.НЕТ 27
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Разведка пусть лучше вычислит гнид в своих рядах сливающих сепарам закрытую информацию.
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Вот у кого "реформы" чешут семимильными шагами! Сей банкет тоже за счёт хуйла или за счёт местных "налогов и сборов"?
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Доигрались в руцький мир, упоротые? Теперь точно мочить друг дружку в сортире бкудете
Оккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка - Цензор.НЕТ 6170
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Як побачиш ти ватана, бий його, як таракана.
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У нас тоже такие отряды уже воссоздаются.То нацгвардия в вотчине вилкулов под красными знаменами парад проводит,то на могилу черного беркута новых мусоров приводят.Мы не далеко от них ушли.
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Ну так, донбас пургу не гонит )
или не будь донбаским не ссы в лифте...
Короче край продажных пи3да6олов.
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Что за упадочные настроения?Где скрепное мычание изнасилованого снегиря, Где эпилептичная старушка на фосфорной бимбе? Где фосфор?Где летящие в лифте правосекторные шмели с джавелинами, эх скукотища, "мучили,мучили,расстреляли,закопался,откопался,взял за щ..., дал интервью"﻿
Где наконец кровь рюссскоязыческих младенцев, где она? Скука....
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я так понимаю, что после реинтеграции Донбаса они станут частью внутренних войск Сабакова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка
 
 
 
 
 
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