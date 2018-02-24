 Оккупанты на Донбассе создают военизированные спецотряды для подавления неповиновения, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил спикер МОУ по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу..

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях Востока Украины проводит мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур, или подразделений охраны, с так называемыми полицейскими функциями. Предполагается, что основной задачей таких подразделений будут, под предлогом охраны общественного порядка, подавление любых акций гражданского неповиновения. Комплектование новых структур личным составом будет осуществляться за счет т.н. резервистов, которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале т.г.", - сказал Гуцуляк.

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