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Все про:Дерипаска (24) расследование (2214) Россия (68170) Навальный (351)

 Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина

Оппозиционер Алексей Навальный удалил со своего сайта navalny.com расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и российском вице-премьере Сергее Приходько.

Также была удалена страница с анонсом еженедельного эфира программы на канале "Навальный Live" от 8 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Смотрите также: "Назначаю личную встречу Путину. Расскажу о его сотрудниках и о нем лично", - российская проститутка Рыбка, написавшая книгу о сексе с олигархом Дерипаской и вице-премьером РФ Приходько. ВИДЕО

Обе страницы были заблокированы Роскомнадзором по решению суда, куда обратился с иском Дерипаска.

Отметим, 22 февраля Навальный анонсировал, что удалит страницу с расследованием, перенесет информацию на "внешнюю ссылку" и потребует разблокировать свой сайт.

По его словам, "основная программа распространения" информации выполнена, а эту страницу "уже никто не посещает".

На данный момент доступ к navalny.com восстановлен.

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Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм-расследование ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.

Официальный представитель Дерипаски заявил, что "эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании". По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

В расследовании, опубликованном Алексеем Навальным, утверждается, в частности, что в августе 2016 года Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании с проститутками, одной из которых является Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка.

Источник: https://censor.net.ua/n3052320
 
 
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Путін по задниці надавав, ручному Навальному ! Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина - Цензор.НЕТ 6142
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Там все не так однозначно. Только зачем эта новость цнету?
"Наше расследование о коррупционных связях чиновника Приходько и олигарха Дерипаски объявлено «запрещенной информацией»"
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Борсанням расійських гандонів не цікавлюсь
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а це iнфа не для вас. той сидить мовчки
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во как на раиське все круто...есть запрещенная информация красотища то какая,да зрада?
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Это сладкая мечта одного демократичного проевропейського президента
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чота я не понял...ты в восторге или нет? Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина - Цензор.НЕТ 642
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От і вся суть кацапської опозиції..... Помахав пуцька пальцем і Навальний обкакався ! Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина - Цензор.НЕТ 4357
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Теперь не сядет.Коррупция паБЕДила Провальноо Лёху...
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Натурально играют Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина - Цензор.НЕТ 178 Почти не фальшивят Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина - Цензор.НЕТ 2186
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После такой мощной агитации Навального
голосовать против Единой россии за любую другую партию,
Жириновский меняет расшифровку ЛДПР.
Теперь это - Любая Другая Партия россии.
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Это всё, что нужно знать о непоКОБЕЛИмом борце за дерьмократические ценности на роССии- а. навальном. Страна шутов, трусов и воров.
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Я бы не надеялся на Майдан а рашке. Кацапы видят к чему привел майдан в Украине.
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кацапам никогда не скинуть рабских оков, повиновение у них в крови.
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"По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке." не возможно защитить то чего нет.Дерипаска в данной ситуации оказался полным идиотомИсточник: https://censor.net.ua/n3052320
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Так йому хуйло сказало, Шо Єслі нЄ удаліш то удалим тЄбя...
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Навальный! Ставь все на странички и сайты Собчак! Её блокировать не станут, заодно проверим, договорняк у нее с Путиным или нет!
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Казламордые смотрят на мир глазами неандертальца.Им до сих пор непонятно, что если инфа уже вылилась в сеть, то ее уже не остановить. И тут два варианта, или не допускать ее слив изначально и рубить на корню или смириться с утечкой и попытаться ее перебить хоть чем-то. НУ а навальный как обычно навалял, но тема так затерта до дыр, что даже и поднимать не стОит.
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Популіст Навальний-проект Кремля.Для хибної думки що у Росії існує опозиція.Він начебто критикує Пукіна,але його маячня нічого окрім посмішки,не викликає.З ранку Навальний критикує Пукіна,а в продовж доби йде до ближайшого банкомату та знімає гроші від Кремля за свою"критику".
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Блин все материалы на месте
https://navalny.com/?p=2

непонимаю Цензор, почему поленились проверить...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНавальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина
 
 
 
 
 
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