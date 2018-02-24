 Навальный удалил со своего сайта скандальный материал об олигархе и вице-премьере Путина

Также была удалена страница с анонсом еженедельного эфира программы на канале "Навальный Live" от 8 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Обе страницы были заблокированы Роскомнадзором по решению суда, куда обратился с иском Дерипаска.
Отметим, 22 февраля Навальный анонсировал, что удалит страницу с расследованием, перенесет информацию на "внешнюю ссылку" и потребует разблокировать свой сайт.
По его словам, "основная программа распространения" информации выполнена, а эту страницу "уже никто не посещает".
На данный момент доступ к navalny.com восстановлен.
Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм-расследование ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.
Официальный представитель Дерипаски заявил, что "эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании". По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.
В расследовании, опубликованном Алексеем Навальным, утверждается, в частности, что в августе 2016 года Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании с проститутками, одной из которых является Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка.
"Наше расследование о коррупционных связях чиновника Приходько и олигарха Дерипаски объявлено «запрещенной информацией»"
После такой мощной агитации Навального
голосовать против Единой россии за любую другую партию,
Жириновский меняет расшифровку ЛДПР.
Теперь это - Любая Другая Партия россии.
https://navalny.com/?p=2
непонимаю Цензор, почему поленились проверить...