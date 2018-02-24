 Полиция задержала предполагаемого убийцу украинки в Хургаде, - ТСН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.
Преступником оказался человек, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что в доме хозяев нет и вернутся они не скоро, - отметил источник.
Однако, как выяснила полиция, девушка вернулась с работы раньше и застала преступника дома. Мужчина нанес украинцы несколько ударов ножом в живот.
В то же время второй секретарь Посольства Украины в Египте Андрей Гутовский сообщил журналистам, что полиция рассматривает более 20 версий произошедшего.
Родом погибшая девушка была из Нежина. В Египет она переехала три года назад.