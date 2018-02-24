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Все про:Египет (634) задержание (4833) убийство (4766)

 Полиция задержала предполагаемого убийцу украинки в Хургаде, - ТСН

Полиция Египта задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 29-летней украинки, которая жила в Хургаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, полиции удалось раскрыть убийство украинки в Египте, которое произошло 21 февраля, и задержать убийцу.

Преступником оказался человек, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что в доме хозяев нет и вернутся они не скоро, - отметил источник.

Однако, как выяснила полиция, девушка вернулась с работы раньше и застала преступника дома. Мужчина нанес украинцы несколько ударов ножом в живот.

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В то же время второй секретарь Посольства Украины в Египте Андрей Гутовский сообщил журналистам, что полиция рассматривает более 20 версий произошедшего.

Родом погибшая девушка была из Нежина. В Египет она переехала три года назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3052298
 
 
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