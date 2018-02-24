 Киевский метрополитен закрыл подземный переход на станции "Святошин". СХЕМА

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия, передает Цензор.НЕТ.

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"С 24 февраля 2018 начинаем капитальный ремонт станции "Святошин", - сказано в нем.

Выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты, добавили в пресс-службе.

В часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в единственный рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Работы продлятся до октября.

На станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.

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