 Киевский метрополитен закрыл подземный переход на станции "Святошин". СХЕМА

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия, передает Цензор.НЕТ.
"С 24 февраля 2018 начинаем капитальный ремонт станции "Святошин", - сказано в нем.
Выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты, добавили в пресс-службе.
В часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в единственный рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).
Работы продлятся до октября.
На станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.