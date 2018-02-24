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Все про:Киев (15427) Метрополитен (481) ремонт (754)

 Киевский метрополитен закрыл подземный переход на станции "Святошин". СХЕМА

Подземный переход на станции метро "Святошин" закрыли из-за ремонта с 24 февраля до октября.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия, передает Цензор.НЕТ.

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"С 24 февраля 2018 начинаем капитальный ремонт станции "Святошин", - сказано в нем.

Выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты, добавили в пресс-службе.

В часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в единственный рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Киевский метрополитен закрыл подземный переход на станции Святошин 01

Работы продлятся до октября.

На станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.

Киевский метрополитен закрыл подземный переход на станции Святошин 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3052297
 
 
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Ну дуже поганий мер зараз у Києві, дуже! Киевский метрополитен закрыл подземный переход на станции "Святошин" - Цензор.НЕТ 4261
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дивно ,закрили не тому що майдан , або люди протестують ,а для ремонту
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