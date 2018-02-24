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 Общество, За рубежом
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Все про:обвинение (342) Польша (4168) заробитчане (163)

 Работодателю пострадавшей в Польше украинки предъявили первые обвинения

Польскому работодателю, не оказавшему помощь украинке Оксане Харченко, у которой произошло кровоизлияние в мозг, предъявлены первые обвинения.

Об этом сообщает "Радио Польша", информирует Цензор.НЕТ.

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"Владельцу фирмы из Сьроды-Велькопольской, где работала гражданка Украины, которая в начале января перенесла инсульт, предъявлены обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев", - говорится в сообщении.

В пятницу, 23 февраля, сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры. Как сообщил изданию пресс-секретарь велькопольской полиции Анджей Боровяк, обвинение касается прежде всего несообщения об этом факте в Учреждение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Спикер добавил, что полиция продолжает расследование этого дела.

Также отмечается, что в Окружной инспекции труда в Познани сообщили о проведении тщательной проверки на фирме, где произошел инцидент. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

Напомним, с украинкой, которая нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территирии, в нерабочее время произошел инсульт. Ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3052295
 
 
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"не мала баба клопоту - купила порося...". "Скупий двічі платить...". Тепер "десятому закаже". Зекономить хотів... Поляками платить більше треба, звітуватись за них, відрахування робить у пенсійний фонд, і тому подібне, бо працюючим пенсія потрібна потім... А тепер заплатить вдвічі-втричі більше, та ще й ліцензію забрать можуть... (або ще й судимість вліплять). Та ще й "слава" поперед нього бігтиме - "Скупердяй... Зекономив на гріш, втратив на злотий...". Хто до нього найматись піде?
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Це одна сторона медалі. А от друга значно гірша- ненадання допомоги хворому.
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Саша, доброго дня... Я про це вказав. Однак, не знаючи польського "криміналу" (у них, у простонародді, буває, цим терміном все, що пов"язане з порушеннями закону, іменується), я допустив лише здогад... Як саме у них ця норма викладається - я не знаю... У нас, напиклад, ця норма така "хитрокручена", що більша частина подібних речей "з рук сходить...".
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Нам би таку поліцію. У нас же проблема в рази більша: в тіні працює половина. Звідси багато інших проблем, починаючи із низьких пенсій
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Щось польська Феміда некваплива. Як і будь-яка інша, до речі...
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Повір мені на слово з польською фемідою все ОК. Це в нас швидко признають злочинцями але до суду як правило таких людей як цей поляк відпускають ну а які в нас суди відомо. Стежу за цими подіями по TVN 24 і судячи по тому як вони розвиваються цей поляк буде сидіти і то досить довго. Він вже взяв на себе повну оплату лікування і проживання її сестри але це його не врятує.
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не по людські , і злочин за який у цивілізованій країні злочинець повинний бути у в'язниці
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Напомним, в ночь на 23 февраля в Польше полиция открыла огонь по украинцам и грузинам, которые распивали алкоголь и агрессивно вели себя. Вначале полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом открыл огонь по нападающим. Как оказалось, напавшие мужчины - украинцы и грузины, которые в Польше находятся на заработках. Из них четверо получили ранение. С двумя травмами в больницу доставили двоих полицейских, у одного из них ранена голова. В результате инцидента три человека попали в больницу, 13 человек были задержаны.
https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121

хлопці забули що вони не в Київі і це не Майдан Працедавцеві постраждалої українки висунуто перші обвинувачення - Цензор.НЕТ 12
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаботодателю пострадавшей в Польше украинки предъявили первые обвинения
 
 
 
 
 
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