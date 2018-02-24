 Работодателю пострадавшей в Польше украинки предъявили первые обвинения

Об этом сообщает "Радио Польша", информирует Цензор.НЕТ.

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"Владельцу фирмы из Сьроды-Велькопольской, где работала гражданка Украины, которая в начале января перенесла инсульт, предъявлены обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев", - говорится в сообщении.

В пятницу, 23 февраля, сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры. Как сообщил изданию пресс-секретарь велькопольской полиции Анджей Боровяк, обвинение касается прежде всего несообщения об этом факте в Учреждение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Спикер добавил, что полиция продолжает расследование этого дела.

Также отмечается, что в Окружной инспекции труда в Познани сообщили о проведении тщательной проверки на фирме, где произошел инцидент. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

Напомним, с украинкой, которая нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территирии, в нерабочее время произошел инсульт. Ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии.