 Враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Так, на Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометы вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Из временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152 мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Используя 120-мм минометы и вооружение БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку от Троицкого. На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.
На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Новотроицкого.
"В общем, за минувшие сутки, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сообщении штаба.
Напомним, 22 февраля российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
каждое утро, начинающееся со сводки - без потерь - это положительный заряд на весь день!
держитесь, герои!
***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі, -
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Автор: волонтер Василь Ковтун (2016).
може просто так стріляли?
ну, щоб прес-центру штабу АТО було чим налякати пересічних українців