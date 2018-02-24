 Враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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Так, на Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометы вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Из временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152 мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Используя 120-мм минометы и вооружение БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку от Троицкого. На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Новотроицкого.

"В общем, за минувшие сутки, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 22 февраля российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

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