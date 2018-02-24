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 Враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведено от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Смотрите также: 22 февраля на Донбассе погиб украинский воин Илья Сербин. ФОТО

Так, на Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометы вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Из временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152 мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Используя 120-мм минометы и вооружение БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку от Троицкого. На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Новотроицкого.

"В общем, за минувшие сутки, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 22 февраля российские наемники 19  раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Читайте также: Напряжение на линии соприкосновения несколько ослабло. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Луганским, - штаб АТО

Враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052289
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Слышал как в певомайке орки ответку выхватывали...мощно!!!
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Буде мощно коли удари будуть превентивні, ще до того як терористи зможуть порушити припинення вогню, коли ударні безпілотники будуть знищувати підрозділи терористів ще в дорозі на вогневі позиції.
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Легко воювати тим в кого є сучасна зброя та проведені реформи в армії і створені відповідні підрозділи БПЛА, які можуть тримати в повітрі сотні безпілотників цілодобово на ротаційній основі. Так воюють американці і так маємо воювати ми! Але з Муженко та порошенко реформ в армії не буде ще 100 років.
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Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют уединиться и поговорить с самим собой! Ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5049
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это очень хорошая новость...
каждое утро, начинающееся со сводки - без потерь - это положительный заряд на весь день!
держитесь, герои!
***

Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі, -
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Автор: волонтер Василь Ковтун (2016).
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цікаво, такі обстріли, така зброя задіяна а результату "0".
може просто так стріляли?
ну, щоб прес-центру штабу АТО було чим налякати пересічних українців
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб
 
 
 
 
 
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