 Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу

Закон был опубликован официальной газетой Верховной Рады "Голос України" 23 февраля, а вступает в силу в силу на следующий день после опубликования, информирует Цензор.НЕТ.

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Его принятием Рада дала согласие на решение Президента об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и отпора вооруженной агрессии России на Донбассе и обеспечения государственного суверенитета над оккупированными территориями.

Правовым основанием для сдерживания и отпора агрессии и восстановления территориальной целостности определяется украинское законодательство и ст. 51 устава Организации Объединенных Наций, согласно которой признается право государства на самооборону при вооруженном нападении на него до принятия Советом безопасности ООН необходимых для поддержания мира и безопасности мер.

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При этом термин "государство-агрессор" в отношении России употребляется в законе исключительно в преамбуле, где также дается определение оккупационной администрации РФ - государственных органов и структур России, функционально ответственных за управление временно оккупированными территориями Украины; подконтрольных России самопровозглашенных органов, узурпировавших исполнение властных функций на оккупированных территориях.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской признаны части украинской территории, в пределах которых вооруженные формирования России и оккупационная администрация установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория, ее внутренние воды, недра под и воздушное пространство над этими территориями.

Границы и перечень таких территорий будет определять Президент по представлению Министерства обороны, подготовленному на основании предложений Генерального штаба Вооруженных сил.

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Согласно закону, временная оккупация Донбасса Россией, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных формирований и оккупационной администрации - незаконная, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт - недействительный и не создает правовых последствий.

Украина, согласно закону, не несет ответственности за незаконные действия России и её оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса, а ответственность за нанесенный Украине вред возлагается на РФ.

Кабинет Министров в соответствии с законом должен будет предпринять необходимые меры для создания межведомственного координационного органа с целью подготовки консолидированной претензии к России относительно реализации международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

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Законом предусмотрено создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.

Решения командующего объединенных сил, назначаемого Президентом, будут обязательными для выполнения всеми привлекаемыми к мерам по обеспечению безопасности и опору агрессии.

Командующему будет разрешено ограничивать въезд/выезд лиц на оккупированную территорию в случае наличии угрозы их жизни, а сам порядок въезда/выезда и перемещения товаров будет определяться Кабмином.

Факт окончательного вывода и полного отсутствия всех российских вооруженных формирований на Донбассе будет устанавливаться министрами обороны и внутренних дел путем совместного представления Президенту, который исключительно на этом основании сможет принять соответствующее решение.

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