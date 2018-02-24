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 Политика Украины
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 Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" вступил в силу.

Закон был опубликован официальной газетой Верховной Рады "Голос України" 23 февраля, а вступает в силу в силу на следующий день после опубликования, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Закон о деоккупации Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Его принятием Рада дала согласие на решение Президента об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и отпора вооруженной агрессии России на Донбассе и обеспечения государственного суверенитета над оккупированными территориями.

Правовым основанием для сдерживания и отпора агрессии и восстановления территориальной целостности определяется украинское законодательство и ст. 51 устава Организации Объединенных Наций, согласно которой признается право государства на самооборону при вооруженном нападении на него до принятия Советом безопасности ООН необходимых для поддержания мира и безопасности мер.

Также читайте: Закон о деоккупации Донбасса в дальнейшем повлечет за собой создание военной полиции, - Ирина Луценко

При этом термин "государство-агрессор" в отношении России употребляется в законе исключительно в преамбуле, где также дается определение оккупационной администрации РФ - государственных органов и структур России, функционально ответственных за управление временно оккупированными территориями Украины; подконтрольных России самопровозглашенных органов, узурпировавших исполнение властных функций на оккупированных территориях.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской признаны части украинской территории, в пределах которых вооруженные формирования России и оккупационная администрация установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория, ее внутренние воды, недра под и воздушное пространство над этими территориями.

Границы и перечень таких территорий будет определять Президент по представлению Министерства обороны, подготовленному на основании предложений Генерального штаба Вооруженных сил.

Также читайте: Порошенко анонсировал изменение формата Антитеррористической операции и нового командующего

Согласно закону, временная оккупация Донбасса Россией, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных формирований и оккупационной администрации - незаконная, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт - недействительный и не создает правовых последствий.

Украина, согласно закону, не несет ответственности за незаконные действия России и её оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса, а ответственность за нанесенный Украине вред возлагается на РФ.

Кабинет Министров в соответствии с законом должен будет предпринять необходимые меры для создания межведомственного координационного органа с целью подготовки консолидированной претензии к России относительно реализации международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Также смотрите: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

Законом предусмотрено создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.

Решения командующего объединенных сил, назначаемого Президентом, будут обязательными для выполнения всеми привлекаемыми к мерам по обеспечению безопасности и опору агрессии.

Командующему будет разрешено ограничивать въезд/выезд лиц на оккупированную территорию в случае наличии угрозы их жизни, а сам порядок въезда/выезда и перемещения товаров будет определяться Кабмином.

Факт окончательного вывода и полного отсутствия всех российских вооруженных формирований на Донбассе будет устанавливаться министрами обороны и внутренних дел путем совместного представления Президенту, который исключительно на этом основании сможет принять соответствующее решение.

Также читайте: Закон о деоккупации Донбасса "поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3052286
 
 
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Эта Тимошенка агент кацапов. Только слепой не видит этого.
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Если бы Порошенко был плохим президентом, кацапы под украинскими флажками на Цензоре не злились бы так на него. Надеюсь следующие выборы он тоже выиграет. Потому что народ понимает кто есть кто.
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Не весь народ, але таки розуміє.
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Порошенко циничная мразь... больше 90% всех иностранных инвестиций в Украину, это компании украинских олигархов зарегистрированные в оффшорах... Настоящие иностранные компании не идут в Украину из-за монополий, беспредела и коррупции..
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торт - фигня. Там ниже женщина собирает по 5 грн,чтоб дети могли на соревнованиях выступить. Вот это - уже показатель.
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23.02.18 15:38 Соглашение "УЗ" и General Electric на $1 млрд приведет к модернизации железных дорог, - Порошенко. ВИДЕО
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От тільки 40% комплектуючих мають бути вироблені в Україні. Ти з цією невідомою широкому загалу Висоцькоюищось чули про кооперацію?
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виробити де? вси заводи стоять.
львив стоит. днепр почти стоит. еле диха. полтава стоит. розворовано. скажи на якому заводи шоб я знав, порохобот
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А тобі марно щось доводити, зрадобот. Інфи про відродження промислового потенціалу України повно- на форумі навіть є тема "Україна відроджується".
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На обустройство КПП Европа уже давала миллины евро. Закончилось вырытым котлованом и воровством денег.
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А нашо ці КПП при безвізі та зонах вільної торгівлі? Не кажучи вже про входження України в ЕС.
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Я і не здогадувався навіть що компанія Фуджикура належіть українським олігархам... Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу - Цензор.НЕТ 5702
А по темі є що сказати?
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Бот , твой высер имеет какое-то отношение к закону о деокуппации????
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Ну все, алени, готовьтесь к земле! На очереди освобождение Сирии.
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Все, алени, готовьтесь к земле. Петр Алексеевич теперь деоккупирует Донбасс с Крымом и займется Сирией. Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу - Цензор.НЕТ 7527
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на помойке рамблера поведай.... или оставшимся в живых вылупкам вагнера благополучно усохшими под палящим небом Сирии.... лучше быть оленями чем кацапскими баранами стойлового содержания....
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Всё правильно , но Мотор Сич не делает турбины для кораблей....их Делают в Николаеве. Но и в Николаеве кацапам показали уй
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Все, алени, готовьтесь к земле. Петр Алексеевич теперь деоккупирует Донбасс с Крымом и займется Сирией.
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Посол Евросоюза назвал зрадогнид идиотами и ограниченными. А мог бы и матом.

Мингарелли назвал реформы в Украине успешными

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны.

Об этом он сказал во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы", сообщает Укринформ.

"Если есть политическая воля власти, то нет сомнения, что за последние четыре года представители политической власти в этой стране предприняли значительные шаги, чтобы модернизировать и трансформировать страну, превратить ее в демократическое, открытое общество, базируясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом", - сказал посол ЕС.

Мингарелли назвал успешные реформ в Украине и указал, на что обратить внимание

Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

Среди успешных изменений в Украине Мингарелли назвал прогресс в сферах энергоэффективности, цифровых технологий, окружающей среды.

В то же время Мингарелли заметил, что есть несколько сфер в Украине, на которых нужно сосредоточить большее внимание.

"Необходимо сфокусировать реформы в сферах транспорта, интеллектуальной собственности, таможни, налогообложения, здоровья. В этих сферах нам надо делать больше", - сказал Мингарелли.

Он добавил, что в Украине есть активное гражданское общество, которое должно быть частью команды по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/8901991.html
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""Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения"""

==================
Я этот аргумент еще с 2004 слышу, тогда чнучары грили примерно так: ну если ты не видишь, что все вокруг, абсолютно все!!!! все полностью - американское!!!!! все принадлежит проклятым американцам!!! если ты этого не видишь - то я не могу тебе ничем помочь...
Рукописи не горят... методички вечны
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Я вот тока одного не пойму: бравые порохоботы бойко рапортуют о снижении товарооборота с рашкой, а статистика свидетельствует о колоссальном увеличении официального товарооборота с рашкой... порохоботы п@доры?
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Пытаюсь найти отличия в опусах пригожинских портянок и местных стецьковских вышиватников. Безуспешно.
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Заблукав, москалику?
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Разве что язык общения. А в остальном вата, она и в Африке вата. Лишняя хромосома, понимаете ли.
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Дякуючи реформаторам Луценку і Порошенку санкції ЄС проти депутата ВР Сергія Клюєва, брата колишнього урядовця і голови адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, анульовані Судом ЄС. Таке рішення суд у Люксембурзі оприлюднив у середу, 21 лютого через ненадання доказів..
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Кривий Ріг. В умовах війни за Незалежність, проти "русского мира", марші вояків Національної Гвардії (МВС) в такому вигляді це не ганьба. Подібне виховання вояків - це загроза національній безпеці. Повторюю - це марш Національної Гвардії. Кривий Ріг. Учора

Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу - Цензор.НЕТ 960
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Апчета це схоже на бойові знамена частин які звільняли місто.
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Вчора нах.гвардія ходила по Кривому Розі з червоними тряпками.....з розмахом...так по порошенківські.....
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вступає в дію рошенівський закон про деокупацію з одночасною оккупацією...
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Ну хитрый Петр воспользуется этим законом не чтобы зачистить терристов на Донбассе. А ближе к выборам, если повчуствует где то что мало голосов за него и введет военное положение.
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Побачим що це за закон. Але я думаю що підвох десь є. Мабуть таким чином захарченку дадуть героя України.
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это смотря,как прибыль от торговли с ОРДТЛООТСОСОМ увеличится.
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А прочитать сам не можешь ? Половину букаф забыло от старости? Альцгеймер?
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Цьому посту рік. Але актуальності не втратив


Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу - Цензор.НЕТ 3260

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Завтра- домой... Из +35 нырять в -10. Ну, то ладно. А вот Закон- это интересно. Было бы интересно, если бы я видел в нем какой-то смысл. Можэ и есть, но какой-то дюже таинственный. Вот, пересеку линию блок-постов мариупольских, выйду на вокзале и присматриваться начну, к изменениям, которых вряд ли замечу.
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Дорогой друг, не преувеличивайте!
Снегу у нас, конечно нанесло - что есть то есть. Но за бортом всего-то -4 ))).
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Так я на прогноз смотрю! И он дает неутешительные -10 на 26-27 февраля. При этом- на Одессу- тоже.
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Це так, з понеділка починається зима, ми вже й забули що таке -15 на вулиці.
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Ночью было -10...сейчас -7....снега нет...в Мариуполе конечно чуть теплее чем в в районе Авдеевки...но наверное не сильно....
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Знаю що це таке, коли з Африканськх вод, де спека, прийшли до Мколаєва, а там сніг лежить. Всі білі, а ми засмажені як негри.))
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Это Семеренко так резко раскритиковала тренеров.
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Российскую бобслеистку заподозрили в употреблении допинга

24 февраля 2018

08:13

В организме российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхёнчхане, нашли запрещенный препарат, сообщил журналистам глава федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.
В разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" он уточнил, что пока не может сказать, какой именно препарат нашли у Сергеевой, пояснив, что сам пока не обладает этой информацией. Источники издания утверждают, что речь может идти о неком сердечном препарате.
Зубков отметил, что не понимает, как запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки, так как за пять дней до сдачи допинг-пробы, оказавшейся положительной, она уже проходила допинг-контроль - и тогда никаких запрещенных веществ у нее не нашли.
При этом корреспондент "Спорт-Экспресса" со ссылкой на собственные источники утверждает, что запрещенное вещество содержалось в каплях для носа, которые 30-летняя спортсменка могла принять по ошибке, не заметив, что в них есть недопустимый препарат.
Читайте также: Россия обошла Украину. Опубликован медальный зачет Олимпиады (+инфографика)

Надежда Сергеева родилась в 1984 году в Кемерово. Она начала спортивную карьеру в легкой атлетике, однако затем перешла в бобслей. В 2011 году она была серебряным призером на этапе Кубка Европы, а в 2014 году уже принимала участие в зимней Олимпиаде в Сочи, но медали не получила.
На нынешней Олимпиаде Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
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Официально: русский язык запретили в одном из городов Украины,на России на украинском говорить даже в деревнях опасно, а за песню "Тиж мене пiдманула" могут дом сжечь
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Не заборонили зовсім, а працівникам у сфері побуту.
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А в чем проблема?
Я вот тоже дома вообще тараканов химическим оружием травлю. А против мышей вообще использую биологическое оружие - котика по имени Сенечка.
Хочу увидеть истерики тараканов и мышей в ООН!!!
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Та нема ніякої проблеми, в нас і так повний вінегрет з мовами, є і румунська і польска, от зайву і прибрали.
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***
Третий год войны уже, третий год…
Слезы стали водой родниковой, сурово
И уходит на небо за взводом взвод
И чернеют от горя девушки-вдовы.

Стали буднями новости с передовой
И привычны с экрана АТОшные вести -
И знакомой становится старая боль
И обычным становится новый "груз-двести".

И мольбу за мольбой посылает на небо
Со свечой у икон молодой капеллан
Людей делим на тех, кто там был, и кто не был
И седой ты уже, молодой ветеран…

Всё надеешься - завтра, потом... как получится…
Созвонѝмся, увидимся, спишемся, встретимся…
И неужто теперь до скончания мучиться
Что забыл, замотался, на "потом" понадеялся.

И ненужным становится его номер мобильного,
Ведь на небо звонить - никогда не дозвонишься!
И захочешь - никак не обманешь Всесильного
Всё за жизнью гоняешься, да не угонишься.

Третий тост стал привычным - не плакать в молчании!
И водой стала горькая водка в стакане.
Только лица друзей - воспоминания
С кем-то выпьем, покурим, кого-то - помянем.

Мне бы скрыться туда, где всё ровно и прямо,
Где всё честно, без пакости и без наживы…
Забери меня в детство, пожалуйста, мама!!!
Где друзья мои молоды и ещё... живы!

Берцы след оставляют в сереющей пыли
Мы кого-то любили, кому-то простили…
Не прощаясь, ушли, об одном лишь просили -
Помнить…
Мы были солдатами, люди…
Мы - были!!!
*
Автор: Позывной "Don" Макс (2017)
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жевание соплей и ссание в глаза с агентом Лолита продолжается
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у лолиты всё по плану..как и наказал великий пу - тихий дрейф назад в кацапскую кабалу..
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Очередная многоходовочка,успешно провалилась.
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Хе-хе, русня и зрадодебилы горят, значит все правильно 😆
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общался с родственником из Дыры.
Еще год назад был крутым бизнесменом (раскрутился еще при Украине).
Плевался от Украины. Говорил там рай просто в Дыре. Процветают. раиися - "наше фсьо".

На сегодняшний день: как в песне " а в душе боль, а в глозах тоска".
Дословно: "у нас тут сейчас 19й век"))
Связи нет. Банковской системы нет. Ни какой определенности и будущего. Живут одним днем.

Где то в глубине души я очень и очень злорадствую по этому поводу))
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к выше сказанному:
для ДЕокупации надо всего ничего: ДОЖАТЬ ! любителей русскага мира ЗАКРЫВ ВСЕ КПП !!!

Они валят к нам за жрачкой и баблом !!!!

В Волновахе уже местные озлотились. По 2-3 квартиры купили. 100 грн койкоместо для приезжих ватолюбов сдают, котрые приезжают пенсии получать или оформлять.

Если бы перекрыли эту хрень - за месяц пенсионеры и барыги захарку на шнурки бы порезали вместе с орками.
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Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу - Цензор.НЕТ 4463Isodel‏ @Isodel4 12 ч.12 часов назад
Щойно Дмитро Гордон дав ексклюзивну інформацію. Олег Тягнибок винуватий у тому що був захоплений Крим. Потрібно було терміново призначити професіонала міністра оборони Радецького.Це була квота від партії свобода. Тягнибок не захотів і залишив Тенюха, бо він йому пообіцяв

Тенюх командував в свому житті лише кораблем. А Радецький талантлівіший генерал сухопутних військ, який на момент захоплення Криму визвався звільнити Крим від захоплення. Тягнибок блокував рішення по його призначенню.

Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу - Цензор.НЕТ 2022
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Так все в один логос кричат, что не кем было тот Крым защищать..
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Да ты шо..?? И ты готов предоставить ссылку подтверждающую это..?? Или мы все должны поверить картинке со сРунета..??
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