 Закон о деоккупации Донбасса вступил в силу

Закон был опубликован официальной газетой Верховной Рады "Голос України" 23 февраля, а вступает в силу в силу на следующий день после опубликования, информирует Цензор.НЕТ.
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Его принятием Рада дала согласие на решение Президента об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и отпора вооруженной агрессии России на Донбассе и обеспечения государственного суверенитета над оккупированными территориями.
При этом термин "государство-агрессор" в отношении России употребляется в законе исключительно в преамбуле, где также дается определение оккупационной администрации РФ - государственных органов и структур России, функционально ответственных за управление временно оккупированными территориями Украины; подконтрольных России самопровозглашенных органов, узурпировавших исполнение властных функций на оккупированных территориях.
Границы и перечень таких территорий будет определять Президент по представлению Министерства обороны, подготовленному на основании предложений Генерального штаба Вооруженных сил.
Согласно закону, временная оккупация Донбасса Россией, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных формирований и оккупационной администрации - незаконная, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт - недействительный и не создает правовых последствий.
Украина, согласно закону, не несет ответственности за незаконные действия России и её оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса, а ответственность за нанесенный Украине вред возлагается на РФ.
Кабинет Министров в соответствии с законом должен будет предпринять необходимые меры для создания межведомственного координационного органа с целью подготовки консолидированной претензии к России относительно реализации международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.
Законом предусмотрено создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.
Решения командующего объединенных сил, назначаемого Президентом, будут обязательными для выполнения всеми привлекаемыми к мерам по обеспечению безопасности и опору агрессии.
Командующему будет разрешено ограничивать въезд/выезд лиц на оккупированную территорию в случае наличии угрозы их жизни, а сам порядок въезда/выезда и перемещения товаров будет определяться Кабмином.
Факт окончательного вывода и полного отсутствия всех российских вооруженных формирований на Донбассе будет устанавливаться министрами обороны и внутренних дел путем совместного представления Президенту, который исключительно на этом основании сможет принять соответствующее решение.
львив стоит. днепр почти стоит. еле диха. полтава стоит. розворовано. скажи на якому заводи шоб я знав, порохобот
А по темі є що сказати?
Мингарелли назвал реформы в Украине успешными
Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны.
Об этом он сказал во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы", сообщает Укринформ.
"Если есть политическая воля власти, то нет сомнения, что за последние четыре года представители политической власти в этой стране предприняли значительные шаги, чтобы модернизировать и трансформировать страну, превратить ее в демократическое, открытое общество, базируясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом", - сказал посол ЕС.
Мингарелли назвал успешные реформ в Украине и указал, на что обратить внимание
Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".
Среди успешных изменений в Украине Мингарелли назвал прогресс в сферах энергоэффективности, цифровых технологий, окружающей среды.
В то же время Мингарелли заметил, что есть несколько сфер в Украине, на которых нужно сосредоточить большее внимание.
"Необходимо сфокусировать реформы в сферах транспорта, интеллектуальной собственности, таможни, налогообложения, здоровья. В этих сферах нам надо делать больше", - сказал Мингарелли.
Он добавил, что в Украине есть активное гражданское общество, которое должно быть частью команды по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8901991.html
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Я этот аргумент еще с 2004 слышу, тогда чнучары грили примерно так: ну если ты не видишь, что все вокруг, абсолютно все!!!! все полностью - американское!!!!! все принадлежит проклятым американцам!!! если ты этого не видишь - то я не могу тебе ничем помочь...
Рукописи не горят... методички вечны
Снегу у нас, конечно нанесло - что есть то есть. Но за бортом всего-то -4 ))).
24 февраля 2018
08:13
В организме российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхёнчхане, нашли запрещенный препарат, сообщил журналистам глава федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.
В разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" он уточнил, что пока не может сказать, какой именно препарат нашли у Сергеевой, пояснив, что сам пока не обладает этой информацией. Источники издания утверждают, что речь может идти о неком сердечном препарате.
Зубков отметил, что не понимает, как запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки, так как за пять дней до сдачи допинг-пробы, оказавшейся положительной, она уже проходила допинг-контроль - и тогда никаких запрещенных веществ у нее не нашли.
При этом корреспондент "Спорт-Экспресса" со ссылкой на собственные источники утверждает, что запрещенное вещество содержалось в каплях для носа, которые 30-летняя спортсменка могла принять по ошибке, не заметив, что в них есть недопустимый препарат.
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Надежда Сергеева родилась в 1984 году в Кемерово. Она начала спортивную карьеру в легкой атлетике, однако затем перешла в бобслей. В 2011 году она была серебряным призером на этапе Кубка Европы, а в 2014 году уже принимала участие в зимней Олимпиаде в Сочи, но медали не получила.
На нынешней Олимпиаде Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
Я вот тоже дома вообще тараканов химическим оружием травлю. А против мышей вообще использую биологическое оружие - котика по имени Сенечка.
Хочу увидеть истерики тараканов и мышей в ООН!!!
Третий год войны уже, третий год…
Слезы стали водой родниковой, сурово
И уходит на небо за взводом взвод
И чернеют от горя девушки-вдовы.
Стали буднями новости с передовой
И привычны с экрана АТОшные вести -
И знакомой становится старая боль
И обычным становится новый "груз-двести".
И мольбу за мольбой посылает на небо
Со свечой у икон молодой капеллан
Людей делим на тех, кто там был, и кто не был
И седой ты уже, молодой ветеран…
Всё надеешься - завтра, потом... как получится…
Созвонѝмся, увидимся, спишемся, встретимся…
И неужто теперь до скончания мучиться
Что забыл, замотался, на "потом" понадеялся.
И ненужным становится его номер мобильного,
Ведь на небо звонить - никогда не дозвонишься!
И захочешь - никак не обманешь Всесильного
Всё за жизнью гоняешься, да не угонишься.
Третий тост стал привычным - не плакать в молчании!
И водой стала горькая водка в стакане.
Только лица друзей - воспоминания
С кем-то выпьем, покурим, кого-то - помянем.
Мне бы скрыться туда, где всё ровно и прямо,
Где всё честно, без пакости и без наживы…
Забери меня в детство, пожалуйста, мама!!!
Где друзья мои молоды и ещё... живы!
Берцы след оставляют в сереющей пыли
Мы кого-то любили, кому-то простили…
Не прощаясь, ушли, об одном лишь просили -
Помнить…
Мы были солдатами, люди…
Мы - были!!!
*
Автор: Позывной "Don" Макс (2017)
Еще год назад был крутым бизнесменом (раскрутился еще при Украине).
Плевался от Украины. Говорил там рай просто в Дыре. Процветают. раиися - "наше фсьо".
На сегодняшний день: как в песне " а в душе боль, а в глозах тоска".
Дословно: "у нас тут сейчас 19й век"))
Связи нет. Банковской системы нет. Ни какой определенности и будущего. Живут одним днем.
Где то в глубине души я очень и очень злорадствую по этому поводу))
для ДЕокупации надо всего ничего: ДОЖАТЬ ! любителей русскага мира ЗАКРЫВ ВСЕ КПП !!!
Они валят к нам за жрачкой и баблом !!!!
В Волновахе уже местные озлотились. По 2-3 квартиры купили. 100 грн койкоместо для приезжих ватолюбов сдают, котрые приезжают пенсии получать или оформлять.
Если бы перекрыли эту хрень - за месяц пенсионеры и барыги захарку на шнурки бы порезали вместе с орками.
Щойно Дмитро Гордон дав ексклюзивну інформацію. Олег Тягнибок винуватий у тому що був захоплений Крим. Потрібно було терміново призначити професіонала міністра оборони Радецького.Це була квота від партії свобода. Тягнибок не захотів і залишив Тенюха, бо він йому пообіцяв
Тенюх командував в свому житті лише кораблем. А Радецький талантлівіший генерал сухопутних військ, який на момент захоплення Криму визвався звільнити Крим від захоплення. Тягнибок блокував рішення по його призначенню.