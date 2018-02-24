 Украинские вузы должны получать базовое финансирование науки, - Гриневич

Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич во время презентации вузами результатов своей научной деятельности за 2017, проходившей сегодня, 23 февраля 2018, в МОН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Она добавила, что начало базового финансирования - это политическая воля всего правительства, а не только МОН.
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"Несмотря на то, что вся университетская наука стоит государству ничтожно мало, она дает значительные результаты, которые можно продемонстрировать, которые готовы или уже имеют реальное внедрение. В этом можно убедиться посмотрев, например, изданный нами сборник про 240 инновационных разработок вузов. Однако, до сих пор университетская наука имеет только конкурсное бюджетное финансирование, на условии поддержания сравнительно краткосрочных 2-3-летних научных тем. И на финансирование этого конкурса государство всегда выделяла мало средств. Доля университетов уже давно колеблется вокруг отметки 10% общегосударственных расходов на науку. Как результат, в 2016 году вся университетская наука стоила общему фонду бюджета около 15 млн евро - это показатели финансирования одного провинциального европейского университета", - отметила Лилия Гриневич.
Она подчеркнула, что сейчас на стадии утверждения находится Положения о государственной аттестации высших учебных заведений. На его основании и будет вводиться базовое финансирование на науку - планируется, что вузы начнут получать его уже с 2019 года. Причем Положением предусмотрено, что аттестация будет проводиться по научным направлениям, а не учреждения в целом.
"Представленные сегодня результаты будут, в частности, в основе предложений по финансированию тех ваших приоритетных направлений, которые имеют важное значение для развития экономики, обороноспособности нашего государства, других приоритетных направлений. Мы видим серьезный вклад университетской науки, и, я уверена, он будет еще больше, если мы начнем больше ее финансировать и поддерживать ", - отметила Лилия Гриневич.
Университеты в тех же самых США не имеют госфинансирования...
Да, они получают гранты на исследования, но за эти гранты они борятся на общих условиях!
А всё остальное финансирование, это частные пожертвования и отчисления за патенты...
Так сказать "естественный отбор".
Можно и в сарае научную лабораторию соорудить, и даже открытия делать великие, но только вот в чем дело, по какой-то загадочной причине ученые, после таких условий работы, долго не живут.
Нужно ли ученым много платить? Категорически нет, потому что иначе в науку за "длинным тугриком" вереницей потянутся совсем "ненаучные люди", как было в позднем СССР (пример: Неля Штепа, она кандидат физ-мат (!) наук, моей научной работой может руководить, во как).
А сколько надо платить ученым?
А великий Резерформ высказался по этому поводу весьма кратко: платить надо столько, чтобы хватало на хлеб с маслом, но не с джемом.
К Резерфорду надо прислушаться, из его лаборатории вышли величайшие физики.
А вот оборудование и условие работы должны быть самыми лучшими.
должно иметь поддержку государства - там завтрашний день страны,
а в высших - цвет нации...
Путь стандартен и давным-давно известен: приходишь курсе на 3-м на ту кафедру, научное направление которой интересно (часто и выборать то не из чего, выпускающая кафедра может быть только одна), и спрашиваешь профессора, научная работа которого тебе интересна, что можно такого сделать, чем бы научным заняться. Получаешь задание, и начинаешь работать. В свободное от учебы время. "Зададом, то есть бесплатно"(С Сова).
И если научная деятельность ВУЗов финансироваться не будет, а также если научные проекты будут слабые, нентересные, устаревшие, то и студенческие научные работы будут никакими, и дипломные работы никакими, и кандидатские никакими и докторские такими же.
Зачем же тогда вообще проводить "защиту дипломов"?
Можно просто справки будет выдавать: "прослушал курс".
На каво работаєм, міністєрство абразаванія?
скоріше б.
Каксаемо науки, тут главное, чтоб в стране были такие условия для жизни, чтоб потом вся эта обученная и научная молодежь не бежала со всеми своими знаниями укреплять другие страны.
А уж то что произошло недавно со студенткой из Казахстана ярко показывает степень цинизма и настоящие цели руководителей этих самых вузов.