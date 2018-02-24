 Украинские вузы должны получать базовое финансирование науки, - Гриневич

Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич во время презентации вузами результатов своей научной деятельности за 2017, проходившей сегодня, 23 февраля 2018, в МОН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Она добавила, что начало базового финансирования - это политическая воля всего правительства, а не только МОН.

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"Несмотря на то, что вся университетская наука стоит государству ничтожно мало, она дает значительные результаты, которые можно продемонстрировать, которые готовы или уже имеют реальное внедрение. В этом можно убедиться посмотрев, например, изданный нами сборник про 240 инновационных разработок вузов. Однако, до сих пор университетская наука имеет только конкурсное бюджетное финансирование, на условии поддержания сравнительно краткосрочных 2-3-летних научных тем. И на финансирование этого конкурса государство всегда выделяла мало средств. Доля университетов уже давно колеблется вокруг отметки 10% общегосударственных расходов на науку. Как результат, в 2016 году вся университетская наука стоила общему фонду бюджета около 15 млн евро - это показатели финансирования одного провинциального европейского университета", - отметила Лилия Гриневич.

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Она подчеркнула, что сейчас на стадии утверждения находится Положения о государственной аттестации высших учебных заведений. На его основании и будет вводиться базовое финансирование на науку - планируется, что вузы начнут получать его уже с 2019 года. Причем Положением предусмотрено, что аттестация будет проводиться по научным направлениям, а не учреждения в целом.

"Представленные сегодня результаты будут, в частности, в основе предложений по финансированию тех ваших приоритетных направлений, которые имеют важное значение для развития экономики, обороноспособности нашего государства, других приоритетных направлений. Мы видим серьезный вклад университетской науки, и, я уверена, он будет еще больше, если мы начнем больше ее финансировать и поддерживать ", - отметила Лилия Гриневич.

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