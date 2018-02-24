EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  815  19
Все про:вуз (626) финансирование (1241) Гриневич (269)

 Украинские вузы должны получать базовое финансирование науки, - Гриневич

МОН выступает с принципиальной позицией, что вузы должны получать, кроме конкурсного еще и базовое финансирование науки на основании независимой оценки.

 Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич во время презентации вузами результатов своей научной деятельности за 2017, проходившей сегодня, 23 февраля 2018, в МОН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования. 

Она добавила, что начало базового финансирования - это политическая воля всего правительства, а не только МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования договорилось о бесплатном использовании вузами системы для обнаружения плагиата компании Plagiat.pl

"Несмотря на то, что вся университетская наука стоит государству ничтожно мало, она дает значительные результаты, которые можно продемонстрировать, которые готовы или уже имеют реальное внедрение. В этом можно убедиться посмотрев, например, изданный нами сборник про 240 инновационных разработок вузов. Однако, до сих пор университетская наука имеет только конкурсное бюджетное финансирование, на условии поддержания сравнительно краткосрочных 2-3-летних научных тем. И на финансирование этого конкурса государство всегда выделяла мало средств. Доля университетов уже давно колеблется вокруг отметки 10% общегосударственных расходов на науку. Как результат, в 2016 году вся университетская наука стоила общему фонду бюджета около 15 млн евро - это показатели финансирования одного провинциального европейского университета", - отметила Лилия Гриневич.

Также читайте: Хотим реализовать совместно с ЕС проект по модернизации профтехобразования, - Гриневич

Она подчеркнула, что сейчас на стадии утверждения находится Положения о государственной аттестации высших учебных заведений. На его основании и будет вводиться базовое финансирование на науку - планируется, что вузы начнут получать его уже с 2019 года. Причем Положением предусмотрено, что аттестация будет проводиться по научным направлениям, а не учреждения в целом.

"Представленные сегодня результаты будут, в частности, в основе предложений по финансированию тех ваших приоритетных направлений, которые имеют важное значение для развития экономики, обороноспособности нашего государства, других приоритетных направлений. Мы видим серьезный вклад университетской науки, и, я уверена, он будет еще больше, если мы начнем больше ее финансировать и поддерживать ", - отметила Лилия Гриневич.

Также читайте: В Украине в 2020 приступят к разработке нового закона о высшем образовании, - Гриневич

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052285
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Яка може бути наука в кримінальних корупційних університетах які збирають хабарі зі студентів???? Там взагалі є науковці???
 показать весь комментарий
 
Фінансування науки практично не ведеться, бо ті копійки, що дає МОН не можна називати фінансуванням. Вчені їдуть за кордон і там працюють.
 показать весь комментарий
 
 
Эмм, я конечно ничего не имею против финансирования науки из госбюджета, НО...
Университеты в тех же самых США не имеют госфинансирования...
Да, они получают гранты на исследования, но за эти гранты они борятся на общих условиях!
А всё остальное финансирование, это частные пожертвования и отчисления за патенты...
Так сказать "естественный отбор".
 показать весь комментарий
 
 
Смешно. Кто даст в Украине деньги на науку кроме государства. Может ты? Это нонсенс.
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то был очень популярен журнал "Техника-молодёжи". А в нём рубрика была - "Клуб ТМ". В этой рубрике публиковались кратенькие заметки, по большей части написанные читателями, о малоизвестных, но интересных эпизодах жизни учёных, истории научных открытий. Так вот, помнится, прочитал там как-то заметочку об одном курьёзе: Один из европейских университетов посетила иностранная научная делегация (какой именно и кто были эти люди, запамятовал, извините). Так вот, показывая гостям университет, ректор обратил их внимание на маленькую комнатушку под лестницей и сказал: "А вот здесь работал наш знаменитый химик, открывший несколько новых химических элементов...". И назвал фамилию. Потом, как-бы извиняясь, произнёс: "Оказывается, не лаборатория делает химика...", - намекая на просторные, прекрасно оборудованные современные лаборатории университета....
 показать весь комментарий
 
 
И что же в этом хорошего?
Можно и в сарае научную лабораторию соорудить, и даже открытия делать великие, но только вот в чем дело, по какой-то загадочной причине ученые, после таких условий работы, долго не живут.
Нужно ли ученым много платить? Категорически нет, потому что иначе в науку за "длинным тугриком" вереницей потянутся совсем "ненаучные люди", как было в позднем СССР (пример: Неля Штепа, она кандидат физ-мат (!) наук, моей научной работой может руководить, во как).
А сколько надо платить ученым?
А великий Резерформ высказался по этому поводу весьма кратко: платить надо столько, чтобы хватало на хлеб с маслом, но не с джемом.
К Резерфорду надо прислушаться, из его лаборатории вышли величайшие физики.
А вот оборудование и условие работы должны быть самыми лучшими.
 показать весь комментарий
 
 
у нас построенный в недавнее время многоэтажный корпус пришел в ветхое состояние. Даже просто привести его в порядок - нужны большие средства.
 показать весь комментарий
 
любое учебное учреждение, если оно не частное,
должно иметь поддержку государства - там завтрашний день страны,
а в высших - цвет нации...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это тебе за так называемые реформы.......
Украинские вузы должны получать базовое финансирование науки, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9158

 показать весь комментарий
 
"На науку" ВУЗам деньги выделять надо по той простой причине, что заниматься научной работой начинают в студенческом возрасте.
Путь стандартен и давным-давно известен: приходишь курсе на 3-м на ту кафедру, научное направление которой интересно (часто и выборать то не из чего, выпускающая кафедра может быть только одна), и спрашиваешь профессора, научная работа которого тебе интересна, что можно такого сделать, чем бы научным заняться. Получаешь задание, и начинаешь работать. В свободное от учебы время. "Зададом, то есть бесплатно"(С Сова).
И если научная деятельность ВУЗов финансироваться не будет, а также если научные проекты будут слабые, нентересные, устаревшие, то и студенческие научные работы будут никакими, и дипломные работы никакими, и кандидатские никакими и докторские такими же.
Зачем же тогда вообще проводить "защиту дипломов"?
Можно просто справки будет выдавать: "прослушал курс".
 показать весь комментарий
 
 
Українські діти не можуть за власні гроші вчитися в українських ВУЗах, їдуть в Польщу, Словакію і т.д. Держава не вдома вчитися дає. Українські ВУЗи шукають абітурієнтів по Африці та Середній Азії, щоб вижити.

На каво работаєм, міністєрство абразаванія?
 показать весь комментарий
 
коли, нарешті, це тупе, непрофесійне, амбіціозне бидло виженуть з країни?
скоріше б.
 показать весь комментарий
 
базове фінансування, говориш , а хто у нас на першій базі (по бейсбольному)?
 показать весь комментарий
 
Все было бы правильно, но наши вузы на данный момент имеют ещё и платную форму обучения кроме бюджетного обучения. И всевозможные ректоры прекрасно себя чувствуют в условиях 'недофинансирования'. При этом не могу ничего сказать про другие вузы, но вот , например, киваловская юракадемия имеет огромные льготы в сравнении с другими налогоплательщиками. Например, аренда земли в очень престижных местах города обходится вузу в одну гривну. Куда там его ещё и дофинансировать? Наоборот, он должен платить налоги со своей бурной деятельности.
Каксаемо науки, тут главное, чтоб в стране были такие условия для жизни, чтоб потом вся эта обученная и научная молодежь не бежала со всеми своими знаниями укреплять другие страны.
А уж то что произошло недавно со студенткой из Казахстана ярко показывает степень цинизма и настоящие цели руководителей этих самых вузов.
 показать весь комментарий
 
 
Очнись: яка наука? Науку ти і твоя влада вже остаточно просрали. Подивіться на колективи вузів - чоловіків там все менше і менше: чоловік, як основний кормилець сімї, не може прогодувати сімю за ті копійки. Вчені ради зайняті виключно написанням і захистом дисертацій на замовлення - відповідно і рівень кадрів все більше плінтусний.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские вузы должны получать базовое финансирование науки, - Гриневич
 
 
 
 
 
 вверх