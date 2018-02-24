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 Поджог редакции в Ривном - попытка запугать прессу, - "Репортеры без границ"

Международная организация "Репортеры без границ" осудила нападение на офис ривненского издания журналистских расследований "Четвертая власть" и призвала провести полное и непредвзятое расследование этого дела, которое в организации считают попыткой запугать местных журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации "Репортеры без границ".

"Мы решительно осуждаем эту попытку запугать расследовательскую прессу", - заявил Иоганн Бир, председатель Центрального офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Мы призываем украинские власти провести полное и беспристрастное расследование этого преступления, чтобы как правонарушители, так и подстрекатели, были быстро привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

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В заявлении указывается, что поджог произошел всего через пять дней после кражи серверов, на которых размещался сайт "Четвертая Власть", и из-зая этого он все еще не работает.

Также "Репортеры без границ" призвали общественность принять максимально широкое участие в общественном финансировании издания "Четвертая власть" с целью приобретения оборудования, чтобы заменить то, которое было украдено или повреждено огнем.

Как известно, поджог был совершен в четверг, 22 февраля, в 19.00-19.30, когда сотрудники организации еще работали в офисе.

Заместитель главного редактора издания "Четвертая власть" Антонина Торбич попросила сына, который находился в офисе вместе с родителями, проверить, кто зашел в офис, потому что услышала звук открывания дверей. Вернувшись, сын сообщил, что неизвестный мужчина, который даже не скрывал своего лица, зашел в офис и поджег его.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052284
 
 
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Вернувшись, сын сообщил, что неизвестный мужчина, который даже не скрывал своего лица, зашел в офис и поджег его Источник: https://censor.net.ua/n3052284
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Якщо були камери, то опублікуйте його обличчя і стане відомо хто здійснив напад на редакцію.
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"В уголовном производстве допрошены свидетели, составлен фотопортрет подозреваемого лица, изъято обгоревшую бутылку с запахом горюче-смазочных материалов, которую направили для проведения экспертизы", - добавили в прокуратуре
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Це інформація з інших джерел. Чому в редакції не було камери?
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посмотри на фото помещения - какие ещё камеры .? нормальной мебели нету .
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Це безперечно зроблено рівненським мафіозі Коруновим ТзОВ «Акватон» з метою залякування за принципову позицію редакції по захисту життя і здоровя жителів Рівного, які вже не один рік борються з незаконними викидами хімічних речовин цим «підприємством» яке їх труїть.
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С Тимошенко могут снять неприкосновенность
Для подачи в парламент представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов, участвовавших в прорыве границы в сентябре 2017 года, следствию необходимо установить достаточно доказательств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью интернет-изданию «Левый берег». «Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать», - сказал ЛуценкоГенеральный прокурор, , упомянул фамилии нардепов Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафы Найема и Юлии Тимошенко..
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Основные признаки фашистского государства
1.Культ государства при оголтелом "вождизме".
-.Беспардонное мошенничество на выборах с дискредитацией и физическим уничтожением оппозиции.
-.Безудержная коррупция и круговая порука.
-.Сращивание власти и религиозных структур с возрождением средневекового мракобесия.
-.Кумовство и клановость во власти.
- Сращивание власти и олигархии.
. -. Маниакальный поиск врагов и "козлов отпущения", внедрение «стукачества».
-.Цензура и контроль за всеми СМИ.
--. Неадекватные наказания за любые проявления свободомыслия и стремления к справедливости.
--. Запрет любых объединений, не подконтрольных режиму.
--. Разнузданная социальная демагогия..
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специально для недолугого "догтора" беляева - да,онтруша,штурмовые "дружины" уже есть. А за сжиганием книг дело не станет. А там и до "догтуров" дойдет. Первыми от экстремистов всегда страдают те,кто им рукоплескал.
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Рекомендую книгу Н.Макиавелли(Макьявелли) ..Государь..Книга сложная и приходиться перечитывать вновь и вновь для лучшего понимания.Если бы эта книга(и ей подобные) были в школьной программе то народ Украины не выбирал бы себе в правители сраный шлак(что будет и на следующих выборах несомненно) Ну а вообще наша ВЛАСТЬ это зеркальное отражение нашего больного общества.И другой власти НЕ БУДЕТ пока люди не начнут меняться.Это аксиома.Так что вместо того что-бы власть говнить говните себя-каждый народ имеет такое правительство на которое он заслуживает.
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но актуальна

ваш дурдом голосует .....Путина Порошенко?
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итак, загибаем пальцы: грыценко - полностью выбросили из сми, теперь о нем никто не помнит, садовый - сгнобили мусором, саакашвилли - лишили гражданства, замазали г*ном , теперь очередь тимошенко... не сложно догадаться, что шоколодно-офошрные "реформаторы" и ее выбросят из президентской гонки. и тогда в финале будет какой-то экс рыг и дон пэдро. не сложно догадаться за кого будет голосовать плебс.
поэтому в ближайшее время нас ждет шоу по сливу тимошенко с полит олимпа. С Тимошенко могут снять неприкосновенность
Для подачи в парламент представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов, участвовавших в прорыве границы в сентябре 2017 года, следствию необходимо установить достаточно доказательств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью интернет-изданию «Левый берег». «Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать», - сказал ЛуценкоГенеральный прокурор, , упомянул фамилии нардепов Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафы Найема и Юлии Тимошенко..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоджог редакции в Ривном - попытка запугать прессу, - "Репортеры без границ"
 
 
 
 
 
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