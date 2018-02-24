 Поджог редакции в Ривном - попытка запугать прессу, - "Репортеры без границ"

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации "Репортеры без границ".

"Мы решительно осуждаем эту попытку запугать расследовательскую прессу", - заявил Иоганн Бир, председатель Центрального офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Мы призываем украинские власти провести полное и беспристрастное расследование этого преступления, чтобы как правонарушители, так и подстрекатели, были быстро привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

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В заявлении указывается, что поджог произошел всего через пять дней после кражи серверов, на которых размещался сайт "Четвертая Власть", и из-зая этого он все еще не работает.

Также "Репортеры без границ" призвали общественность принять максимально широкое участие в общественном финансировании издания "Четвертая власть" с целью приобретения оборудования, чтобы заменить то, которое было украдено или повреждено огнем.

Как известно, поджог был совершен в четверг, 22 февраля, в 19.00-19.30, когда сотрудники организации еще работали в офисе.

Заместитель главного редактора издания "Четвертая власть" Антонина Торбич попросила сына, который находился в офисе вместе с родителями, проверить, кто зашел в офис, потому что услышала звук открывания дверей. Вернувшись, сын сообщил, что неизвестный мужчина, который даже не скрывал своего лица, зашел в офис и поджег его.