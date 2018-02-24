 Поджог редакции в Ривном - попытка запугать прессу, - "Репортеры без границ"

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации "Репортеры без границ".
"Мы решительно осуждаем эту попытку запугать расследовательскую прессу", - заявил Иоганн Бир, председатель Центрального офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии.
"Мы призываем украинские власти провести полное и беспристрастное расследование этого преступления, чтобы как правонарушители, так и подстрекатели, были быстро привлечены к ответственности", - подчеркнул он.
В заявлении указывается, что поджог произошел всего через пять дней после кражи серверов, на которых размещался сайт "Четвертая Власть", и из-зая этого он все еще не работает.
Также "Репортеры без границ" призвали общественность принять максимально широкое участие в общественном финансировании издания "Четвертая власть" с целью приобретения оборудования, чтобы заменить то, которое было украдено или повреждено огнем.
Как известно, поджог был совершен в четверг, 22 февраля, в 19.00-19.30, когда сотрудники организации еще работали в офисе.
Заместитель главного редактора издания "Четвертая власть" Антонина Торбич попросила сына, который находился в офисе вместе с родителями, проверить, кто зашел в офис, потому что услышала звук открывания дверей. Вернувшись, сын сообщил, что неизвестный мужчина, который даже не скрывал своего лица, зашел в офис и поджег его.
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Якщо були камери, то опублікуйте його обличчя і стане відомо хто здійснив напад на редакцію.
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Це інформація з інших джерел. Чому в редакції не було камери?
Для подачи в парламент представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов, участвовавших в прорыве границы в сентябре 2017 года, следствию необходимо установить достаточно доказательств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью интернет-изданию «Левый берег». «Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать», - сказал ЛуценкоГенеральный прокурор, , упомянул фамилии нардепов Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафы Найема и Юлии Тимошенко..
1.Культ государства при оголтелом "вождизме".
-.Беспардонное мошенничество на выборах с дискредитацией и физическим уничтожением оппозиции.
-.Безудержная коррупция и круговая порука.
-.Сращивание власти и религиозных структур с возрождением средневекового мракобесия.
-.Кумовство и клановость во власти.
- Сращивание власти и олигархии.
. -. Маниакальный поиск врагов и "козлов отпущения", внедрение «стукачества».
-.Цензура и контроль за всеми СМИ.
--. Неадекватные наказания за любые проявления свободомыслия и стремления к справедливости.
--. Запрет любых объединений, не подконтрольных режиму.
--. Разнузданная социальная демагогия..
ваш дурдом голосует .....
ПутинаПорошенко?
поэтому в ближайшее время нас ждет шоу по сливу тимошенко с полит олимпа. С Тимошенко могут снять неприкосновенность
Для подачи в парламент представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов, участвовавших в прорыве границы в сентябре 2017 года, следствию необходимо установить достаточно доказательств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью интернет-изданию «Левый берег». «Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать», - сказал ЛуценкоГенеральный прокурор, , упомянул фамилии нардепов Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафы Найема и Юлии Тимошенко..