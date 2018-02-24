 Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Отмечается, что обвинительный приговор базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса.

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ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.

Сообщается, что политические деятели, известные как "габсбургская группа", считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле были платными лоббистами.

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По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США.

В обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.

Как известно, помощник Пола Манафорта Год Гейтс признал себя виновным в обвинениях по заговора на федеральном уровне и даче ложных показаний.

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