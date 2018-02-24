 Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.
Отмечается, что обвинительный приговор базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса.
ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.
Сообщается, что политические деятели, известные как "габсбургская группа", считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле были платными лоббистами.
По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США.
В обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.
Как известно, помощник Пола Манафорта Год Гейтс признал себя виновным в обвинениях по заговора на федеральном уровне и даче ложных показаний.
USA-TODAY, 2007
Том Лантос- глава комитета иностранных дел Сената США
"Я назвал Шредера политической проституткой когда он начал брать большие деньги от Путина. Но секс- работницы из моего района начали протестовать что бы я больше не использовал эту фразу"
"I referred to him as a political prostitute, now that he's taking big checks from (Russian President Vladimir) Putin. But the sex workers in my district objected, so I will no longer use that phrase," Lantos said.
http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2007-06-13-2870151492_x.htm
усье чистіе - шелковистіе...
Подъехал кран, погрузил пархатого на прицеп и увёзли на свалку. Даже фото сделать никто не сумел. Без истерик и горлопанов.
Чернівецька міська рада ухвалила рішення про порядок і дати використання червоно-чорного прапора на території міста.
Як передає molbuk.ua, відповідне рішення за ініціативи депутата "Свободи" Андрія Ілюка сьогодні на позачерговій сесії міської ради ухвалили більшістю голосів депутатів.
Рішення передбачає, що червоно-чорний прапор підніматимуть на урочистостях, присвячених подіям національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті героїв.
Зокрема, згідно з ухваленим рішенням, прапор підніматимуть на ратушею Чернівців 1 січня (у день народження голови проводу ОУН Степана Бандери), 29 січня (у день вшанування пам'яті героїв Крут), 3 лютого (до дня створення ОУН), 5 березня (у день смерті головного командира УПА Романа Шухевича), а також у День захисника України (14 жовтня).
У рішенні зазначено, що стяг вивішуватимуть поряд із державним прапором України.
Довідка. Червоно-чорний прапор (прапор ОУНР, Бандерівський прапор) - революційний стяг Організації українських націоналістів. У часи незалежної України червоно-чорні прапори використовує низка націоналістичних організацій та партій. Чорний колір символізує українську землю, а червоний - кров, пролиту за Україну.
что за тайны...сиди теперь и голову ломай кто этот шрёдер такой.....а итальянского премьера замом в группе чего не упомянули...
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Як так виходить, що в США політики визнають себе винними, а у нас постійно брешуть і не визнають свою вину?
На Олимпийских играх в Южной Корее дала положительный результат допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации бобслея России.
«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», - говорится в нем.
В федерации уверяют, что за несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой.
«Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды», - заявляет федерация бобслея.
Делегация олимпийских атлетов из России подтвердила положительный результат допинг-пробы Сергеевой.
«Сегодня делегация олимпийских атлетов из России получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды олимпийских спортсменов из России Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», - говорится в заявлении делегации.
Сообщается, что 2 года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца.
Когда Пинчук 5 лимонов зеленых положил в избирательный фонд Клинтон - на такую мелочь даже никто внимания не обратил!
Путинизм это продолжение отношения к людям,как в СССР. Люди это всего лишь говно и расходный материал для власти Х@йла. Хороших снов пацаки, земля вам стекловатой.
псина должна сесть на без мороженого по субботам....
за ним косяков - шлейф....
а сидеть будет манафорт....
шо полуспрaведливо.......
та вся політика у всьому світі куплена
шо вам ще не ясно?
Гуглом фотки перевіряйте хоч поверхнево. Кацапи навмисне засипають усе фейками-підставами, щоб потім за них лупцювати.
Какое-то извращение.