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 Происшествия, За рубежом
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Все про:лоббирование (48) Associated Press (13) Манафорт (48)

 Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press"

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный приговор, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Отмечается, что обвинительный приговор базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США выдвинули новые обвинения против Манафорта, - "Reuters"

ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.

Сообщается, что политические деятели, известные как "габсбургская группа", считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле были платными лоббистами.

Также читайте: Бывший советник предвыборного штаба Трампа Гейтс намерен заключить сделку со следствием по российскому делу, - СNN

По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США.

В обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.

Как известно, помощник Пола Манафорта Год Гейтс признал себя виновным в обвинениях по заговора на федеральном уровне и даче ложных показаний.

Также читайте: У Манафорта был свой человек в каждом министерстве Украины, - расследование "The Atlantic"

Источник: https://censor.net.ua/n3052283
 
 
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Этот МАНАФОРТ тоже должен нести ответственность за своего кровожадного пидлеглого которого протянул за уши
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Что самое интересное, в его команде был министром и Порошенко!
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бывший европейский канцлер - это бывший канцлер германии шрёдер

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продажная шкура. которой плевать на кровь только бабло главное, а ведь скоро белые тапочки готовить надо....
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амеры уже давно все подозревали
USA-TODAY, 2007

Том Лантос- глава комитета иностранных дел Сената США

"Я назвал Шредера политической проституткой когда он начал брать большие деньги от Путина. Но секс- работницы из моего района начали протестовать что бы я больше не использовал эту фразу"

"I referred to him as a political prostitute, now that he's taking big checks from (Russian President Vladimir) Putin. But the sex workers in my district objected, so I will no longer use that phrase," Lantos said.

http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2007-06-13-2870151492_x.htm
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он не назвал, он относился к нему как к политической проститутке.А если бы назвал вещи своими именами, то, поди, возникла бы ситуация Москаля с Супруншей. В современной политике так уже не можно ))
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Колишній європейський канцлер - мабудь, Шредер? А він чхати хотів на всіх. От, отримав і далі отримує кацапські гроші. Можливо, американці розворушать накінець це європейське лайно і почистять ці авгієві конюшні від нього.
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в европпе нет коррупции..не-не
усье чистіе - шелковистіе...
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ты тут не путай. посмотри индекс коррупции, где европейские страны и где украина с россией. Чтобы было понятно: разница как между тем, что тебе на голову метнул воробей или нас*ало *уйло со свитой.
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Вот так тихо, без понтов, наша городская власть принимает важные и нужные решения. Кстати, памятник Ленину, в нашем городе, демонтировали в 1992г. по решению горсовета.
Подъехал кран, погрузил пархатого на прицеп и увёзли на свалку. Даже фото сделать никто не сумел. Без истерик и горлопанов.

Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 8524

Чернівецька міська рада ухвалила рішення про порядок і дати використання червоно-чорного прапора на території міста.

Як передає molbuk.ua, відповідне рішення за ініціативи депутата "Свободи" Андрія Ілюка сьогодні на позачерговій сесії міської ради ухвалили більшістю голосів депутатів.

Рішення передбачає, що червоно-чорний прапор підніматимуть на урочистостях, присвячених подіям національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті героїв.

Зокрема, згідно з ухваленим рішенням, прапор підніматимуть на ратушею Чернівців 1 січня (у день народження голови проводу ОУН Степана Бандери), 29 січня (у день вшанування пам'яті героїв Крут), 3 лютого (до дня створення ОУН), 5 березня (у день смерті головного командира УПА Романа Шухевича), а також у День захисника України (14 жовтня).

У рішенні зазначено, що стяг вивішуватимуть поряд із державним прапором України.

Довідка. Червоно-чорний прапор (прапор ОУНР, Бандерівський прапор) - революційний стяг Організації українських націоналістів. У часи незалежної України червоно-чорні прапори використовує низка націоналістичних організацій та партій. Чорний колір символізує українську землю, а червоний - кров, пролиту за Україну.
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группой руководит бывший европейский канцлер)

что за тайны...сиди теперь и голову ломай кто этот шрёдер такой.....а итальянского премьера замом в группе чего не упомянули...
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По идее, там должен еще нарисоваться и Саркози с Гавелом!
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Как известно, помощник Пола Манафорта Год Гейтс признал себя виновным в обвинениях по заговора на федеральном уровне и даче ложных показаний Источник: https://censor.net.ua/n3052283
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Як так виходить, що в США політики визнають себе винними, а у нас постійно брешуть і не визнають свою вину?
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Традиції брехати, чи просто повна втрата совісті?
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Тебя бы осчасливили перспективой получить 285 лет тюрьмы за отмывание баблосов, быстро бы разговорился.
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На зимней Олимпиаде на допинге поймали еще одного российского спортсмена Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 8220 Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 7950
Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 68Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 959
На Олимпийских играх в Южной Корее дала положительный результат допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации бобслея России.
«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», - говорится в нем.
В федерации уверяют, что за несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой.
«Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды», - заявляет федерация бобслея.
Делегация олимпийских атлетов из России подтвердила положительный результат допинг-пробы Сергеевой.
«Сегодня делегация олимпийских атлетов из России получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды олимпийских спортсменов из России Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», - говорится в заявлении делегации.
Сообщается, что 2 года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца.
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по иронии судьбы лично у неё есть рекламный ролик за чистый спорт без допинга....
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Препараты, кстати применяются для одного и того же. Механизм действия подобный. Хотят быть выносливыми...
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Они подменяли мочу, им подливают в мочу... Загон рассейского скота продолжается. Вован думал, шо он хитрее и подлее всех...
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Судя по, ну очень мужественному фейсу, она на стероидной диете, а мельдонии всякие уже не торкают.
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Я так понимаю,что с точки зрения кацапни это "правильный пиндос". И совсем не чмо. Дружбан. К сожалению для мокшанских ублюдков "неправильных пиндосов" намного больше.
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Блин ну и едальник....говорят" некрасивых женщин не бывает-бывает мало водки", я столько много не выпью. Кто такую страхолюдину трахает, когда мои собаки на охоте?
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В США таких лобистов надолго сажают .а в Украине таким ублюдкам клондайк .= поймался на взятке Холодницкому и по барабану . вышел на работу и дальше бери радавай взятки .
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А в чем преступление?
Когда Пинчук 5 лимонов зеленых положил в избирательный фонд Клинтон - на такую мелочь даже никто внимания не обратил!
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Путинизм это продолжение отношения к людям,как в СССР. Люди это всего лишь говно и расходный материал для власти Х@йла. Хороших снов пацаки, земля вам стекловатой.

Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 1113
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Московская ордыния всегда так относилась к человеческой жизни - с тех пор как возомнила себя Третьим Римом и пытается навязать свою манию окружающему миру любой ценой.
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не мяняфорт платил - кацапия платила, прикацапленый манафорт передавал куда скажут.
псина должна сесть на без мороженого по субботам....
за ним косяков - шлейф....
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доня номер раз - етого достаточно,
а сидеть будет манафорт....

шо полуспрaведливо.......
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як ви заіпали цензори ройтези сійонени і інше дерьмо!

та вся політика у всьому світі куплена
шо вам ще не ясно?
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у москалів грошей неміряно ,ось і вирішили по своїй тупості весь світ під себе положить
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Для Чрствый:
Гуглом фотки перевіряйте хоч поверхнево. Кацапи навмисне засипають усе фейками-підставами, щоб потім за них лупцювати.
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На этом фото как же этот самый манафорт на ляжко похож! Скорей всего и сексуальная ориентация у них совпадает
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Чекаю не дочикаюсь, коли американці Ахметова за задницю будуть брати, за те шо платив Манафорту за афери ! Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 7077
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США финансировали политику хуйла в Украине? Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 5516 Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press" - Цензор.НЕТ 9783
Какое-то извращение.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМанафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - "The Associated Press"
 
 
 
 
 
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