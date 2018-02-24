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 Общество
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Все про:НАТО (5663) Муженко (261)

 Офицеров с боевым опытом отбирают для обучения по стандартам НАТО, - Генштаб

Украинских офицеров с боевым опытом отбирают на обучение стандартам Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью Радио Свобода.

"Это в основном те офицеры - на 98%, которые прошли через участие в АТО, которые имеют боевой опыт, которые имеют перспективу применения знаний. И когда мы отбираем офицеров, то мы сразу разбираемся с тем, а какова же перспектива продвижения по службе данного офицера, по какому направлению", - отметил Муженко.

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По его словам, ранее при отборе на обучение по стандартам НАТО были серьезные проблемы.

"То, что касается системы отбора, то действительно были серьезные проблемы, были и субъективные подходы к отбору этих офицеров. У нас достаточно большое количество офицеров, которые прошли обучение за рубежом по тем или иным профессиям, по тем или иным направлением. Но в свое время, когда ставилась задача отбора офицеров, не самые достойные, скажем так, не самые мотивированные туда отправлялись. Но мы сейчас имеем большое количество технических исполнителей или исполнителей в рамках выполнения определенной задачи, которые, соответственно, имеют опыт работы в миротворческих структурах, и имеют соответствующий уровень подготовки за рубежом", - сказал начальник Генштаба ВСУ. 

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 Но сейчас систему изменили. В Генштабе отобрали более 250 офицеров, 90% из которых - офицеры тактического звена. И из них 90% прошли курс обучения английского языка.

"Это один из этапов подготовки офицера. Он овладевает определенным уровнем языка. После этого проходит соответствующую подготовку. Имеет необходимый опыт прохождения службы. И мы его отправляем на курсы или для обучения в высшие военно-учебные заведения других стран. И последние два года по такому принципу осуществляется подбор и отправка офицеров", - подчеркнул Муженко. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3052282
 
 
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Офицеров с боевым опытом отбирают для обучения по стандартам НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7695
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1 - Порошенко 2 - Гелетей 3 - Полторак 4 - Матиос и др. ком. состав
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Извините - забыл еще одного боевого офицера - Муженка
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Рада готовит закон о намерениях Украины вступить в НАТО.
NB. Вспомните Трансерфинг реальности. Мы не должны говорить: "Нас ещё не скоро примут в НАТО". Украина, даже не имея четкого плана присоединении к нему, обязана в одностороннем порядке осуществлять все необходимые для этого мероприятия, в том числе - на законодательном уровне. Поверьте, когда Альянс увидит, что мы не сидим на берегу реки в ожидании чуда, а движемся ему навстречу, вступление произойдёт гораздо быстрее. По моим подсчётам, в 22-23 годах.
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при всей симпатии и понимании стремлений Украины в НАТО, это законотворчество Рады похоже на попытку сбыть украинскому обществу фантик без конфетки и на очередную предвыборную конъюктурщину оБППо блока и Порошенки.
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Один простой вопрос: сколько тех самых офицеров высшего эшелона сменилось за последние четыре года?
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Не уважаемый Ген Штаб, только не надо гнать фуфло, все равно толковые офицюрен(которых 0,0001%)на вас не поведутся(остальные фуцаны заглянут тебе в жопу и скажут "Яволь Майн Женераль" . Есть для тебя витя-катафалк умный совет, когда заезжаешь на войска, то бля оглядывайся , тому що життя бентежне
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Сто відсотків , що потрапляють туди і "військові туристи" з трьома днями якебе у АТО за десятки кілометрів від передової, але, "необхідні люди", які потім їдуть за кордон навчатись.
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Муженко. Коли позбавиш армію від "військових туристів"? Не соромно дивитись у очі натівцям?
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Пусть вернут назад адмирала Кабаненко-это единственный генерал имеющий натовское образование и способный понять их стандарты в отличие от тупых придворных лампасников..
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Потом их тоже в Сирию по тому же маршруту отправят.От этой власти все можно ждать.
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вместе с американцами будут шкварить кацапов...?
опытом будут делиться...)
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найбільші перемоги Полторацького та і Муженко це здавати території і гарно з високо піднятим прапором виводити війська , і не нести за це відповідальність
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После всех "котлов" и взорванных складов мужеложенко должен баланду хлебать..
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Ну и толку ???Никаких перспектив у этих боевых офицеров по стандартам НАТО нету! Совковские Енералы с саветцким военным образованием как засели на всех ведущих позициях так их оттуда и бульдозером не выгонишь
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Офицеров с боевым опытом отбирают для обучения теми, кто не воевал?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОфицеров с боевым опытом отбирают для обучения по стандартам НАТО, - Генштаб
 
 
 
 
 
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