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 Военное командование Швеции просит парламент увеличить расходы на оборону из-за агрессивной политики России

Командование ВС Швеции обратились к парламентариям с просьбой увеличить расходы на оборону страны из-за роста угроз безопасности со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В соответствующем обращении к парламентом 23 февраля военные утверждают, что Швеция должна удвоить свои ежегодные военные расходы до 115 млрд шведских крон (14 млрд долларов) до 2035 года с примерно 50 млрд крон сегодня.

Военное командование также призвало удвоить численность военных сил до 120 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведская армия проводит крупнейшие за последние 23 года учения

В докладе отмечается, что одной из главных причин для увеличения финансирования является агрессивная внешняя политики Москвы. "Россия своими действиями в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и на востоке Украины в 2014 году показала, что она без колебаний использует военную силу для достижения своих политических целей", - говорится в докладе.

Швеция не является членом НАТО, но принимает участие в военных учениях с государствами-членами.

Также читайте: Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист

Обращение военных появилось на следующий день после того, как служба безопасности Швеции предупредила о возможном вмешательстве РФ в сентябрьские всеобщие выборы и заявила, что "российский шпионаж является самой большой угрозой для безопасности".

Источник: https://censor.net.ua/n3052281
 
 
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А как иначе? Генералам зарплату надо платить. Нужна внешняя опасность.
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На рассее всё пучком ; спортсмены кушают допинг ,
дипломаты сидят на коксе ,
а гражданское население , пьёт боярышник ! Всё чудненько ,- каждому своё ! 😄А мелкое ху**** шко стращает весь мир ядерным пеплом , убивает украинцев и сирийцев !
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Если даже нейтральные шведы почуяли запах русского духа, это уже много значит.
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Зачем придумывать причину, если увеличение военных расходов уже заложено до 2035 года?
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да, ее придумывать уже не надо. Она уже есть. Поэтому будут еще больше увеличивать, то что планировали увеличить.
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Неужели и там коррупция?
Свежий пример - когда Полторак хвастался об увеличении военного бюджета, его заместитель "нагрелся" на 150 млн! Туда бы НАБУ!
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шо, пригожинцы, на нервный смех пробивает?
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ну вот.всем миром скоро кацапию усмирять Военное командование Швеции просит парламент увеличить расходы на оборону из-за агрессивной политики России - Цензор.НЕТ 5838
логово кацо-фашистов будет уничтожено
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Вот тут Швеция насмешила ))
Хорошее видео по Швеции для тех кто говорит на английском.
https://www.youtube.com/watch?v=3KSJY0c8QWw
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Друзья, пардон за оффтоп. Просто не знаю как достучится до цензора. Завтра Эстония празднует день Независимости от Рабсийской империи. По этому поводу Президент Литвы Даля Грибаускайте спела по эстонски и поздравла Эстонию. Модераторы, перед тем, как меня отослать в бан - передайте редкацие инфу об празднике Эстонии и о песне от литовцев. Эстония и Литва - друзья Украины. Песня:

https://www.youtube.com/watch?v=URlKmLjwL7s
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Боюсь что половина этих средств как всегда уйдет на поиски таинственных русских подлодок. Эта шведская традиция.
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Мордору может не понравиться сочетание цветов шведского флага.
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в 2014 году показала, что она без колебаний использует военную силу - до шведов дошло через четыре года, рекорд Эстонии побит.
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не спіть , а то вотчина діда мороза буде десь у фьйордах під Стокгольмом Военное командование Швеции просит парламент увеличить расходы на оборону из-за агрессивной политики России - Цензор.НЕТ 175
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Давно пора. Да и Суоми наша, глядишь, подтянется.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенное командование Швеции просит парламент увеличить расходы на оборону из-за агрессивной политики России
 
 
 
 
 
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