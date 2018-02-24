 Военное командование Швеции просит парламент увеличить расходы на оборону из-за агрессивной политики России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В соответствующем обращении к парламентом 23 февраля военные утверждают, что Швеция должна удвоить свои ежегодные военные расходы до 115 млрд шведских крон (14 млрд долларов) до 2035 года с примерно 50 млрд крон сегодня.

Военное командование также призвало удвоить численность военных сил до 120 тыс. человек.

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В докладе отмечается, что одной из главных причин для увеличения финансирования является агрессивная внешняя политики Москвы. "Россия своими действиями в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и на востоке Украины в 2014 году показала, что она без колебаний использует военную силу для достижения своих политических целей", - говорится в докладе.

Швеция не является членом НАТО, но принимает участие в военных учениях с государствами-членами.

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Обращение военных появилось на следующий день после того, как служба безопасности Швеции предупредила о возможном вмешательстве РФ в сентябрьские всеобщие выборы и заявила, что "российский шпионаж является самой большой угрозой для безопасности".