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 Политика Украины, Технологии
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Все про:вуз (626) плагиат (80) Польша (4168) Минобразования (890) Гриневич (269)

 Минобразования договорилось о бесплатном использовании вузами системы для обнаружения плагиата компании Plagiat.pl

Министерство образования и науки Украины подписало Меморандум с компанией Plagiat.pl, что позволит украинским вузам в течение 5 лет бесплатно использовать современную систему для обнаружения плагиата.

Подписание меморандума состоялось  23 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Для МОН важно создать условия для доступа вузов к современному инструмента и соответствующих баз данных, которые помогут в борьбе с плагиатом. В Меморандуме не предоставляется монопольного права или каких-то преференций компании Plagiat.pl, но мы получаем дополнительный инструмент проверки академических текстов", - объяснила министр образования Лилия Гриневич.

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Предполагается, что использование этого инструмента учебными заведениями является добровольным и формализуется в виде отдельного соглашения между вузом и компанией Plagiat.pl. Университеты смогут подписать соглашение в течение трех месяцев с даты подписания Меморандума.

"МОН заинтересованы, чтобы больше компаний, вроде Plagiat.pl, сотрудничало с Министерством по совершенствованию антиплагиатних проверок. Мы призываем другие компании выступать с аналогичными проектами на таких же или даже лучших условиях", - добавила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052279
 
 
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Вот классно, польскую компанию подключили...
А почему тогда не российскую???
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Российскую было бы полезнее. Много знаешь, кто курсовые на польском пишет?
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Оно понятно кацапчик. Русское для тебя самое лучшее в мире. Вот тлько незадача , лучшее оно олько для тебя!
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Скажи, Вова, ты за СА накатил сегодня, или просто так?
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Я не пишу, боронь Боже, Свят Свят. А ты спокiйний? В шаровари не прудениш?
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Тю, у мене десь було посилання на такий сервіс що знаходить ідентичні та схожі тексти.
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Я не верю своим глазам! А как жы ж профессора будут появляться? А диссертации... Я, канешна, извиняюсь, но - не могу не спросить: а шо тогда с Гросей будем решать? Шо с Яныком- мне уже понятно: еще на пару лет его Дело затянется, ввиду его Звания Научно-профессорского... Можэ это и есть причина...
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Ага Гросе нельзя а тебе можно? Не кипешуй лучше садись за учебник а не втюхивай преподам работы с рефератов. ру! Минобразования договорилось о бесплатном использовании вузами системы для обнаружения плагиата компании Plagiat.pl - Цензор.НЕТ 4006
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ну да. Низзя это преподам втюхивать - они сами оттуда материал берут))) Сама гриневич тоже рыльцем в пушку)))
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Генератор изменения текста (синонимы) разные источники. Целая наукка, может просто выучится))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования договорилось о бесплатном использовании вузами системы для обнаружения плагиата компании Plagiat.pl
 
 
 
 
 
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