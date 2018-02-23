 Минобразования договорилось о бесплатном использовании вузами системы для обнаружения плагиата компании Plagiat.pl

Подписание меморандума состоялось 23 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Для МОН важно создать условия для доступа вузов к современному инструмента и соответствующих баз данных, которые помогут в борьбе с плагиатом. В Меморандуме не предоставляется монопольного права или каких-то преференций компании Plagiat.pl, но мы получаем дополнительный инструмент проверки академических текстов", - объяснила министр образования Лилия Гриневич.

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Предполагается, что использование этого инструмента учебными заведениями является добровольным и формализуется в виде отдельного соглашения между вузом и компанией Plagiat.pl. Университеты смогут подписать соглашение в течение трех месяцев с даты подписания Меморандума.

"МОН заинтересованы, чтобы больше компаний, вроде Plagiat.pl, сотрудничало с Министерством по совершенствованию антиплагиатних проверок. Мы призываем другие компании выступать с аналогичными проектами на таких же или даже лучших условиях", - добавила министр.

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