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 Политика Украины
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 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства за последние 3 года, - Госмиграция

Государственная миграционная служба заявляет, что около 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства с 2015 года.

Об этом сообщила заместитель председателя Миграционной службы Татьяна Никитина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини

"Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан", - сообщила чиновница на брифинге. По ее словам, такое большое количество обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

В то же время, миграционная служба зафиксировала уменьшение количества граждан, желающих вступить в гражданство Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. 100 тысяч покидает страну ежемесячно, - Климкин

За прошедший год указами Президента было принято в украинское гражданство около 1 тыс. иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3052278
 
 
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тоисть где то 7 тысяч за год и от общего числа - да там даже любители рюске мира не все утвердили что имеет гражданство рашистана.
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За прошлый год население Украины сократилось на 1 млн чел. Здесь же читал, неделю назад. Кто-то врет.
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Все врать не могут. ну есть же я , Мюллер в конце концов.
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Кому-то повезло, смогли уехать из рехвормированной МВФшной Украины, лет 20 тут точно ничего хорошего не будет и это если не будет полномасштабной войны с россией, остальным же придется дальше терпеть весь этот геноцид МВФ.
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Не теряй надежды! Наш бесстрашный реформатор рошен этому МВФу еще покажет и накажет злодеев 24 тис. осіб вийшли з українського громадянства за останні 3 роки, - Держміграція - Цензор.НЕТ 9925 !
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Tипа, предыдущие 23 года не разлагалась инфраструктура, не вымирало население, миллионы гастарбайтеров не ехали на подсобные работы к скрепнодуховным соседям ?
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- было, было. Но такими достижениями даже зек не мог похвастаться: 24 тыс сдали паспорта, так как получили другое гражданство
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так в чем вопрос? чемодан-вокзал-рассея! кто тебе мешает?
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Ребята! Если сам Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством,так извините меня -нахрена там жить?
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- и ок.9-11 млн.выехали поработать, с надеждой закрепиться и остаться.
почему об этом молчим?
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и замете ушли более активные, работоспособныеи здравомыслящие...Вот так и вырождается нация от соевого покращення
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Блин. так я что, один такой тут остался?
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Хозяин Страны. В моем подъезде из 15 квартир 8 пустые. прикол? Они слиняли. Одна из них моя))
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Так это я, типа, могу в эти 8 квартир?..
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теоретически да. У менчяохрана. А ты эту квартиру заслужил?
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Стопудово. И что это за мелочный подход? Из прекрасного-то далёка..
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Заселись, но я приеду, и спрошу:"Кто ты?""" Может отдашь больше чем взял.)))
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Не ищите глубины там где её нет. Женщина вышла замуж и уехала; или пожилой человек, оставшийся один, уехал навсегда к родственникам и т.д.
Вовсе незачем представлять 24 тысячи как "бегство по политическим мотивам от кровавой хунты".
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Верно, а то запустили понимаешь, пропаганду кремлевскую: "обусловлено сложной экономической ситуацией в стране"
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Хреново, оч.
Нам жизненно нужен закон о "коллаборационизме", и с выводами - лишение гражданства/прав/свобод..
Иначе нам не жить, у нас миллионы(таки да) паразитов, что совсем не считают нашу страну-страной. Миллионы тех, кто остался в крыму и на домбассе, реально считают нас захватчиками, а не русню. Освобождать эти "гнойники", не решив вопросы о хоть мин. лояльности, это как "бухать на сыпучем песке - вот щас тебе вроде супер, но ровно дальше тебе безвариантов пиздец.".
МОе мнение такое.
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Ли Куан Ю: «Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут».
На самом деле безвозвратно уехало гораздо больше, просто вышеупомянутые 24 тысячи, Рідна ненька так заколихала, шо они ещё решили демонстративно швырнуть трезубую книжечку. А скольких положено лишить украинского гражданства в связи с получением иных гражданств? Поговаривают, в отдельных западных областях таких от 20% населения. Их нельзя упрекать - таких полно и у горнила власти. Важнейшая компонента государственной безопасности - безопасность демографическая, пренебрежение которой неизбежно повлечет потерю территорий. Румыны, венгры, а теперь ещё и поляки затевают каверзы с наездами не просто так забавы ради. Ведь и в обыденной жизни квартиры отбирают у бедных, слабых и безответственных.
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На РАБссии неправильно правят 500 лет.было 100 миллионов так и осталось на сегодня 79 млн.баранов ГУЛАГовских профессора Джугашвили
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Набери в Ютьюбе : Алтайский старец и узнай у Мудрого деда,как из рюсскага народа сделали тупое малочисленное стадо Баранов из 79 млн.Там расклад ТОЧНЫЙ
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Если бы Украина поддерживала двойное граждансво - очень многие, я бы первый,
ломанулись в украинские посольства за ним.
Мне кажется тут есть над чем подумать депутатам в раде.
Украинцев по всем миру миллионы,
но они от етого не перестают быть украинцами.
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А зачем нам большое количество "бумажных украинцев"? Украинец - это тот, кто живет и работает в Украине. Или хотя бы с заработков вернуться мечтает.
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Что бы отказаться от украинского гражданства надо писать заяву, платить пошлину, ездить в гребаное посольство. Кому это надо.
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Пока не будет нормальный уровень жизни в Украине ,будут люди уезжать и правильно делают.В Польше работяга нормальной квалификации может заработать от 1000 долларов а здесь за человека не считают.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПРИНЦ-ДЖИДАЙ ТЕЛЬАВИВСКИЙ ОФШОРНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ

срочный приказ по КОРОЛЕВСТВУ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

граждане КОРОЛЕВСТВА КРИВЫХ ЗЕРКАЛ !

Граждане кто зарабатывает деньги своим трудом - с сегодняшнего дня в связи с тем что вас стало гораздо меньше (так как много дешевих робитничкив сбежали в ЕВРОСОЮЗ а многие уже просто сдохли от наших ришучих геноцида-реформ
ТЕПЕРЬ с вас будут драть не две шкуры как раньше а теперь три шкуры , в связи с этим с сегодняшнего увеличиваются коммунальные платежи за электричество ,отопление и газ и горячую воду

Всех несогласные с ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПРИНЦ-ДЖИДАЙ ТЕЛЬАВИВСКИЙ ОФШОРНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ будут немедленно поставлены на учёт и в ДЖИДАЙСКОМ НКВД
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Никто не афиширует двойное гражданство, даже депутаты. Перепись нормальную когда делали? Кто будет запросы подавать на наличие второго гражданства на каждого работоспособного? Сколько постоянно проживает в Украине? Сколько приезжают 2-4 раза в год погостить? 4-5 миллионов имеют двойное гражданство(Израиля, США, России,Польши,Венгрии,Румынии,Великобритании, Канады,Австралии). Как сказал Москаль слишком много д*билов при владі.
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Поддерживаю, потому что, так и есть по два гражданства, есть и такие случаи, когда документы о рождении переделывают и это всё официально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины24 тыс. человек вышли из украинского гражданства за последние 3 года, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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