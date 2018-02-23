 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства за последние 3 года, - Госмиграция

Об этом сообщила заместитель председателя Миграционной службы Татьяна Никитина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини

"Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан", - сообщила чиновница на брифинге. По ее словам, такое большое количество обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

В то же время, миграционная служба зафиксировала уменьшение количества граждан, желающих вступить в гражданство Украины.

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За прошедший год указами Президента было принято в украинское гражданство около 1 тыс. иностранцев.