 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства за последние 3 года, - Госмиграция

Об этом сообщила заместитель председателя Миграционной службы Татьяна Никитина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини
"Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан", - сообщила чиновница на брифинге. По ее словам, такое большое количество обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.
В то же время, миграционная служба зафиксировала уменьшение количества граждан, желающих вступить в гражданство Украины.
За прошедший год указами Президента было принято в украинское гражданство около 1 тыс. иностранцев.
почему об этом молчим?
Вовсе незачем представлять 24 тысячи как "бегство по политическим мотивам от кровавой хунты".
Нам жизненно нужен закон о "коллаборационизме", и с выводами - лишение гражданства/прав/свобод..
Иначе нам не жить, у нас миллионы(таки да) паразитов, что совсем не считают нашу страну-страной. Миллионы тех, кто остался в крыму и на домбассе, реально считают нас захватчиками, а не русню. Освобождать эти "гнойники", не решив вопросы о хоть мин. лояльности, это как "бухать на сыпучем песке - вот щас тебе вроде супер, но ровно дальше тебе безвариантов пиздец.".
МОе мнение такое.
На самом деле безвозвратно уехало гораздо больше, просто вышеупомянутые 24 тысячи, Рідна ненька так заколихала, шо они ещё решили демонстративно швырнуть трезубую книжечку. А скольких положено лишить украинского гражданства в связи с получением иных гражданств? Поговаривают, в отдельных западных областях таких от 20% населения. Их нельзя упрекать - таких полно и у горнила власти. Важнейшая компонента государственной безопасности - безопасность демографическая, пренебрежение которой неизбежно повлечет потерю территорий. Румыны, венгры, а теперь ещё и поляки затевают каверзы с наездами не просто так забавы ради. Ведь и в обыденной жизни квартиры отбирают у бедных, слабых и безответственных.
ломанулись в украинские посольства за ним.
Мне кажется тут есть над чем подумать депутатам в раде.
Украинцев по всем миру миллионы,
но они от етого не перестают быть украинцами.
срочный приказ по КОРОЛЕВСТВУ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
граждане КОРОЛЕВСТВА КРИВЫХ ЗЕРКАЛ !
Граждане кто зарабатывает деньги своим трудом - с сегодняшнего дня в связи с тем что вас стало гораздо меньше (так как много дешевих робитничкив сбежали в ЕВРОСОЮЗ а многие уже просто сдохли от наших ришучих геноцида-реформ
ТЕПЕРЬ с вас будут драть не две шкуры как раньше а теперь три шкуры , в связи с этим с сегодняшнего увеличиваются коммунальные платежи за электричество ,отопление и газ и горячую воду
Всех несогласные с ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПРИНЦ-ДЖИДАЙ ТЕЛЬАВИВСКИЙ ОФШОРНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ будут немедленно поставлены на учёт и в ДЖИДАЙСКОМ НКВД