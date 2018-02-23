 Вечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В сообщении отмечается: "Так, на Луганском направлении, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО из запрещенного минскими договоренностями вооружения - артиллерией калибра 122 мм.

По предварительной информации, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

В то же время, в районе населенного пункта Подлесное, противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется".

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