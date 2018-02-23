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 Вечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к международному праву и мирным инициативам, которые были достигнуты в Минске и обстреляли из запрещенного вооружения населенные пункты Луганское и Подлесное.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО. 

В сообщении отмечается: "Так, на Луганском направлении, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО из запрещенного минскими договоренностями вооружения - артиллерией калибра 122 мм.

По предварительной информации, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

В то же время, в районе населенного пункта Подлесное, противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется".

Также читайте: Напряжение на линии соприкосновения несколько ослабло. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Луганским, - штаб АТО

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052277
 
 
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горіть у пеклі довіку, орки рософашистські!!!!!!! які миротворці???? каленим залізом гнійник цей випалити треба!! іншого виходу не бачу.... скільки синів та дочок треба ще в сиру землю покласти, щоб закінчилася ця війна??? Доти не буде спокою в Україні, поки остання сволота москалівська 200-им вантажем не покине нашу землю
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ну а как же, если тех же 70% матери могли гордится что их сына убили в Авганистане, Анголе или просто в совковой армие, соответственно её матери гордилис, что их брата или отца убили в 2мировой - ну ичем же гордится у подезда сегодняшним продуцентам кацапского мяса - смотри как гордо о Сирии или Украине они трындят - кому из них уже есть убитые в семье, тем уже есть чем гордится, пту плин такои народец.
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Не путай яйца с печенью, х..... ло есть Х...... ло, но Афган, Ангола, не надо. Другая жизнь. Ну, не надо.
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вони з роду в рід вміють тільки вбивати, руйнувати, дурити...і цим на "хліб" собі і заробляють по цей час
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та не...наши заробитчане едут за бугор строить, убирать, работать "головой"( я про айтишников), но не убивать, зарабатьівая тем самьім себе "на жизнь"...не путай хрен с редькой...
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а при чем тут власть??? речь идет о наемньіх убийцах, которьіе убивают за деньги по всему миру!! в тему вдуплись, а потом комментьі строчи..
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ой, брате, а в Бяларусі там увас цієї гидоти кацабської- греблю гати.....ще більше, ніж у нас...Бережіть мову рідну, бо з забуття рідної мови та історії своєї землі настає смерть нації...
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Ну, а вы там на х......я. Слезу пустите. И это патриоты, имею ввиду власть. СТЫД.
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В гражданском УАЗике оказался гражданский замполит. Бывает https://vk.com/wall6719565_1931 … Вечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 838
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Гражданский уазик перевозил боекомплект который сдетонировал после попадания птур - слышь микроб, кому ты здесь лапшу вешаешь?
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Та оно дебильное гавкнуло и убежало восвояси.
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а так да, это то же что цензор уже писал, но серовно красиво.
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И какой штаб АТО? Не ужели нет там нормального человека, что бы дать ответ.
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Ну так хорошие поздравления мышебратьев с 23м февраля получились.
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Устал я, наверное. Старый стал. Потому и брюзжу, не по делу. Как артиллерист говорю:

Пушка - артиллерийское орудие для настильной стрельбы с высокой начальной скоростью снаряда. И... забыл я, что есть и пушки-гаубицы. Пора мне спать.
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Нас наверное приучают, шо нас пиз..... дят и пиз.......дят. Та дайте ответ, их то нет там. Кто главнокомандующий?
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Наверное заслуга Порошенка, это Денису федотову и иванушке .......
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читаю, погиб 22 февраля, да, бл....... дь, когда уже погибнет из власти, на колени стану.
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Так я про вашего хуйла. Не пались - здесь за хУЙЛА не банят
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Что должно еще случится чтобы Вальцман вернул артиллерию на фронт
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Опять террористы, это гады, вроде войну объявили. Ну и шо, нас обстреливают. До каких пор?
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леха косой - ты случайно не с партии ХЗ . А то такое впечатление , что с допой за одной колонной ты стоял Увечері 23 лютого терористи зі зброї калібром 122 мм обстріляли Луганське, а зі зброї калібром 152 мм - Підлісне, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5353
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Спанят, банят. Недоноски пророссийские, вам жизни не будет, это говорит русский. У которого Родина Украина.
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Ты забыл добавить , что куратор твой - хуйло.Завязал бы ты с ширкой . Сегодня здесь 11.80 не подают.
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Война войной, а власть ........... Будет власть, война пох..... ю, одолеем.
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Именно эти события в РФ празднуются 23 февраля.
18 февраля немцы перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта и в тот же день захватили Даугавпилс. Уже в ночь на 19 февраля Ленин телеграфировал в Берлин, что его не так поняли, и что он готов исполнить все договоренности, но 20 числа был захвачен Минск, 21 -Полоцк и к 23 февраля германские войска были уже в Пскове. Именно в этот день Ленин, которому сделалось уже совсем дурно и которого берлинские телеграфисты, от имени своего руководства, посылали куда подальше, бросил клич «красной гвардии» остановить противника на тех рубежах, на которых тот оказался. Сами немецкие военные вспоминали, что эта часть войны оказалась ни на что не похожей. Немцы атаковали большевиков на паравозах! Именно так. Но красногвардейцы драпали так, что их лапти впивались в ягодицы. Как это не смешно, но именно этому наступлению немецких войск москвичи обязаны столичным статусом своего города. По свидетельству очевидцев, Ильич уже думал, что от немцев не отвертеться и просто не выходил из клозета. И тут кому-то пришла мудрая мысль драпать в Москву, дабы измучить противника бегом. Эта идея пришлась Ильичу по вкусу, ибо как он помнил, в Москве имелась крепость, в самом центре города, где можно было спрятаться. Но вернемся к воинской доблести. Германские военные, принимавшие участие в этом наступлении, писали домой о том, что им никак не удается догнать отступающего противника, чтобы вступить хоть в какой-то бой. Другие участники этого рейда с удивлением рассказывают о том, что десятку немецких солдат удавалось разоружать целые военные эшелоны русских. Они просто выгоняли тех из вагонов, отнимали оружие и пинками гнали на все четыре стороны. Орган центральной печати большевиков, газета «Известия», 1 марта 1918 года описывала такую картину: «Люцин был взят следующим образом: в городок прибыло из Режиц всего 42 человека немцев в двух вагонах. Немцы были очень утомлены, и прежде отправились в буфет, где сытно закусили. После чего ими был задержан эшелон солдат, готовившихся к отъезду. Немцы построили солдат в шеренгу на платформе, отобрали у них ружья и заявили: «Теперь вы свободны. Марш, куда хотите, только паровозов не получите». То есть, описания тех событий идентичны от участников событий с обеих сторон. Это были дни позора, которые мало кому приходилось переживать. А в это время вождь мирового пролетариата уже размышлял о том, что с ним сделают немцы: повесят или все же расстреляют. В 10:00 23 февраля снова заработала телеграфная связь с Берлином, и Ленин получил напоминание того, что он должен сделать, чтобы не иметь проблем на свою лысую голову. Вот содержание ультиматума, тезисы которого совпадали с тем, что Ленин обещал сделать, придя во власть: - признать независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины;- вывести свои войска с их территории; - заключить мир с Украиной; - передать Турции Анатолийские провинции (Батуми, Карс); - демобилизовать армию;- разоружить флот в Балтийском и Черном морях и в Ледовитом океане; - признать невыгодный для России русско-германский торговый договор 1904 г.; - предоставить Германии право наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 г.; - разрешить беспошлинный вывоз в Германию руды и иного сырья; - прекратить агитацию и пропаганду против держав Четверного союза. При этом, действие ультиматума было заявлено на 48 часов. Ленин тут же ответил, что согласен с ультиматумом, ибо все вспомнил. Как известно, 3 марта был подписан «Брестский мир», в котором большевики подписали все условия, выдвинутые Германией, включая и контрибуцию. Именно эти события в РФ празднуются 23 февраля.
http://censoru.net/25038-23-fevralya-ili-dlya-bydla-bred-chast-3.html
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Пожелал спокойной ночи, ну кому это интересно, молодежи это и на х..... й не нужно. И 23 февраля им пох..... ю, им бабки подавай. МУКО, ты Ху..... ня на постном масле.
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Скосить меня трудно, не тебе во всяком случае, косой, да, это выпивши, если бы ты сколько выпил, ты был бы трупом, хотя ты и так труп. Жена отдыхает, а бабы таким не дают. Прости, возраст мне это позволяет.
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Наверное прочитаешь, ширка не для нас, мы этого не знали, а ты видать молодой, есть анекдот, Сын спрашивает, папа, а есть станок, что бы туда 20 палок кинуть колбасы, а оттуда баран получился? Папа отвечает, есть - это твоя мама. Ты наверное из того станка. ПОДУМАЙ.
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"...противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм...". І шо? А де необхідне завершення повідомлення, що влучним контрбатарейним вогнем ворожа позиція знищена? Бо інакше це змахує на божевілля чогось накшталт того, що "гвалтівник порушив умови запобіжного заходу про, наприклад, домашній арешт і згвалтував чергову жертву. Поліція прийняла заяву від потерпілої, висловила їй щире співчуття і спостерігає за подальшою поведінкою гвалтівника..." і так кожного дня.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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