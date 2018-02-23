 Вечером 23 февраля террористы из орудий калибром 122 мм обстреляли Луганское, а из пушек калибром 152 мм - Подлесное, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.
В сообщении отмечается: "Так, на Луганском направлении, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО из запрещенного минскими договоренностями вооружения - артиллерией калибра 122 мм.
По предварительной информации, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
В то же время, в районе населенного пункта Подлесное, противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.
Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется".
Бойцы АТО с одного выстрела уничтожили БМП врага (ВИДЕО)
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2302-bojcy-ato-s-odnogo-vystrela-unichtozhili-bmp-vraga-video
Пушка - артиллерийское орудие для настильной стрельбы с высокой начальной скоростью снаряда. И... забыл я, что есть и пушки-гаубицы. Пора мне спать.
18 февраля немцы перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта и в тот же день захватили Даугавпилс. Уже в ночь на 19 февраля Ленин телеграфировал в Берлин, что его не так поняли, и что он готов исполнить все договоренности, но 20 числа был захвачен Минск, 21 -Полоцк и к 23 февраля германские войска были уже в Пскове. Именно в этот день Ленин, которому сделалось уже совсем дурно и которого берлинские телеграфисты, от имени своего руководства, посылали куда подальше, бросил клич «красной гвардии» остановить противника на тех рубежах, на которых тот оказался. Сами немецкие военные вспоминали, что эта часть войны оказалась ни на что не похожей. Немцы атаковали большевиков на паравозах! Именно так. Но красногвардейцы драпали так, что их лапти впивались в ягодицы. Как это не смешно, но именно этому наступлению немецких войск москвичи обязаны столичным статусом своего города. По свидетельству очевидцев, Ильич уже думал, что от немцев не отвертеться и просто не выходил из клозета. И тут кому-то пришла мудрая мысль драпать в Москву, дабы измучить противника бегом. Эта идея пришлась Ильичу по вкусу, ибо как он помнил, в Москве имелась крепость, в самом центре города, где можно было спрятаться. Но вернемся к воинской доблести. Германские военные, принимавшие участие в этом наступлении, писали домой о том, что им никак не удается догнать отступающего противника, чтобы вступить хоть в какой-то бой. Другие участники этого рейда с удивлением рассказывают о том, что десятку немецких солдат удавалось разоружать целые военные эшелоны русских. Они просто выгоняли тех из вагонов, отнимали оружие и пинками гнали на все четыре стороны. Орган центральной печати большевиков, газета «Известия», 1 марта 1918 года описывала такую картину: «Люцин был взят следующим образом: в городок прибыло из Режиц всего 42 человека немцев в двух вагонах. Немцы были очень утомлены, и прежде отправились в буфет, где сытно закусили. После чего ими был задержан эшелон солдат, готовившихся к отъезду. Немцы построили солдат в шеренгу на платформе, отобрали у них ружья и заявили: «Теперь вы свободны. Марш, куда хотите, только паровозов не получите». То есть, описания тех событий идентичны от участников событий с обеих сторон. Это были дни позора, которые мало кому приходилось переживать. А в это время вождь мирового пролетариата уже размышлял о том, что с ним сделают немцы: повесят или все же расстреляют. В 10:00 23 февраля снова заработала телеграфная связь с Берлином, и Ленин получил напоминание того, что он должен сделать, чтобы не иметь проблем на свою лысую голову. Вот содержание ультиматума, тезисы которого совпадали с тем, что Ленин обещал сделать, придя во власть: - признать независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины;- вывести свои войска с их территории; - заключить мир с Украиной; - передать Турции Анатолийские провинции (Батуми, Карс); - демобилизовать армию;- разоружить флот в Балтийском и Черном морях и в Ледовитом океане; - признать невыгодный для России русско-германский торговый договор 1904 г.; - предоставить Германии право наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 г.; - разрешить беспошлинный вывоз в Германию руды и иного сырья; - прекратить агитацию и пропаганду против держав Четверного союза. При этом, действие ультиматума было заявлено на 48 часов. Ленин тут же ответил, что согласен с ультиматумом, ибо все вспомнил. Как известно, 3 марта был подписан «Брестский мир», в котором большевики подписали все условия, выдвинутые Германией, включая и контрибуцию. Именно эти события в РФ празднуются 23 февраля.
http://censoru.net/25038-23-fevralya-ili-dlya-bydla-bred-chast-3.html