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 Политика Украины
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Все про:лекарства (719) фальсификат (250) Гослекслужба (31)

 Объем ввезенных в Украину фальсифицированных серий лекарств составляет менее 1%, - Гослекслужба

Количество фальсифицированных серий лекарственных средств иностранного производства в 2017 году не превышает 0,001% от общего количества препаратов, ввезенных на территорию Украины.

Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) Наталья Гудзь в ходе публичного отчета по итогам деятельности службы в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По ее словам, общее количество ввезенных на территорию страны серий лексредств составляет около 79,8 тыс.

Глава Гослекслужбы, комментируя проблему фальсификации лекарственных средств, выразила надежду, что отмена моратория на проверки субъектов хоздеятельности даст ведомству больше полномочий и возможностей для сокращения объема таких препаратов.

Согласно данным Гослекслужбы, в 2015-2016 гг. количество импортного фальсификата составляло по 0,12% от общего объема ввезенных препаратов.

Ранее Гослекслужба акцентировала внимание на регулярной публикации информации относительно выявленных и запрещенных фальсифицированных препаратов.

Кабинет министров 22 февраля 2018 года обнародовал утвержденный своим постановлением от 18 декабря 2017 года перечень органов госнадзора, на которые не распространяется действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

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Перечень включает 24 государственные структуры, в том числе Гослекслужбу.

Источник: https://censor.net.ua/n3052276
 
 
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весь остальной фальсификат лупят уже на территории Украины)))
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Ввезли "бадяжних" ліків може й дійсно - 1%, а решту 99% фальсифікату аптечна мафія в гаражах та підвалах виготовила.
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На самом деле, сволочи. Внуку знакомой давали украинское лекарство ценою в 900 гривен. Приступы не прекращались. Инвалидом он стал, кстати, после прививки в 6 месяцев. Совершенно случайно представилась возможность попробовать импортный аналог из Израиля - приступы прекратились. Родственники в шоке. Те, кто дал это израильское лекарство, возили в Израиль украинское (у них сын с похожим заболеванием). Там его проверили и сказали, что это - подделка.
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Мне знакомая врач делилась по секрету, что каждое новое лекарство, появляющееся на рынке, через пару месяцев подделывается и дальше в продаже вращаются только фальсификаты.
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Скорее поверю, Обсяг ввезених в Україну фальсифікованих серій ліків становить менше 1%, - Держлікслужба - Цензор.НЕТ 8946 что там совести и честности примерно столько %
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Меня не интересует, сколько там "серий" фальсифицированных ввезли. Меня интересует, сколько процентов фальсифицированных коробок (таблеток, ампул) ввезли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъем ввезенных в Украину фальсифицированных серий лекарств составляет менее 1%, - Гослекслужба
 
 
 
 
 
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