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Все про:выборы (20082) Крым (19516)

 В России отреагировали на ноту МИД Украины о выборах в оккупированном Крыму

В российском ЦИК заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев, передает РИА "Новости".

По его словам, Киев уже делал подобное заявление в ходе выборов в Госдуму в 2016 году.

Тем не менее выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме, добавил Булаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3052275
 
 
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1994 Будапештский
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.

1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
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Почему только при Гитлере? Его дружок Сталин делал тоже, а иногда и раньше - Финляндия, Румыния, Балтия...
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Украинского ЯО не было. Как и казахстанского. Все коды применения, управление в Москве.
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И от Мрии коды тоже были в маскве, и от Русланов, и от Гетмана Сагайдачноко ключи лежали тоже у ельцина в тумбочке...
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Но писаки тутАШние то этого не знают... В России отреагировали на ноту МИД Украины о выборах в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3572 Они так же не знают, что даже ключи для секретной связи Украины делались в мААЦкве вплоть до 2001 года В России отреагировали на ноту МИД Украины о выборах в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3572
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было. оно называется - тактическое. его может любой военный транспортник нести не говоря уже Тушках которые мы порезали на металл. и вообще никого не слушай Украина по факту ядерная держава не с замкнутым циклом. и если бы это был только технический вопрос мы уже к концу года имели несколько тысяч грязных бомб. но это политический вопрос и это вопрос Доверия.
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да да...
так и есть. успокойтесь больной
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"теперь ни одна страна не откажется от ЯО" - надо было хоть одну оставить (шутка)
мировой порядок разрушен, 70 лет продержался послевоенный, дело подвигается к приходу антихриста, который предложит выход, а затем утвердит свою диктатуру
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Не "вибори президента", а "вибори ху*ла".
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Хитрожопые кацапы таким образом бесплатно получают туалетную бумагу от своего соплеменника Климкинда. За счёт бюджета Украины правда
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В штатном режиме! Это намек на то что хуйло и в штатах референдум собрался провести?
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конечно успешно, одна поклонская чего стоит!!
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вот же ж выручили из каталажки патриота на свою голову...
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минули віки, а параша як була натовпом підлих зрадників із печер, з мокшанських трясовин, так ним і лишається до теперішнього часу... Історію нашу тирили, щоб "покращити" свій "родовід", і на святих наших землях самозахопленням церкви свої гудняєвські клепають, щоб морочити голови фанатикам, брешуть...а "шляхетності" так і не набули...тільки пальці "вєєром" та соплі в два ряди, та "розпальцовка" кримінальна...як були дикунами, так ними й залишилися. Дурним закон не писаний...Хіба можна взагалі з такими шльоциками про щось домовлятися та вести якісь справи? Все рівно надурять, збрешуть, відберуть, вб"ють і т.і. при першій ліпшій нагоді...
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Як загарбували Крим: Вавилон'13 зібрав докази в Гаагу - www.youtube.com/watch?v=tXGET1-fzmI&feature=youtu.be
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Развал россии пройдет в штатном режиме.
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Та нееее, треба Курск забрать, поки, китаези не встигли. Там пташки, що та хвiзгармонь.
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аминь. Ибо престол утверждается ПРАВДОЮ
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Ну все, уже реагируют))) А то, через губу плевали. Научим Родину любить Готовьте и Кубань, с Таганрогом, и Химки (че про Химки ляпнул?). Еще санкций разных
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Сейчас в ООН случилось историческое событие - постоянный представитель США при ООН Никки Хейли скзала буквально следующее: «Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы позволяем режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот» Для тех, кто в танке, поясню, что именно произошло. В международной практике термин «режим» используется не произвольно, а строго для обозначения правительств, нелегитимных с точки зрения международного права, захвативших власть незаконным путем. Это - первое. Второе, такая формулировка подразумевает, что «Режим Путина» отныне не расценивается США в качестве выразителя суверенных прав Россиян. Со всеми юридическими последствиями. http://censoru.net/25018-tihiy-no-gromkiy-zvonochek-zayavlenie-ssha-v-oon.html
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Это не сейчас, а два дня назад, и Хейли уже сказали "фильтруй базар, она промолчала... фильтрует.
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Хейли может молчать , может фильтровать базар , вокзал , аэропорт и тд , но от этого Хуйло не перестанет быть Хуйлом а режим Пукина режимом Пукина
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Слово о коксе животворящем (Часть 3)
23rd Февраль 2018 anti-colorados

На фото справа - два чудака из Тамбовской ОПГ, подельники Путина, отмывавшие деньги картеля Кали через немецкие предприятия. Слева - чудак, который помог стереть следы их преступлений

В общем, среди этих самых записей, которые сделаны (якобы) в кабинете действующего президента Украины Леонида Кучмы, содержат эпизод, который не касается ни Гонгадзе, ни фальсификации выборов через тогдашнего предводителя налоговых вымогателей Миилы Азирова, а совсем других вещей, которые на момент публикации, никого особо не заинтересовали, а зря. Мы приведем распечатку этой записи, которую сделали за нас, а потому она будет в том виде, откуда мы ее взяли, с небольшими сокращениями. В разговоре участвуют лица с голосами президента Кучмы и главы СБУ Деркача.

Разговор первый:

Деркач: Леонид Данилович, мы вот тут у немцев интересную информацию вытянули. Значит, арестован вот такой вот деятель. Вот, он еще не переведен. Вот.
Кучма [читает]: Риттер, Рудольф Риттер [Rudolf Ritter].
Деркач: Да. И по делу на этих, на контрабанду наркотиков. […] Вот они, документы. Вот они вынули и документы. Вот здесь и Вова Путин.
Кучма: Это про Путина?
Деркач: Значит, россияне вот это все выкупили. Вот эти все документы. Остались только у нас. Я думаю, что Патрушев будет [в Киеве] 15-16-17 [июня]. Вот это ему для работы […]
Кучма: Угу.
Деркач: Ну, а у себя будем хранить. Они тут где-то хотят все закрыть.

Разговор второй:

Кучма: Только под запись Патрушеву передавать! Это действительно ценные материалы или нет?
Деркач: По этому…
Кучма: По Путину.
Деркач: Да. Там имеется очень много ценного. Это действительно фирма, которая…
Кучма: Нет, ты мне скажи - это Путину передать или сказать ему, что у нас есть материалы? […]
Деркач: Ну, можно. Но он все равно поймет, откуда мы взяли материалы. […]
Кучма: Я скажу, что у Службы безопасности нашей есть интересные материалы. Я не буду ему даже передавать.
Деркач: И сказать, что мы выбрали из Германии, и все, что было, значит, у нас […] Больше ни у кого нет. […] Теперь, я подготовил все документы по Путину и отдал вам.
Кучма: Видимо, если будет необходимость. Я не говорю, что я буду лично отдавать. Может, ты Патрушеву отдашь?
Деркач: Нет, ну я просто, как мы примем решение, все равно отдавать надо. Потому, что они все эти документы выкупили по всей Европе, потому что только у нас остался. Эта спецслужба в Германии […] Поэтому он очень заинтересован.
Кучма: А может, я скажу, что у нас есть документы, подлинные факты в Германии. Я вдаваться не буду.
Деркач: Ага.
Кучма: Скажу: «Дайте поручение своим, пускай с нашей службой свяжутся». А когда они с тобой свяжутся, скажешь: «Я президенту отдал, бл*дь. Забрать у него никак не могу».
Деркач: Хорошо.
Кучма: Поиграть надо тоже.

Разговор третий:

Деркач: И еще один вопрос, по Путину […]
Кучма: Я сказал, что наша служба какие-то материалы взяла у немцев, они могут представлять интересы для вашей страны. Значит, если вы не возражаете, мы передадим Патрушеву, мой руководитель службы передаст Патрушеву. Я говорю: «Я не знаю ценности того, что там было». Так что я очень корректно сказал.
Деркач: Но вы сказали так, да?
Кучма: Да, да. А ты с Патрушевым встречался?
Деркач: Я встречался, но я без вас не могу.

Разговор четвертый:

Кучма: […] Ну а дальше будем с россиянами работать по спецслужбам. У нас нормальное сотрудничество, и идет процесс. […] Ну, по Путину там тоже начали. […] Причем, мне показывали материалы из Германии абсолютно достоверные о создании там компании в Санкт Петербурге, где стоял Путин […]. Материалы действительные. […] У нас один краденый экземпляр есть, так сказать, а россияне выкупили все до мелочей.

Как можно понять из этой серии разговоров, даже в Украину попала часть «Повести о настоящем Путине», а в Германии было куда более полное собрание историй, но как видно из диалога, немецкие борцы с коррупцией, продали свою часть архива Путину. Как говорится, «Вива Герхард Шредер!». Теперь понятно, почему ему подарен «золотой парашют, на котором нарисован знакомый логотип и красуется надпись «Газпром». Они нас теперь учат, как правильно бороть этот недуг. Особенно интересно слушать речи Шредера по Крыму и так далее. Причем, он это рассказывает не из камеры тюрьмы Шпандау, а из роскошных апартаментов, купаясь в бабле как в воде. Но Штаты тоже имели свою, отдельную коллекцию «подвигов сушеного Геракла», поскольку эта тема несколько раз всплывала гораздо позже.
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Даже больше...146% это только те которые придут на выборы
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Тем временем....

Помощник Пола Манафорта Рик
Гейтс признал себя виновным в
обвинениях в заговоре на
федеральном уровне и даче
ложных показаний.
Об этом сообщает Reuters.
"Бывший помощник
предвыборного штаба Дональда
Трампа Рик Гейтс признал себя
виновным в обвинениях
спецпрокурора (Роберта Мюллера
- УП) в заговоре и даче ложных
показаний", - говорится в
сообщении.

Америка потянула за ниточку из амборной книги партии рыговонял и лапки к верху, а у нас НАБУ как не старается рыгопитора Охердовского запаковать, шоколядный цех на кизяк исходит держа оборону!!! Порохосрань вы конченые утырки, я вам это как огент крымбля говорю
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нет ничего тайного, что не стало бы явным. Аминь
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И? Что выдаст наша типа хунта? Запретит избирательные учаски по выборам Ху..ла Ху..лом всея Россеюшки в Украине или оближется и даст на то добро?
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Як загарбували Крим: Вавилон'13 зібрав докази в Гаагу - www.youtube.com/watch?v=tXGET1-fzmI&feature=youtu.be

У Росії відреагували на ноту МЗС України про вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7033
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На вибори в тимчасово окупованому Криму підуть виключно #ідари.Оце і все про вибори...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ России отреагировали на ноту МИД Украины о выборах в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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