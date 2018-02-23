 В России отреагировали на ноту МИД Украины о выборах в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев, передает РИА "Новости".
По его словам, Киев уже делал подобное заявление в ходе выборов в Госдуму в 2016 году.
Тем не менее выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме, добавил Булаев.
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.
1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
так и есть. успокойтесь больной
мировой порядок разрушен, 70 лет продержался послевоенный, дело подвигается к приходу антихриста, который предложит выход, а затем утвердит свою диктатуру
Нардеп Надежда Савченко в среду на канале ZiK опять предстала в образе «Жанны д'Арк перед казнью», решила блеснуть своими политтехнологическими способностями, спрогнозировав, что через 4-5 лет Украину, Европу и Россию ждет война входе которой будут перечерчены границы стран. И Украина, по словам Савченко, будет военным полигоном в этой войне. Чтобы до этого не дошло, советует Савченко, нужно поменять власть в Украине и использовать «другие непредсказуемые пути». Ну и не требовать присутствия миротворцев ООН на всей оккупированной территории
23rd Февраль 2018 anti-colorados
На фото справа - два чудака из Тамбовской ОПГ, подельники Путина, отмывавшие деньги картеля Кали через немецкие предприятия. Слева - чудак, который помог стереть следы их преступлений
В общем, среди этих самых записей, которые сделаны (якобы) в кабинете действующего президента Украины Леонида Кучмы, содержат эпизод, который не касается ни Гонгадзе, ни фальсификации выборов через тогдашнего предводителя налоговых вымогателей Миилы Азирова, а совсем других вещей, которые на момент публикации, никого особо не заинтересовали, а зря. Мы приведем распечатку этой записи, которую сделали за нас, а потому она будет в том виде, откуда мы ее взяли, с небольшими сокращениями. В разговоре участвуют лица с голосами президента Кучмы и главы СБУ Деркача.
Разговор первый:
Деркач: Леонид Данилович, мы вот тут у немцев интересную информацию вытянули. Значит, арестован вот такой вот деятель. Вот, он еще не переведен. Вот.
Кучма [читает]: Риттер, Рудольф Риттер [Rudolf Ritter].
Деркач: Да. И по делу на этих, на контрабанду наркотиков. […] Вот они, документы. Вот они вынули и документы. Вот здесь и Вова Путин.
Кучма: Это про Путина?
Деркач: Значит, россияне вот это все выкупили. Вот эти все документы. Остались только у нас. Я думаю, что Патрушев будет [в Киеве] 15-16-17 [июня]. Вот это ему для работы […]
Кучма: Угу.
Деркач: Ну, а у себя будем хранить. Они тут где-то хотят все закрыть.
Разговор второй:
Кучма: Только под запись Патрушеву передавать! Это действительно ценные материалы или нет?
Деркач: По этому…
Кучма: По Путину.
Деркач: Да. Там имеется очень много ценного. Это действительно фирма, которая…
Кучма: Нет, ты мне скажи - это Путину передать или сказать ему, что у нас есть материалы? […]
Деркач: Ну, можно. Но он все равно поймет, откуда мы взяли материалы. […]
Кучма: Я скажу, что у Службы безопасности нашей есть интересные материалы. Я не буду ему даже передавать.
Деркач: И сказать, что мы выбрали из Германии, и все, что было, значит, у нас […] Больше ни у кого нет. […] Теперь, я подготовил все документы по Путину и отдал вам.
Кучма: Видимо, если будет необходимость. Я не говорю, что я буду лично отдавать. Может, ты Патрушеву отдашь?
Деркач: Нет, ну я просто, как мы примем решение, все равно отдавать надо. Потому, что они все эти документы выкупили по всей Европе, потому что только у нас остался. Эта спецслужба в Германии […] Поэтому он очень заинтересован.
Кучма: А может, я скажу, что у нас есть документы, подлинные факты в Германии. Я вдаваться не буду.
Деркач: Ага.
Кучма: Скажу: «Дайте поручение своим, пускай с нашей службой свяжутся». А когда они с тобой свяжутся, скажешь: «Я президенту отдал, бл*дь. Забрать у него никак не могу».
Деркач: Хорошо.
Кучма: Поиграть надо тоже.
Разговор третий:
Деркач: И еще один вопрос, по Путину […]
Кучма: Я сказал, что наша служба какие-то материалы взяла у немцев, они могут представлять интересы для вашей страны. Значит, если вы не возражаете, мы передадим Патрушеву, мой руководитель службы передаст Патрушеву. Я говорю: «Я не знаю ценности того, что там было». Так что я очень корректно сказал.
Деркач: Но вы сказали так, да?
Кучма: Да, да. А ты с Патрушевым встречался?
Деркач: Я встречался, но я без вас не могу.
Разговор четвертый:
Кучма: […] Ну а дальше будем с россиянами работать по спецслужбам. У нас нормальное сотрудничество, и идет процесс. […] Ну, по Путину там тоже начали. […] Причем, мне показывали материалы из Германии абсолютно достоверные о создании там компании в Санкт Петербурге, где стоял Путин […]. Материалы действительные. […] У нас один краденый экземпляр есть, так сказать, а россияне выкупили все до мелочей.
Как можно понять из этой серии разговоров, даже в Украину попала часть «Повести о настоящем Путине», а в Германии было куда более полное собрание историй, но как видно из диалога, немецкие борцы с коррупцией, продали свою часть архива Путину. Как говорится, «Вива Герхард Шредер!». Теперь понятно, почему ему подарен «золотой парашют, на котором нарисован знакомый логотип и красуется надпись «Газпром». Они нас теперь учат, как правильно бороть этот недуг. Особенно интересно слушать речи Шредера по Крыму и так далее. Причем, он это рассказывает не из камеры тюрьмы Шпандау, а из роскошных апартаментов, купаясь в бабле как в воде. Но Штаты тоже имели свою, отдельную коллекцию «подвигов сушеного Геракла», поскольку эта тема несколько раз всплывала гораздо позже.
Помощник Пола Манафорта Рик
Гейтс признал себя виновным в
обвинениях в заговоре на
федеральном уровне и даче
ложных показаний.
Об этом сообщает Reuters.
"Бывший помощник
предвыборного штаба Дональда
Трампа Рик Гейтс признал себя
виновным в обвинениях
спецпрокурора (Роберта Мюллера
- УП) в заговоре и даче ложных
показаний", - говорится в
сообщении.
Америка потянула за ниточку из амборной книги партии рыговонял и лапки к верху, а у нас НАБУ как не старается рыгопитора Охердовского запаковать, шоколядный цех на кизяк исходит держа оборону!!! Порохосрань вы конченые утырки, я вам это как огент крымбля говорю