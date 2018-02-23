 В России отреагировали на ноту МИД Украины о выборах в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев, передает РИА "Новости".

По его словам, Киев уже делал подобное заявление в ходе выборов в Госдуму в 2016 году.

Тем не менее выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме, добавил Булаев.

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