 До конца года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще два лоукоста, - Омелян

Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией - еще так, 50 на 50%", - сказал чиновник.

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Министр добавил: "Меня радует, что в прошлом году объявил о планах бюджетных авиаперевозок украинский перевозчик SkyUp. В этом году, как и обещали, они выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте , и они выстрелят или в этом, или в следующем году".

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