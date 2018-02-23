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 Политика Украины
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Все про:авиасообщение (365) Омелян (396) лоукост (73) Ryanair (43)

 До конца года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще два лоукоста, - Омелян

К концу 2018 года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией - еще так, 50 на 50%", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair начнет свои полеты из Украины осенью 2018 года, но контракт еще не подписан, - Омелян

Министр добавил: "Меня радует, что в прошлом году объявил о планах бюджетных авиаперевозок украинский перевозчик SkyUp. В этом году, как и обещали, они выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте , и они выстрелят или в этом, или в следующем году".

Читайте: С марта в Украине начинают работу национальные авиалинии SkyUр, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3052274
 
 
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а вот скажи емельян. когда твои дорожные писюны начнут дороги хотя бы ремонтировать? А то акциз с бензина и продажи машин приходит к тебе регулярно, а ремонта нету.
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А на хрена дороги? Будем повсюду на лоукостах гонять.
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и это будет потужная 147 я реформа? или 148я уже?
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Интересно, а в других странах государство тоже пхает нос в приход лоукостов в страну, или это у нас в традиции все через государственную постель? Может государство должно просто не мешать и отойти в сторонку, тогда сюда действительно начнут приходить...
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У нас государство в области самолётов - это Беня.
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Хватит нас кормить какими-то "лоукостами"...
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SkyUp с четырьмя Боинг-737? И летать будет по маршрутам Джойн Апа...
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Вода камень точит. Соевые писюны не идут по крупному на уступки, но по мелочи дают. А там будет и хоп-хэй-лалалэй. Плохо для всех них и хорошо для всех нас.
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Как бы под влиянием Бени этот лоукост не "слоукостился" ещё до запуска. До кінця року, крім Ryanair, на український ринок можуть зайти ще два лоукости, - Омелян - Цензор.НЕТ 7326
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а для кого це вони заходять?
90% працюючих українців отримують зарплатню менше ніж 6000 гривень
До кінця року, крім Ryanair, на український ринок можуть зайти ще два лоукости, - Омелян - Цензор.НЕТ 710
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще два лоукоста, - Омелян
 
 
 
 
 
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