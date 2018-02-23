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 Политика Украины
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 Венгрия искажает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что венгерская сторона политизирует и перекручивает ситуацию вокруг языковой статьи украинского закона "Об образовании".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция... Венгрия невероятно перекручивает текущую ситуацию", - отметила Гриневич.

По ее словам в украинский парламент уже внесен законопроект предполагающий внесение изменений в переходные положения закона в части сроков имплементации, предполагая их увеличение. "Переходной период был предусмотрен для внедрения языковой статьи в полном объёме до 2020 года, сейчас он будет продлен до 2023 года", - пояснила министр.

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Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании"4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

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Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3052273
 
 
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Закон об образовании принимали очень не образованные люди и безусловно будет отменён ,занимайтесь экономикой,борьбой с коррупцией ,медициной а язык в двуязычной стране оставьте в покое на веки-вечные !!!
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"язык в двуязычной стране" - ета как в бєларуссіі?
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При чём здесь беларусь ,по факту в Украине половина населения русскоязычная а может быть и больше ,как ни крути,как не верти,но это так а поэтому языковую проблему могут только враги Украины ,те кто хочет уничтожения Украины !!! Надо заниматься всевозможной поддержкой Украинского языка ,его продвижением и рекламой ,но запретами и нападками на русский язык можно только сделать зло для Украины и зло большое !!!
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да да да! гаварят па русскі! а єщьо п.рдят і кашляют!
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Идиотский путинский подход - не расписывайся за русскоязычных. Вот у меня русский родной, но госязык и язык обучкения, телерадио должен быть один - украинский
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Не должен ,идиотский подход ,это подгонка всех под одну гребёнку ,я утверждаю ,что невозможно получить всю полноту знаний в химии,физике,математике на Украинском языке а на русском можно и это горькая возможно,но правда ,что касается телерадио ,то это глупо ,этим просто загонят русскоязычных в интернет на ватные каналы и зла от этого будет только больше ! Скажу за себя ,между дубляжем фильма между плохим русским и хорошим украинским я выберу украинский ,но между хорошим русским и хорошим украинским я выберу русский,просто потому,что это мой язык,язык моих родителей и моих детей ,на нём я говорю и на нём думаю а вся эта псевдопатиотическая пена спадёт очень быстро ! Пушкин,Лермонтов,Достоевский,Чайковский,Мусорский,Толстой,Королёв,Гоголь,Верещагин,Васнецов ,Шестакович и МНОГИЕ,МНОГИЕ дугие совершенно не виноваты в том,что путин ху*ло ! Утверждая,что тема языка в Украине должна быть похоронена на веки вечные !
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"невозможно получить всю полноту знаний в химии,физике,математике на Украинском языке" - у тебе вся голова заповнена русскім язиком? для мізків місця не вистачило? ти хоча б знаєш, що навіть в есесері в українських школах ВСІ предмети викладалися українською мовою, а для цього всі вчителі повинні були навчатися у вищих учбових закладах саме українською мовою? і фізику, і хімію, і математику і т.д. і т.п...то вже інша історія про посилення русифікації при Щербицькому...а російська технічна термінологія є безграмотною та абсурдною - порівняй терміни - "електричне коло", що характеризує суть замкненого процесу, та "елєктрічєская цепь" - звичайний набір елементів...про російські матюки вже навіть і говорити не хочеться...
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Федорович в Беларуси один язык, папа Коли белорусский уничтожил
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Чия мова - того влада. Зараз в Україні на самих брудних та низько оплачуваних роботах працюють українці, які є об'єктом сміху для усіляких російськомовних п.дарас шоу. Оце результат того, що какая разніца на каком язикє разгаваріть (лозунг російськомовного населення). А білоруська мова є фактично чернігівським діалектом. Стверджую це, як не філолог...
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"віктор федорович", хоч я Вас за Ваші розумні коментарі і шаную, але дозвольте з Вами тут не погодитися... Не існує такого поняття - "чернігівський діалект", бо Чернігівська область - не відокремлений горами чи морем острів. Прислів"я таке існує "Яке сільце, таке й слівце...". (На чекащині навіть у селах по сусідству ті чи інші терміни відрізняються один від одного: "Подай коновку...". "Що?" ""Коновку подай, он стоїть!" "Яка ж це "коновка", це ж кухоль!").
Я з"їздив Чернігівщину "вздовж і впоперек", і категорично можу стверджувать, що говірка, наприклад, Ріпок (особливо, район Радуля), кардинально відрізняється від говірки того ж Сребного, Талалаївки, Ніжина чи Прилук. На Чернігівщині навіть сміються деякі: "В Україні існує чотири мови - українська літературна, українська розмовна, матірна (на основі російської), і "репкинська" (на основі білоруської). Остання, дійсно, мало чим відрізняється від мови гомельчан. Будучи у Срібнянському районі, в деяких селах помітив, що їх мова дуже схожа на мову жителів Черкащини... А прилучани відрізняються мовою, що подібна до говірки полтавчан...
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Ну, нынешняя русская терминология это перевод с английского. Так зачем нам двойной перевод, нужно делать как все страны - свой национальный язык плюс английский. В Украине должно быть свое медиа-пространство, никак не связанное со страной-агрессором, мы должны жить своими новостями.
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немного наций в мире своей историей заработали такую возможность. Украинцы в другом положении - факт. Ирландцы, насколько я знаю, до сих пор науки на английском изучают. Шотландцы и вовсе свой гэллик еле знают (по кр. мере в городах). Только не подумайте, что я этим намекаю на необходимость или неизбежность использования русского в Украине. Я обоими руками за украинизацию в Украине. Просто надо взвешивать возможности и желания и иметь волю.
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тема языка в Украине уже давно похоронена в конституции Украины- и только такие клоуны как ты, все время ее пытаются возродить!
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полноту знаний по этим предметам теперь получают на английском языке.
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Що тут не зрозумілого...була та ще й досі є російська окупація разом насильницькою русифікацією...а дерусифікая є смертю русскава міра, що вбивав і продовжує вбивати українців за те, що вони українці. Вже забули, через що зараз на Донбасі росіяни вбивають українців? У русскаязичьних в Україні може бути лише одна вимога - зробити з нього україномовного у будь який спосіб. У угорців, стосовно мови є залізний аргумент - а чому русскім можна, а нам не можна? І дійсно, а чого русскім можна лізти в Україну своїм язиком?
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По мнению Гриневич , это ВСЕ ЗАСРАНЦЫ , ТОЛЬКО МЫ МОЛОДЦЫ .
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Освіта в Україні повинна забезпечити всім громадянам України вільне володіння українською мовою..
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Думали Польшу, Венгрию, Румынию... заморочить - заболтать, как всех у себя в Украине... Ан, нет!
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Гриневич, Розенко, Вятрович.... Это тока те, которые сегодня озвучены тут. А у меня вопрос: кто эти люди? Какое отношение они имеют к Внешней Политике Украины, к Министерству Иностранных Дел. Что происходит, в принципе??? Климкин чем занимается? Понимаю- занят очень. А ведь- бардак! И МИДу- по хрену.
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Тут скорее вопрос, кто ты такой и что руссотролль делает на украинском ресурсе
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Тут, скорее ответ: свободен, черт. Я, таких как ты, провокаторов, тут видел уже много. И плевать мне на них и на тебя. Как? Слюной.
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А звідки ти тут взявся що розвішуєш ярлики на кого попало? Тут вже бачили таких.
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Нормально всё. Министр образования занимается образованием.
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Латвия в ЕС
===Сейм Латвии концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщает LETA.
Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1−6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7−9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10−12-е классы) - только на латышском языке.===
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Так и я говорю! Билингвальным(с) Это- крайне важно. Вот когда Навальным- это вызывает подозрение.
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Надо начать венгров щемить: контрабасик перекрыть там зарплаты левые из Венгрии, да и можно лишить гражданства тех, у кого венгерский паспорт. Самым активным - жменьку патронов подбросить... или пакетик с кокаинчиком.... Венгрия перекручивает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич - Цензор.НЕТ 3547
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- Ваша хвамилия Голохвостый?...
- Галафастов!, а вы какого то хвоста вплели...
- Моя фамилия, точно, Галафастов... а то мужичьё необразованное... перекручивает...
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"Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании" - нет, ребята. Они обострились потому что венгерская партхозноменклатура шрёдеризована по самые помидоры.
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Потому что у властей Украины понятие национальные интересы отсутствует.
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если бы это был так- то в этом случае, власти Украины уже давно отменили бы этот Закон, сняли бы Вятровича и еще у Польши спросили бы, кого поляки хотят что бы назначили вместо него
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как раз эту номенклатуру Орбан отстранил от власти, a "шрёдеризация" венгерской элиты тоже - скорее медийный мираж и выдаваемое желаемое для русни за действитeльное. Опять ты невпопад, неосовок. Проверяй свои источники.
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Мне казалось что ты шнырь от Мирового правительства; но похоже ты просто пригожинский.
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кто я - выше твоего разумения, неосовок, потому и тыкаешься в дебрях конспирологии для пенсионеров.
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Полоумный ты, страдающий от мании величия.
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то в конспирологию тебя бросает, неосовок, то в айболитику - видно неокрепший или одряхлевший умишко твой. Угорщина перекручує і політизує ситуацію з законом "Про освіту", - Гриневич - Цензор.НЕТ 3680
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Вот, посмотри: раннее утро, савушкино закрыто, прокси не выдают, кремлеботы спят, а у меня новый флаг. Значит из двух твоих теорий остается одна: я - заслан мировым правительством. Попей еще водички, да не захлебнись от волнения.
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Скільки можна ту волинку угорську тянуть?! Сказать твердо, що у воюючій країні мовне питання, /яке до речі і було для кацапів поводом залізти в нашу домівку / будемо вирішувати на наш розсуд, а не на хотєлки сусідів, і баста!
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Венгрия подзабыла, что была союзником нацисткой Германии и, что город Будапешт брался силами 2 и 3 Украинских фронтов, и огромное количество украинцев погибло, и в сражении на озере Балатон, и при взятии Будапешта. Кстати, кацапье, которое, так кичится, что они рюсские и "дедамиваевали", как то, подзабыло, что не было ни одного фронта с названием Русский, но были, почему-то, Украинские, Прибалтийские, Кавказские, Закавказские и Северо-Кавказские фронта.
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Не стоит вообще нам обращать внимание на страну, вес которой в ЕС и НАТО уменьшается с каждым годом. Еще несколько лет на подсосе у кремля - и с ними никто уже не будет считаться.

Венгрия не может вилять Европой. Не смогут перейти на Пакше на другое топливо - значит будут покупать э/э в Украине или Германии. И США не позволит им купить Ми-8/17, или отремонтировать и модернизировать свои МиГи на предприятиях рф, потому что сразу будут накрыты американскими санкциями.
Всех орбанов и прочих ёбиков отправлять в пешее путешествие. Нам своє робить.
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На трубах Газпромосвских сидят пока что.
Сгниют те трубы, и "карета превратится в тыкву"
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Как ни парадоксально, но проблема Украины с Польшей и Венгрией не столько проблема Украины, сколько проблема ЕС и США. И Польша, и Венгрия своими демаршами обесценивают европейские ценности. К примеру, когда Венгрия блокирует вопросы Украины в НАТО и ЕС, это проявление неуважения не к Украине, а к партнерам из Германии, Франции, других стран, заинтересованных в развитии отношений с Украиной. ЕС рационален, а ему навязывают нерациональное поведение из-за беспочвенных обид. Или НАТО. По сути, блокирование украинских вопросов делает организацию недееспособной. Для США это очень серьезный вызов.
Мне кажется, на ультиматумы соседей нужно раагировать спокойно, не уступая ни капли наших интересов. Наоборот, сейчас самое время требовать большего. В цугцванге они, а не мы. Время работает на нас. Одна блокировка, другая, третья и возникнет вопрос, а кто реально контролирует ЕС и НАТО: Венгрия или США? На этот вопрос надо будет ответить. И это точно не проблема Украины.
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надеюсь, венгры сами осознают, что их капризное поведение на серьезном уровне неприемлемо и отступятся от своих упорствований.
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Был года пять назад в Цыганской стране. Жили памятью о ссср.
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Прибегают к Путину Лавров, Шойгу, Собянин, и с ними свора таких же:
-Владимир Владимирович, что делать? Украина собралась Украину украинизировать!
- Протестовать! Категорически настаивать на ущемлении властями Украины прав человека в среде русскоязычных украинцев... Ведь если не будет "русскоязычных", нам некого будет защищать!
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разве это анекдот? это - рутина неоимперской политики постсоветской россии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия искажает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич
 
 
 
 
 
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