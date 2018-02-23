 Венгрия искажает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция... Венгрия невероятно перекручивает текущую ситуацию", - отметила Гриневич.
По ее словам в украинский парламент уже внесен законопроект предполагающий внесение изменений в переходные положения закона в части сроков имплементации, предполагая их увеличение. "Переходной период был предусмотрен для внедрения языковой статьи в полном объёме до 2020 года, сейчас он будет продлен до 2023 года", - пояснила министр.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании". 4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".
Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".
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Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".
Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.
Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.
11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.
Я з"їздив Чернігівщину "вздовж і впоперек", і категорично можу стверджувать, що говірка, наприклад, Ріпок (особливо, район Радуля), кардинально відрізняється від говірки того ж Сребного, Талалаївки, Ніжина чи Прилук. На Чернігівщині навіть сміються деякі: "В Україні існує чотири мови - українська літературна, українська розмовна, матірна (на основі російської), і "репкинська" (на основі білоруської). Остання, дійсно, мало чим відрізняється від мови гомельчан. Будучи у Срібнянському районі, в деяких селах помітив, що їх мова дуже схожа на мову жителів Черкащини... А прилучани відрізняються мовою, що подібна до говірки полтавчан...
===Сейм Латвии концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщает LETA.
Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1−6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7−9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10−12-е классы) - только на латышском языке.===
- Галафастов!, а вы какого то хвоста вплели...
- Моя фамилия, точно, Галафастов... а то мужичьё необразованное... перекручивает...
Венгрия не может вилять Европой. Не смогут перейти на Пакше на другое топливо - значит будут покупать э/э в Украине или Германии. И США не позволит им купить Ми-8/17, или отремонтировать и модернизировать свои МиГи на предприятиях рф, потому что сразу будут накрыты американскими санкциями.
Всех орбанов и прочих ёбиков отправлять в пешее путешествие. Нам своє робить.
Сгниют те трубы, и "карета превратится в тыкву"
Мне кажется, на ультиматумы соседей нужно раагировать спокойно, не уступая ни капли наших интересов. Наоборот, сейчас самое время требовать большего. В цугцванге они, а не мы. Время работает на нас. Одна блокировка, другая, третья и возникнет вопрос, а кто реально контролирует ЕС и НАТО: Венгрия или США? На этот вопрос надо будет ответить. И это точно не проблема Украины.
-Владимир Владимирович, что делать? Украина собралась Украину украинизировать!
- Протестовать! Категорически настаивать на ущемлении властями Украины прав человека в среде русскоязычных украинцев... Ведь если не будет "русскоязычных", нам некого будет защищать!