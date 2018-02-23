 Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов

Об этом в эфире Громадського радио сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"После совещания у премьер-министра на прошлой неделе мы начали в прошлую пятницу работу. По состоянию на сейчас уже есть проектная документация. В течение нескольких недель мы планируем завершить принятие всех документов, начать работы не позднее апреля-мая и завершить к концу 2018 года", - рассказал Кравцов.

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Напоминаем, 16 февраля на заседании Кабинета министров премьер Владимир Гройсман пообещал запустить в этом году скоростную железную дорогу из Киева в Борисполь. Этот план предусматривает строительство четырех километров дополнительной железнодорожной колеи.

В правительстве обещают, что путь с вокзала в аэропорт поезд будет преодолевать за 35 минут. Стоимость билета составит от 80 до 120 гривен.

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