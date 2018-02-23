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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (481) железная дорога (983) Укрзализныця (1308) Кравцов Евгений (32)

 Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" разработало проектную документацию для запуска скоростного поезда, который будет курсировать из Киева в Борисполь.

Об этом в эфире Громадського радио сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"После совещания у премьер-министра на прошлой неделе мы начали в прошлую пятницу работу. По состоянию на сейчас уже есть проектная документация. В течение нескольких недель мы планируем завершить принятие всех документов, начать работы не позднее апреля-мая и завершить к концу 2018 года", - рассказал Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Экспресс в Борисполь обойдется в 600-800 млн грн."

Напоминаем, 16 февраля на заседании Кабинета министров премьер Владимир Гройсман пообещал запустить в этом году скоростную железную дорогу из Киева в Борисполь. Этот план предусматривает строительство четырех километров дополнительной железнодорожной колеи.

В правительстве обещают, что путь с вокзала в аэропорт поезд будет преодолевать за 35 минут. Стоимость билета составит от 80 до 120 гривен.

Также смотрите: Отныне в поездах "Укрзализныци" можно будет купить книги, - Кравцов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3052272
 
 
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120 гривень - дорогова-то, как для украинской реальности...
Семья едет - это 360-480 гривень...
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Ну Полет от 65 был. Так что вполне вменяемо.
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маршрутка от метро Бориспольской в г.Борисполь примерно 25 грн + автобус №3 из г.Борисполь в аэропорт - 5 грн.
итого 30 грн и на 15 минут дольше)))
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Я на вокзал ездил с Борисполя за 20 гривен но это было хрен знает когда, ищё до Юща помоему!
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с аеропорта на киевский ж/д вокзал 20, а с самого борисполя на метро левобережную 5
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А сколько сейчас маршутка стоит? С Борисполя на Киевский?
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"Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова"....Можно начинать пи*дть выделенные средства.
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У того "лоукосты", у другого "документация"... Деятельность кипит!...
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Ну да зрада зрадная. И поругать власть не за что, остаеться только конфетная фабрика котораяне работает и отдых на Мальдивах за который сам Порошенко заплатил!
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немає різниці - ціна в 4 літри бензину це ніщо
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Этот план предусматривает строительство четырех километров дополнительной железнодорожной колеи. Источник: https://censor.net.ua/n3052272

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не только колея, но и перон в аэропорту, и мост через Бриспольское шоссе
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а послушать их, так прям терраформинг на марсе
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инфа так себе мож вы не удивитесь ....на выходные когда митинги в Киеве были все нацгвардейцы контрактники отбыли в столицу .мож что б самодержавца диабетика не свалили трон .......это правда но вы и так ее знаете
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ещё "Звезда Смерти" в это время висела над Киевом - "это правда но вы и так ее знаете"(с)...)))
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так ты тут проффесор на цензороре ,тебе звезды из шоколадного глаза виднее будут .алеша
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ну как тебе эксперду тут не поверить - "везде вы бывали, всё вы знаете"...)))
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вот уже применение жырных букаф кагбэ подсказывает-внимание,фейковая новость Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 998
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свидетелей мальдивских погоны не палят а палят сразу ответы
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ты тупого включил лол .мерет куне ( по армянски) пиши ща на срач нарвешся и вся переписка забанется
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нуда а че ты засуетился ..как бы есть инфа попробуй опровергни или ты щас инсулин диабетику пошел колоть
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А кто свалить собирался? Около 2 тысяч пенсов которых смерть посрать отпустила? И что-то они быстро разбежались в 5 вечера уже всё закончилось.Видно Миха наркоман забыл заплатить за митинг.
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там рейтинги вонной видал на выборы .че пик у вас шоколадный нуну ....а у народа ниже плинтуса еще встретимся ...просто меня удивляет то что ска враг на востоке и свидетели диабетика роги показывают
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Не знаю какой у Воной ретинг. Но думаю что Порошенко Петр Алексеевич будет президентом. Вона не пляшет против Петр Алексеевича. Ну а там глянем. Если Вона станет президентом я уеду из страны, не хочу жить в Малороссии!
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В Масквабаде во все 3 аэропорта запущены такие поезда. Билет в Шереметьево несколько лет назад в районе 1000 деревянных был. Сейчас может подешевел, не в курсе.
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чтобы мы без тебя кацап делали - нам так важно знать сколько стоит билет в шереметьево...)
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Шоколадные глисты повылазили уже и славят агента Лолиту.....
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Проектна документація для запуску швидкісного поїзда в Бориспіль готова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7242

Единственный Hoperloop который может запустить шайка гнойсмана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов
 
 
 
 
 
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