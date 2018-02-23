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 ЕС придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit, - Туск

Участники неформального саммита в Брюсселе в пятницу согласились, чтобы ЕС расходовал больше на борьбу против незаконной иммиграции, на обеспечение безопасности и обороны, на университетскую программу "Эразм плюс".

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Руководители напомнили важность политики сплочения, совместной сельскохозяйственной политики, инвестиций в исследования, инновации и развитие и в общеевропейские инфраструктуры. Очевидно, что приоритеты связаны с объемом бюджета. В связи с этим нам придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit", - сказал Д.Туск на пресс-конференции после саммита.

По его словам, несмотря на разногласия, все европейские руководители готовы работать над модернизацией долгосрочного бюджета ЕС на период после 2020 года.

"Некоторые из них готовы внести повышенный вклад в бюджетный план после 2020 года. Что касается календаря переговоров, мы договорились попытаться ускорить работу (над бюджетом. - Ред.) по сравнению с предыдущими переговорами", - отметил глава Евросовета.

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При этом он указал на сложность задачи. Как только Еврокомиссия представит свои предложения по бюджету, Европейский совет займется анализом ситуации, пояснил Д.Туск.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста осенью этого года. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.

28 июня Европарламент принял резолюцию по поводу выхода Великобритании из ЕС, призвав Лондон не медлить с процедурой выхода и отметив важность реформирования Союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3052268
 
 
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Ну эта новость видимо должна больше всего волновать именно Украину !!! ЕС придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit, - Туск - Цензор.НЕТ 7953
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.

И мы свои 5 копеек...
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Друзья, пардон за оффтоп. Просто не знаю как достучится до цензора. Завтра Эстония празднует день Независимости от Рабсийской империи. Для этого Президент Литвы Даля Грибаускайте спела по эстонски. Модераторы, перед тем, как меня отослать в бан - передайте редкацие инфу об празднике Эстонии и о песне о литовцев. Песня:

https://www.youtube.com/watch?v=URlKmLjwL7s
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Во как, я думал ЕС деньги всем раздает, а получается они их отбирают.
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Социальный эксперимент увенчался провалом. Муслимы вкалывать не желают. Только жить на пособия. Вкалывают поляки да прочие личности.
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Европе уже поздняк метацца. Понаехов уже много и они плодятся фантастическими темпами( меньше 5 детей в семье не признают) и начнут менять власть под себя. Еще 10-15 лет и Еуропу затрясет конкретно. А началось все с гей-парадов и борьбы с ветряными мельницами.
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imho, Началось с крикливых левачков на подсосе у Сталина и подкормке КГБ.
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Туск реально наглеет:"То, что втроем давали, вдвоем давать будете!"
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Евросоюз будет меньше, а евробюрократов больше.
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Поэтому ПиСу лучше не быковать, помня о 7 млрд. в год которые Польша получает от ЕС.

Breakdown of Poland's finances with the EU in 2016: Total EU spending in Poland: € 10.638 billionTotal

EU spending as % of Polish gross national income (GNI): 2.61 %
Total Polish contribution to the EU budget: € 3.553 billion
Polish contribution to the EU budget as % of its GNI: 0.87 %

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_en
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Я надеюсь, ПиС соберет и опубликует данные о размерах выкачивания средств из польши немецкими концернами, которым Туск позволил орудовать в Польше, не платя налоги, разоряя местныx мелких производителей и низводя поляков до уровня временных рабочих по контракту на минимальной зарплате.
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А вы знаете, что 2 раза в год вся ЕС шелупень переезжает из Брюсселя в Страсбург. Такое ритульное путешествие евробонз с их полным штатом. Что в структурах ес трудится около миллиона голов. Какой продукт, кроме гамна, производит эта структура, каков смысл ее существования?
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Пора Британцям поляків виганяти з Великої Британії! А прості поляки, які там працюють так цього бояться....
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опять тезисы кремлеботов под бандеровским ником.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit, - Туск
 
 
 
 
 
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