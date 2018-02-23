 ЕС придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit, - Туск

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Руководители напомнили важность политики сплочения, совместной сельскохозяйственной политики, инвестиций в исследования, инновации и развитие и в общеевропейские инфраструктуры. Очевидно, что приоритеты связаны с объемом бюджета. В связи с этим нам придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit", - сказал Д.Туск на пресс-конференции после саммита.

По его словам, несмотря на разногласия, все европейские руководители готовы работать над модернизацией долгосрочного бюджета ЕС на период после 2020 года.

"Некоторые из них готовы внести повышенный вклад в бюджетный план после 2020 года. Что касается календаря переговоров, мы договорились попытаться ускорить работу (над бюджетом. - Ред.) по сравнению с предыдущими переговорами", - отметил глава Евросовета.

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При этом он указал на сложность задачи. Как только Еврокомиссия представит свои предложения по бюджету, Европейский совет займется анализом ситуации, пояснил Д.Туск.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста осенью этого года. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.



Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.



Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.



Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.



28 июня Европарламент принял резолюцию по поводу выхода Великобритании из ЕС, призвав Лондон не медлить с процедурой выхода и отметив важность реформирования Союза.