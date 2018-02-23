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 Политика Украины
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 Конфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины

Конфискованный судом за нарушение законов Украины теплоход Sky Moon, владельцем которого была молдавская компания, пополнит вспомогательный флот Военно-морских сил Украины и будет использоваться для перевозок техники, других материальных средств и поддержки военных операций.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

 "Задержанный украинскими пограничниками теплоход Sky Moon, который неоднократно заходил, несмотря на запрет, в порты аннексированного Крыма, конфискован решением суда в доход Украинского государства вместе с грузом на борту и будет передан ВМС Украины в виде вспомогательной транспортной единицы", - отметил Мрочко.

 Длина теплохода Sky Moon - 82 метра, ширина - 13 метров, осадка 5,6 метра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал украинское судно "Нафторудовоз 45", подозреваемое в поставках руды в Крым, - прокуратура АРК

При аресте судна в порту Рени на борту судна находились 3 тысячи тонн технической соды, которая будет продана.

Капитана Sky Moon, который является ливийцем по происхождению, суд оштрафовал за контрабанду на 18,5 млн гривен. 8 членов экипажа судна - сирийцы по происхождению - тоже признаны виновными в контрабанде, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и служебном подлоге. Всем членам экипажа Sky Moon запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Напоминаем, 27 декабря 2016 года были внесены сведения в ЕРДР на основании рапорта военного прокурора относительно предложения учредителя молдовской компании NTA Invest Group S.R.O. Сергея Неруха предоставить неправомерную выгоду в виде 75 тыс. долларов за снятие ареста с судна Sky Moon и груза на его борту - 3 тысяч тонн соды производства Крымского содового завода, который перевозился на территорию Республики Молдовы.

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В момент передачи взятки в одном из киевских кафе Нерух был арестован за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3052267
 
 
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Ну давайте не будем врать хоть сами себе ,в Украине НЕТ военно морского флота ,просто НЕТ !!!
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а зачем он нужен в черном море (озере)?
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Если бы он был... И бросил якоря на шельфе, у о.Змеиный, цыганам бы и в страшном сне не привиделось отжать у нас этот шельф. А так... отжали!
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если бы не катит. вышки бойка отдала лолита по договорняку с хуйленком.
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Катит! Ещё как катит. Ты же проповедуешь ненужность. А я- возражаю. У румынов- три фрегата. У нас- один, недофрегат, проекта СКРа. А в случае наличия четырех, полноценных, могли бы разговаривать иначе. Тут и крейсер "Украина" был бы вовсе не лишним. Но... хрена нам.
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за румынами и судом по шельфу возле о. Змеинный, стояла "Шелл Петролеум".. и госудаство против этого монстра было бессильно
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Понятное дело! Нет флота- нет аргументов. Тока я настаиваю- отжимают исключительно у слабых. И второе: я не знаю такой компании. Знаю "Ройял Датч Шелл".
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ну ты же моряк , знаешь ведь что содержать флот в черном море бессмысленно, Все перекрывается через боспор.
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А нам что, нужны какие-то Мадагаскары??? Нет. Нам бы свою морскую границу качественно прикрыть.Даже без выхода за Проливы турецкие... И на это неспособны. А мне- обидно.
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ну так достаточно береговой охраны .
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Нет!!! Пример отжатия шельфа, как видится- не убедил. Жаль.
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шельф никто не отжимал, это бессмысленно а вот пробуренные скважины с вышками сами отдали шыкаладные черти.
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"шельф никто не отжимал, это бессмысленно"(с). А-а-а-а... Я понял. Ты просто прикалываешься. Так бы сразу и сказал. а я тут время трачу...
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ну - це дивлячись як , через той Босфор , прориватися ...))
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Нужен,очень нужен ,для того чтобы в это озеро не писали посторонние ...
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Сепарок, ты так расстроился, будто это было твое судно.
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а давай не будемо херню писать, де ти прочитав про Воєнно Морський Флот? там написано ВМС а не ВМФ....
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та да,у нас и танк один-и тот ржавый Конфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины - Цензор.НЕТ 2551

Злой Одессит‏ @zloy_odessit 4 ч.4 часа назад

В Рашке так и не смогли довести до ума БДК проекта 11711 "Иван Грен", заложенный ещё в 2004-м и решили забить за эти корабли, ограничившись всего 2 Вместо этого из консервации выведут советские БДК проекта 1174Конфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины - Цензор.НЕТ 528 Виликая марская сверхдыржава!Конфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины - Цензор.НЕТ 528 http://uc.od.ua/columns/1533/1200445

Конфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины - Цензор.НЕТ 8518
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Ще не так давно в нас і Армія була розграблена та ледве трималась на ногах... Буде й флот... інша річ який... - авіаносців нам точно не потрібно...
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Первый пошел. А по факту в оккупированный Крым заходили десятки иностранных суден
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Если так пойдет дальше, то у нас скоро будет самый большой торговый флот в мире
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Флот измеряется по тоннажу ,а не по количеству судов. Если будут такие костеры ,то толку мало.
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У нас недавно и армии не было,теперь есть!!! Так что и флот будет...
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Не надо этого делать! Это- позорище! Корыто какое-то пополнит ВМФ Украины... А ведь- реальное корыто. Судно для перевозки навалочных грузов. Какой из него вспомогач, вашу мать?! Я в полном охренении... Надеюсь- это просто вброс какой-то...
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да как обычно его на металл в Херсоне или Николаеве порежут и железо туркам продадут, а бабки как обычно уворуют.
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Vessel type:General CargoGross tonnage:2,201 tonsSummer DWT:4,083 tons

Home port:KingstownClass society:Germanischer LloydBuild year:1978
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Чим відрізняється вантажівка, що возить цеглу, від вантажівки, що возить снаряди???
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И давно Вы ,Андрей в таком охенении,да еще и в "полном"?
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Трамп, коли вже Джавеліни будуть в Україні?
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Я уже выслал "новой почтой",разве еще не получили?
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Калоше ровно 40 лет,хоть бы не позорились.
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На иголки пустить лучше. Не любят мореманы на таком ходить.
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КАКОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ, ВКЛЮЧИТЕ РАЗУМ ЛЮДИ. Они ломаются как зубочистки.
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Ага судно г, так ещё и с соседом поругаемся класс. Точно вся власть со справкой.
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Корабль малюсенькой Молдовы "конфисковать" = это запросто.
А Хуйло и его заводы-пароходы все в Липецке и неконфискабельны?
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Вот недавно была статья , что рошен поставляет продукцию в приднестровье в обход Молдовы. В принципе молдоване спокойно могут начинать арестовывать грузовики за нелегальное пересечение границы. А еще лучше подать в суд на рошен..
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УКУ статья 332-1, «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную российскими оккупантами территорию и выезда из нее. Украина официально закрыла морские порты на оккупированном крымсском полуострове. Ранее Бердянский гор-районный суд принял решение о привлечении к уголовной ответственности экипажа арестованного судна-нарушителя Kanton турецкий сухогруз, в Херсонском морском порту после того, как он преступно посетил аннексированный российскими фашистами Севастополь, за что и был арестован. Такое преступления, предусмотрено в ч. 2 ст. 332-1 УК Украины». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией транспортного средства.
По решению Печерского районного суду Киева арестованное судно Kanton конфисковано. И это уже третий арест и конфискация судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. Также был арестован в Ильичевском порту сингапурский танкер-газовоз Knebworth и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска). По мнению экспертов, аресты судов это четкий сигнал для всех преступников- нарушителей в том числе и вражеских судов лапотной паРаши, которым в будущем придется окончательно избавится совершать преступные судо-заходы во временно оккупированный проклятыми российскими фашистами Крым. Теперь готовится выход Украины в международные суды и иски об арестах и кофискации всех без исключения судов-нарушителей в том числе и судов российского агрессора оккупанта не только на своей территории, но и во всех легальных портах мира. А из фашисткого логова монгольского кремля на Украину раздаются ужасные звериные вопли негодования кровавой банды )(уйла.
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Двойные стандарты . Украина не выиграет , потому что она сама поставляла продукцию в то же приднестровье в течении 25 лет в обход Молдовы. Т. е. незаконно пересекала государственную границу государства. Да и сейчас тот же рошен возит туда продукцию (буквально пару дней назад была статья на цензоре). в принципе никто не мешает Молдове так же судиться и подавать иски.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины
 
 
 
 
 
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