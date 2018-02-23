 Конфискованное у контрабандистов судно Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Задержанный украинскими пограничниками теплоход Sky Moon, который неоднократно заходил, несмотря на запрет, в порты аннексированного Крыма, конфискован решением суда в доход Украинского государства вместе с грузом на борту и будет передан ВМС Украины в виде вспомогательной транспортной единицы", - отметил Мрочко.

Длина теплохода Sky Moon - 82 метра, ширина - 13 метров, осадка 5,6 метра.

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При аресте судна в порту Рени на борту судна находились 3 тысячи тонн технической соды, которая будет продана.

Капитана Sky Moon, который является ливийцем по происхождению, суд оштрафовал за контрабанду на 18,5 млн гривен. 8 членов экипажа судна - сирийцы по происхождению - тоже признаны виновными в контрабанде, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и служебном подлоге. Всем членам экипажа Sky Moon запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Напоминаем, 27 декабря 2016 года были внесены сведения в ЕРДР на основании рапорта военного прокурора относительно предложения учредителя молдовской компании NTA Invest Group S.R.O. Сергея Неруха предоставить неправомерную выгоду в виде 75 тыс. долларов за снятие ареста с судна Sky Moon и груза на его борту - 3 тысяч тонн соды производства Крымского содового завода, который перевозился на территорию Республики Молдовы.

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В момент передачи взятки в одном из киевских кафе Нерух был арестован за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.