 Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович

"После открытия, в частности, украинских архивов уровень понимания украинско-польского конфликта в годы Второй мировой войны существенно меняется, углубляется, потому что абсолютное большинство документов, которые касаются событий на Волыни в 1943 году, событий на Галичине в 1944-ом, событий на Закерзонье в 1945-47 годах, хранятся в Украине. Поскольку главная арена украинско-польского конфликта, за исключением нынешней Восточной Польши, была на территории Западной Украины. Поэтому мы имеем возможность, получив доступ к новым материалам, интенсифицировать новые исследования и порой поставить под сомнение очень многие те гипотезы, которые выдвигали польские историки, в частности гипотезы о геноциде.
Это уже, видно, понимает часть польских политиков, которые пытаются остановить эти процессы переосмысления и поэтому вмешиваются со своими политическими решениями - для того чтобы зафиксировать раз и навсегда выгодное им видение польско-украинского конфликта, в котором поляки были только жертвами, а украинцы - только теми, кто убивал", - сказал Вятрович.
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Что касается дальнейших отношений поляков и украинцев он выразил надежду, что в контексте экономики и безопасности сохранится абсолютно нормальный уровень сотрудничества.
"Зато у меня довольно пессимистические пока ожидания в отношении сотрудничества в гуманитарной сфере и в законодательной, связанных с общим пониманием прошлого. Те тенденции, которые сейчас наблюдаются в Польше, делают невозможным нормальный диалог, какие-то нормальные дискуссии. А Украина и Польша нуждаются в этих дискуссиях", - подчеркнул председатель Института национальной памяти.
мільйон українських заробітчан у Польщі - от найважливіший аргумент !
не боячись бути неполіткоректним напишу - як , по наших містах , поводять себе різні
черножо...представники південних країн ...? Самовпевнено , нахабно , а інколи і агресивно ... А українці ...? Так ото ж ...
https://www.youtube.com/watch?v=bxtQtUlAH5w
то две большие разницы
===В немецких архивах сохранились и документы о том, как солдаты вермахта вставали на защиту евреев от местных жителей. Показательна история погрома в городке Гонендз близ знаменитой крепости Осовец. По свидетельствам чудом выживших очевидцев, евреев убивали металлическими прутьями и полуживыми сбрасывали в яму. В итоге представители местной еврейской общины бежали за помощью в немецкую комендатуру, умоляя спасти их.
В итоге вмешательства немцев "еврейский вопрос" был решен кардинально - немцы задержали 70 погромщиков, из которых 17 было расстреляно - не за убийства евреев, а за грабеж их имущества, которое формально считалось собственностью Третьего рейха.===
===Но польский историк Мирослав Трычик, автор книги "Города смерти: соседские еврейские погромы", развенчал и эту мифологию, убедительно доказав, что все еврейские погромы тщательно готовились местными полицейскими и подпольными военизированными организациями "патриотов". ===
скоріше б.