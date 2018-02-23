 Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время презентации в Укринформе отчета деятельности УИНП в 2017 году.

"После открытия, в частности, украинских архивов уровень понимания украинско-польского конфликта в годы Второй мировой войны существенно меняется, углубляется, потому что абсолютное большинство документов, которые касаются событий на Волыни в 1943 году, событий на Галичине в 1944-ом, событий на Закерзонье в 1945-47 годах, хранятся в Украине. Поскольку главная арена украинско-польского конфликта, за исключением нынешней Восточной Польши, была на территории Западной Украины. Поэтому мы имеем возможность, получив доступ к новым материалам, интенсифицировать новые исследования и порой поставить под сомнение очень многие те гипотезы, которые выдвигали польские историки, в частности гипотезы о геноциде.

Это уже, видно, понимает часть польских политиков, которые пытаются остановить эти процессы переосмысления и поэтому вмешиваются со своими политическими решениями - для того чтобы зафиксировать раз и навсегда выгодное им видение польско-украинского конфликта, в котором поляки были только жертвами, а украинцы - только теми, кто убивал", - сказал Вятрович.

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Что касается дальнейших отношений поляков и украинцев он выразил надежду, что в контексте экономики и безопасности сохранится абсолютно нормальный уровень сотрудничества.

"Зато у меня довольно пессимистические пока ожидания в отношении сотрудничества в гуманитарной сфере и в законодательной, связанных с общим пониманием прошлого. Те тенденции, которые сейчас наблюдаются в Польше, делают невозможным нормальный диалог, какие-то нормальные дискуссии. А Украина и Польша нуждаются в этих дискуссиях", - подчеркнул председатель Института национальной памяти.

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