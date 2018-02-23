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Все про:архив (97) история (1381) Польша (4168) Вятрович (149)

 Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович

Документы, которые содержатся в украинских архивах, могут опровергнуть сомнительные гипотезы польских историков, которые обвиняют украинцев, в частности, в "геноциде" на Волыни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время презентации в Укринформе отчета деятельности УИНП в 2017 году.

"После открытия, в частности, украинских архивов уровень понимания украинско-польского конфликта в годы Второй мировой войны существенно меняется, углубляется, потому что абсолютное большинство документов, которые касаются событий на Волыни в 1943 году, событий на Галичине в 1944-ом, событий на Закерзонье в 1945-47 годах, хранятся в Украине. Поскольку главная арена украинско-польского конфликта, за исключением нынешней Восточной Польши, была на территории Западной Украины. Поэтому мы имеем возможность, получив доступ к новым материалам, интенсифицировать новые исследования и порой поставить под сомнение очень многие те гипотезы, которые выдвигали польские историки, в частности гипотезы о геноциде.

Это уже, видно, понимает часть польских политиков, которые пытаются остановить эти процессы переосмысления и поэтому вмешиваются со своими политическими решениями - для того чтобы зафиксировать раз и навсегда выгодное им видение польско-украинского конфликта, в котором поляки были только жертвами, а украинцы - только теми, кто убивал", - сказал Вятрович. 

Также читайте: За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович

Что касается дальнейших отношений поляков и украинцев он выразил надежду, что в контексте экономики и безопасности сохранится абсолютно нормальный уровень сотрудничества. 

"Зато у меня довольно пессимистические пока ожидания в отношении сотрудничества в гуманитарной сфере и в законодательной, связанных с общим пониманием прошлого. Те тенденции, которые сейчас наблюдаются в Польше, делают невозможным нормальный диалог, какие-то нормальные дискуссии. А Украина и Польша нуждаются в этих дискуссиях", - подчеркнул председатель Института национальной памяти.

Также читайте: Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому

Источник: https://censor.net.ua/n3052266
 
 
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хто ті документи буде читати ?
мільйон українських заробітчан у Польщі - от найважливіший аргумент !
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навіть не в тому річ ...
не боячись бути неполіткоректним напишу - як , по наших містах , поводять себе різні черножо ...представники південних країн ...? Самовпевнено , нахабно , а інколи і агресивно ... А українці ...? Так ото ж ...
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Они ведут себя ровно так,как им позволяют ,передо мной анчутки стоят по стойке скромно потупив взгляд ,но я пожалуй могу сказать ,что это не просто дело каждого ,но и дело государства...
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так у тебя же дружок "представник південних країн...", что же ты так про него...?
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Польша, принимает украинцев не потому что поляки большие филантропы, а потому что это ей выгодно.
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тут не про філантропію - просто наявність українських заробітчан дозволяє полякам дерти носа до гори ... от і все .
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СБУшник ШАРИКОВ - Вятрович ГАВКАЕТ и несёт бредятину ТАК , КАК ЕМУ ГОВОРЯТ , чтобы головы народа были заняты склоками и скандалами , ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ УСПЕВАЛИ ЗАДУМАТЬСЯ ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ЖИВУТ , ПОЧЕМУ СТРАНА В ТАКОЙ ЖОПЕ ...............
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Наоборот, он призьівает не скандалить. Тьі какой-то глупьій
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Да,попал Вятрович в маргарин ,бежать то ему не куда ...
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Вятрович, отрежь яй.... ца, поверю тогда в твой патриотизм. Займись цветами, помогает. 8 Марта на носу.
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"И шо я в тебя такой влюблённый" (с) Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович - Цензор.НЕТ 815
https://www.youtube.com/watch?v=bxtQtUlAH5w
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уберите этого придурка , на востоке страны враг есть он своими ляпами очень старается сделать врага и на западе страны Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1951
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Шо, мало напрягов? Этот неугомонный хочет снова шо-то опровергнуть. Я его уже ненавижу, честно говорю. Имею право! Не Дай Бог, этот урод продолжит развивать противостояние. Я ведь могу и работы лишиться, что не хотелось бы. Кто б его успокоил??? Лучше-очень надолго.
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тобто, заради твоє роботи,вся Україна має стати перед сраними поляками на коліна і визнати геноцид на Волині? ти в своєму розумі? чи в тебе батьківщина там, де дешевше ковбаса.?... Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович - Цензор.НЕТ 208
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могут.... или опровергают?
то две большие разницы
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В'ятрович, ідіть - но вже на фронт - в АТО, - по-справжньому бити окупанта.Кулеметником, сподіваюсь, Ви принесете Батьківщині користі значно більше. Чи жим-жим?...
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===Такой была трагическая история Ривки Гликман и двух ее сыновей, которые в 1942 году нашли укрытие в доме Михаила Кузика, поляка, жителя Домброва-Трановска. До 1944 года он держал их взаперти, пока они ему платили. Но за три месяца до того, как в этот район вошли советские войска, деньги у них закончились, и он зарубил всех троих топором. «Евреи, которые прятались по другую сторону той же улицы, слышали предсмертные крики, и наутро выяснили, что Гликманы мертвы», - свидетельствовал после войны Ицхак Штиглиц, уроженец этих мест.===

===В немецких архивах сохранились и документы о том, как солдаты вермахта вставали на защиту евреев от местных жителей. Показательна история погрома в городке Гонендз близ знаменитой крепости Осовец. По свидетельствам чудом выживших очевидцев, евреев убивали металлическими прутьями и полуживыми сбрасывали в яму. В итоге представители местной еврейской общины бежали за помощью в немецкую комендатуру, умоляя спасти их.

В итоге вмешательства немцев "еврейский вопрос" был решен кардинально - немцы задержали 70 погромщиков, из которых 17 было расстреляно - не за убийства евреев, а за грабеж их имущества, которое формально считалось собственностью Третьего рейха.===

===Но польский историк Мирослав Трычик, автор книги "Города смерти: соседские еврейские погромы", развенчал и эту мифологию, убедительно доказав, что все еврейские погромы тщательно готовились местными полицейскими и подпольными военизированными организациями "патриотов". ===
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Представляю, сколько "неприятных" документов он уже уничтожил!
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"...могут опровергнуть..."? Та ви повинні були вже давно перерити всі архіви і висунути обгрунтоване документально власне бачення тогочасних подій і не лише на Волині. Гнати в шию треба всіх цих базікал, які не документами і фактами, а лише власним язиком добре користуються, а тому невідомо за що зарплатню з державної кишені отримують.
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Пшекам это неинтересно. У них там своя "свадьба",как и у кацапья.
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Ахахах как вата негодует)Да я тоже за то чтобы его убрать,только из-за его мягкой позиции по таким вопросам,а вместо него поставить какого нить искуствоведа потомка героя УПА Документы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович - Цензор.НЕТ 592
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Как ольгинские тут возбудились против Вятровича! Что, шелудивые, даже Польшу готовы защищать лишь бы дерьма Украине подкинуть? Вот же мразь убогая, засидели тут своим дерьмом весь ресурс.
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когда слышу заявления Вятровича хочется голосовать за Мураева .
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Когда я слышу вятровичей, я слышу мураевых.
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Так чтож не опровергаете ждете, что за молчание заплатят?
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Может это петухастые гербы влияют на менталитет?
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не завидуй, тебе в минстеце тоже скоро вьідадут
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ну,если за тебя зашестерил сам лоханка беляев - то да... Я ржу... Соя - такая соя...
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Ув'язнивши олігархів та подолавши коррупцію, ми зможемо віддячити Польщі найкращим чином. Коли українці почнуть піднімати власну економіку, а у Польщі буде нема кому працювати
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коли, нарешті, це тупе, непрофесійне, амбіціозне бидло виженуть з країни?
скоріше б.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДокументы в наших архивах могут опровергнуть "антиукраинские гипотезы" поляков, - Вятрович
 
 
 
 
 
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