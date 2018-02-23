 Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии

Об этом сообщают западные информагентства в пятницу, 23 февраля, со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Франции, передает Цензор.НЕТ.

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В совместном письме президенту Владимиру Путину Меркель и Макрон указали на то, что России следует повлиять на правительство Сирии, чтобы жителям осажденного района наконец была доставлена гуманитарная помощь.

Сотрудник администрации президента Франции в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе в беседе с агентством AFP отметил, что Макрон и Меркель призвали Путина поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, обсуждение которого запланировано на вечер 23 февраля. "До сих пор мы не знаем, какую позицию занимает Россия", - пояснил чиновник. По информации Reuters, канцлер ФРГ и французский президент планируют в течение дня связаться с Путиным по телефону.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва готова поддержать резолюцию Совбеза ООН, если та будет "действенной". По мнению министра, в документе отсутствуют гарантии того, что "экстремистские группировки" из Восточной Гуты будут соблюдать перемирие.

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Восточную Гуту, находящуюся под контролем оппозиционных группировок, уже несколько недель обстреливает сирийская армия. Ранее Меркель призвала положить конец "бойне" в Сирии, отметив, что ее призыв адресован не только режиму Асада, но и его союзникам России и Ирану. Швеция и Кувейт внесли в Совбез ООН резолюцию, которая предлагает ввести в Сирии 30-дневный режим прекращения огня.