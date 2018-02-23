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Все про:Меркель (1464) Путин (23559) Сирия (2437) Совбез ООН (594) Асад (224) Макрон (154)

 Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне эскалации обстановки в охваченной гражданской войной Сирии призвали Москву содействовать установлению режима прекращения огня в Восточной Гуте.

Об этом сообщают западные информагентства в пятницу, 23 февраля, со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Франции, передает Цензор.НЕТ.

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В совместном письме президенту Владимиру Путину Меркель и Макрон указали на то, что России следует повлиять на правительство Сирии, чтобы жителям осажденного района наконец была доставлена гуманитарная помощь.

Сотрудник администрации президента Франции в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе в беседе с агентством AFP отметил, что Макрон и Меркель призвали Путина поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, обсуждение которого запланировано на вечер 23 февраля. "До сих пор мы не знаем, какую позицию занимает Россия", - пояснил чиновник. По информации Reuters, канцлер ФРГ и французский президент планируют в течение дня связаться с Путиным по телефону.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва готова поддержать резолюцию Совбеза ООН, если та будет "действенной". По мнению министра, в документе отсутствуют гарантии того, что "экстремистские группировки" из Восточной Гуты будут соблюдать перемирие.

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Восточную Гуту, находящуюся под контролем оппозиционных группировок, уже несколько недель обстреливает сирийская армия. Ранее Меркель призвала положить конец "бойне" в Сирии, отметив, что ее призыв адресован не только режиму Асада, но и его союзникам России и Ирану. Швеция и Кувейт внесли в Совбез ООН резолюцию, которая предлагает ввести в Сирии 30-дневный режим прекращения огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3052265
 
 
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Ей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий в Сирії не бешкетує...
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Как можно, Москаль слушайте, призывать.
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_Попросили путлера повлиять на осада? Да они упоротые, животные! Путлер ваш главный враг, а осад и хомяк чучхе всего лишь его пешки. Кретины!
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Я какбэ не намекаю, но вот:
...

И к стати - он тоже родился в Германии... Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии - Цензор.НЕТ 9825
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Вони не до того апелюють. Апелювати треба до "Скаженого Пса" Меттіса - міністра оборони США. Цей достойний Воїн встановить режим припинення вогню по-справжньому, а не так, як кацапський недомірок.
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Ну вот что это такое? Третье тысячелетие. Всем миром уговаривают одного маленького лысого пи2араса. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина(с)
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Разве что кошелёк?! А кошелёк там не маленький! Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии - Цензор.НЕТ 7013
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Наївність?!
Тупість!?
Лицемірство?!
Чи а би що ляпнути для "протоколу"?
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Виходячи з того, що Меркель та Макрон чудово знають Х√йла і просять його про таке, то дійсно, дуже схоже на лицемірство...
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Туалетная бумага для Путена! Наивность Макарона и Анжелки зашкаливает.
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Наивность - верить в наивность политиков - особенно верхнего эшелона власти!
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И не надоедает переливать из пустого в порожнее? Санкции лучше ужесточите. Слабо? Деньги не пахнут? Ну прям соевые барыги.
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А они что, уже и в Сирии собрались дела улаживать, в Украине уже справились? .))

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Ага... Как раз хуйло тот самый Шо может содействовать установлению режима прекращения огня... Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии - Цензор.НЕТ 2694
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Если Меркеь и Макрон не в кусе, то могу подсказать. Единственно чем может помочь Ассад- дать автобусы, для выезда в Кудистан. Гута, это пригород Дамаска. контролируемый Нусрой. Их окружили и не трогали. но они "ожили", обстрелы центра города, зачем это Ассаду? Их или уберут, или ликвидируют.
Чего хотят Меркеь и Макрон (вероятно не совсем они) Снимите блокаду Гуты на пару недель. Это как к Украине сказать, дайте воду по каналу, в Крыму воды мало, и поезда пустите на пару недель. и электричество, надо боеприпасы подвести... Глупо
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Сколько еще можно соплежуйством заниматься?
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подельники куйла в мире, призвали куйла....ждем новых бомбардировок и смертей сирийцев...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Макрон призвали Путина повлиять на Асада и поддержать резолюцию ООН по Сирии
 
 
 
 
 
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