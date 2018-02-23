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 Политика Украины
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Все про:Кравчук (824) миротворцы (620) Донбасс (15556)

 Я не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук

Введение миротворческих войск ООН на Донбасс может так и не состоятся.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на IV Балтийско-Черноморском форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на News One.

"Во-первых, я не очень верю в то, что (введение миротворцев ООН на Донбасс, - ред.) будет осуществлено, если говорить откровенно", - отметил Кравчук.

Но, по его словам, если миротворцы все же будут на территории Украины, этот шаг положительно повлияет на ситуацию, которая сложилась в связи с агрессией РФ в нашем государстве.

"Но шаг этот должен быть сделан. Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать", - подчеркнул экс-президент.  

Также читайте: Путин исчерпал свои возможности влияния на наше государство, поэтому нужна более активная работа Запада, США и Украины, - Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3052260
 
 
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Пеца этого не хочет...
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цього хоче путін, петю ніхто не питає, він буде робити те що йому скажуть в росії та європі.
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Игорь, Путин пустое место, конкретнее можете объяснить что вы имеете ввиду? какой интерес у Европы и российских правителей общий? газ что ли? так Европе давно набридли такие "партнёры" сумасбродные и главное это не насколько важно
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Европе давно набридли такие "партнёры"

партнери , можливо , і "набрідлі" , а газ не набрид - Європа плотно сидить на "газовій голці" і Газпрому ...
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Щоб покрити 450км кордону потрібно 40 тис. військових, приблизно стільки ж зараз воює з нашої та російської сторони! Щоб 40 тис. миротворців постійно знаходились в зоні АТО, потрібно ще 80 тис. миротворців, які будуть готуватись до ротації та відпочивати, тобто всього потрібно буде задіяти 120 тис. миротворців, а це майже фантастика.
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Московська церква, або
ТРИ РІВНІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО НЕГАТИВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ
http://divannaya-sotnya.com.ua/Svyatoslav%20Kyivskyj/tri-rvn-clespryamovanogo-negativnogo-zovnshnogo-vplivu-na-lyudinu.html
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Лучше пчёл разводил бы ,хоть какая-то польза была
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О какой войне,пардон речь ? Я не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4597Разве во время войны главнокомандующий может поехать загорать и бухать на Мальдивы ? Я не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4597Неувязочка какая-то жёсткая.
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Олежик, а чого це ти в цій темі двома ніками пишеш?
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Ну почему двумя? Я не дуже вірю, що миротворців уведуть на Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8776Двухсотдвадцатьюдвумя ! Я не дуже вірю, що миротворців уведуть на Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8776Получил задание распространять фейк про мальдивский вояж пети ,вот и пишу ...
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Чого я взагалі з тобою спілкуюсь ще й на двох гілках...
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Видимо становишься на путь исправления.... Я не дуже вірю, що миротворців уведуть на Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 487
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Леоніде Макаровичу - якби ви менше були на "подтанцовках НАТО-нєт" у медведчука, шуфрича та суркісів - може й анексії Криму та окупації частини Донбасу б не було.. Кайся , старенький за свої гріхи, посипай голову попелом , відпочивай .. Просирають все - потім щось проповідують менторським тоном.. Дістав..
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лучше бы Макарович молчал!.. человек не рыба-не мясо.. не политик-не личность
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Из за тебя падлы началось, что Украина по уши в коррупции всю жизнь после совка живет.
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Это кучмовская заслуга ,он князькам хуйлостанским власть отдал а мог поступить иначе
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Кравчук тоже не ангел, при нем все заводы и колхозы на металлалом пошли.
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При Кравчуке пол страны на кравчучках начало кататься.
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Тут згоджуся з Кравчуком: НЕ БУДЕ там миротворців! Навіть можу побитися об заклад. Я не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4903
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Оце є такий крем Міні Бікіні. Є такі чуваки, які його купляють й знімають відео, що від нього не випало жодної волосинки й мають купу лайків під тим відео. Ото кравчук з тих Чуваків.
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Кравчук принял Украину с 5-й экономикой Европы, ЯО. Условия были фантастические. Сейчас Украина на уровне Гондураса. Ни одна бывшая республика так все не профукала.
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в Укрїні процвітала й процвітає політика руйнування й розкрадання власної держави.
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Ну посмотрим что за новые санкции введут, но пока Кремль согласия на перекрытие границы не даст.
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наши двинули??
"Центр Донецка трясет и гремит. Жители паникуют. Не ясно, что именно происходит. Первомайск слышит. Октябрьский громко. В стороне Вольво-центра слышны мощные прилёты, а не салют!!! Стаханов тоже. Что это, Макеевка подпрыгивает. ЖД Донецк стрелковое и тяжелое слышно. Алчевск на улице очень слышно".
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Ватники 23 февраля празднуют . Фейерверки и все такое .
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может хоть один свой склад по ошибке празднично подорвут?
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Ну, пока Европа раздумывает о новых санкциях против рф, -
российские ультрас убили полицейского в Испании.
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Это не омрачит праздника футбола на ЧМ в россосии .
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миротворцы на Донбассе это такой ритуал,
все гудят, обсуждают, переговариваются, встречаются, демонстрируют озабоченность, высказывают ... НО не забывают упомянуть, что миссия может появиться только по согласию сторон.
Россия не сторона конфликта, с бандитами обсуждать нечего .... и начало нового цикла ...
все гудят, обсуждают, переговариваются, встречаются, демонстрируют озабоченность, высказываются ...
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В Лиаии на участок в 8 км еле насобирали 10000 миротворцев,а здесь надо на участке в 400км,то откуда их миротворцев взять
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Это все на десятилетия, просвета не ждите. Просто шо то не так пошло, как хотелось. Ну не получилось беззаботно жить. Такая у нас элита, прое...... ла все, но зато давятся нажитым трудом.
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я тоже, все это в лучшем случае кончится Лугандоднестровьем Я не дуже вірю, що миротворців уведуть на Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4261
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Пол страны проголосовало за Януковича, пол страны проголосовало за Порошенко и в итоге потеря территории с населением. Все виноваты. Да, господа, вините себя. Вы ИДИОТЫ.
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это типаж пр**ал все что можно, но тут прав конечно..... - феерически кинули....

Я не дуже вірю, що миротворців уведуть на Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2042 Дмитрий Гордон‏ @dmitry_gordon 4 ч.4 часа назад
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» #Ющенко: Мы отдали ядерный арсенал, а когда столкнулись с угрозой территориальной целостности, нам и револьвера никто дать не может

https://t.co/UI71PrwrIa

Я не дуже вірю, що миротворців уведуть на Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6932
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Гордон з Бджоларем можуть заспокоїтися - навіть наявність ядерного арсеналу не врятувала б нас від кацапського нападу !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук
 
 
 
 
 
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