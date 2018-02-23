 Я не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на IV Балтийско-Черноморском форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на News One.
"Во-первых, я не очень верю в то, что (введение миротворцев ООН на Донбасс, - ред.) будет осуществлено, если говорить откровенно", - отметил Кравчук.
Но, по его словам, если миротворцы все же будут на территории Украины, этот шаг положительно повлияет на ситуацию, которая сложилась в связи с агрессией РФ в нашем государстве.
партнери , можливо , і "набрідлі" , а газ не набрид - Європа плотно сидить на "газовій голці" і Газпрому ...
ТРИ РІВНІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО НЕГАТИВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ
http://divannaya-sotnya.com.ua/Svyatoslav%20Kyivskyj/tri-rvn-clespryamovanogo-negativnogo-zovnshnogo-vplivu-na-lyudinu.html
"Центр Донецка трясет и гремит. Жители паникуют. Не ясно, что именно происходит. Первомайск слышит. Октябрьский громко. В стороне Вольво-центра слышны мощные прилёты, а не салют!!! Стаханов тоже. Что это, Макеевка подпрыгивает. ЖД Донецк стрелковое и тяжелое слышно. Алчевск на улице очень слышно".
российские ультрас убили полицейского в Испании.
все гудят, обсуждают, переговариваются, встречаются, демонстрируют озабоченность, высказывают ... НО не забывают упомянуть, что миссия может появиться только по согласию сторон.
Россия не сторона конфликта, с бандитами обсуждать нечего .... и начало нового цикла ...
все гудят, обсуждают, переговариваются, встречаются, демонстрируют озабоченность, высказываются ...
Дмитрий Гордон @dmitry_gordon 4 ч.4 часа назад
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» #Ющенко: Мы отдали ядерный арсенал, а когда столкнулись с угрозой территориальной целостности, нам и револьвера никто дать не может
https://t.co/UI71PrwrIa