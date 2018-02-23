 Я не очень верю, что миротворцев введут на Донбасс, - Кравчук

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на IV Балтийско-Черноморском форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на News One.

"Во-первых, я не очень верю в то, что (введение миротворцев ООН на Донбасс, - ред.) будет осуществлено, если говорить откровенно", - отметил Кравчук.

Но, по его словам, если миротворцы все же будут на территории Украины, этот шаг положительно повлияет на ситуацию, которая сложилась в связи с агрессией РФ в нашем государстве.

"Но шаг этот должен быть сделан. Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать", - подчеркнул экс-президент.

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