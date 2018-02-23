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Все про:взрывчатка (588) Качиньский (318) самолет (2014) Смоленск (99) Мацеревич (52)

 Взрывное устройство в президентский Ту-154М могло быть установлено в России, - Мацеревич

Глава Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич заявил, что взрывное устройство в правительственном самолете Ту-154М, который разбился в апреле 2010 года под Смоленском, не могло быть установлено в аэропорту в Варшаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на Радио Польша.

Читайте: Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ

На прошлой неделе издание Gazeta Polska опубликовало материал, на котором видно, как несколько человек выполняют какие-то работы в той части левого крыла самолета, в которой, согласно выводам подкомиссии, произошла серия взрывов.

По словам Мацеревича, нельзя говорить о том, что именно тогда было подложено взрывное устройство: "Нет подозрений в том, что взрывной материал был заложен в аэропорту именно тогда. Никто не выдвигает таких подозрений. Чтобы установить взрывное устройство – мы сделали соответствующие эксперименты – нужно было бы разобрать всё крыло".

Как сказал бывший министр обороны Польши, взрывное устройство могло быть установлено, когда самолет был на ремонте в России, за полгода до трагического вылета в Смоленск: "Его должны были подложить в Самаре, потому что для того, чтобы его установить, нужно разобрать крыло, что является довольно длительной и сложной операцией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смоленская катастрофа: комиссия подтвердила момент взрыва на борту самолета Качиньского

Антони Мацеревич добавил, что в апреле будет представлен технический доклад о причинах Смоленской катастрофы. Но это еще не будет окончательная версия доклада.

Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.

Источник: https://censor.net.ua/n3052259
 
 
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Вы пшеки или трусы оденьте или крестик снимите
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Досить часто дивлюсь польське телебачення і скажу так - половина поляків дякуючи таким як Мацеревич (вже не міністр) думають що літак дійсно підірвав хуйло а друга половина з цього фактично сміється.
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а хто така льоха?
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Почему всего лишь "могло"? Свинособак нужно макать рылом в доказательства,причем очевидные всем цивилизованным людям.
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А вы покупайте их СуперДжеты Сухого, покупайте.
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Кста з приводу техніки з кацапстану нової та після ремонту.
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Прикольно, хотел услышать реакцию форумчан, но ладно удалю.
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Простите господа, но это тайна навсегда.
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Простят или не простят, а никто правду не узнает. Нечего обсуждать.
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Та всі і так здогадуються.
Правда вже на поверхні, з доказами проблема, винуватець уламки літака не видає.
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Когда пуйла скинут, тогда узнаем кто виновен.
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Не скинуть його, не ті на мельдонівщині люди...
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Прозрели ! А то и крушение самолета хотели на Бандеру повсить.
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домыслы...
пока не вернут вам всех обломков (хер вам их вернут)
и вы носом не ткнете в очевидно и невероятное... доказать что-то будет не легко
а со срашкой - не возможно...
страна с вывернутой лишней хромосомой, упрямством мула и брехливой лошадиной мордой никогда не признается ни в одном преступлении
(даже со снятыми штанами над кучей парующего дерьма - будет требовать доказательств)
простите за пример.
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После падения многие поляки выжили, а потом их всех добили. Поэтому так много нашли поляков именно с пулевыми ранениями.
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Стреляли с ТТ...
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Добивали чекисты - ветераны, из наградных вальтеров, заряженных патронами с плакированными гильзами, 39 года выпуска.
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Даж комментировать не могу . А исчо их пытали перед тем как расстреливать.
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Да какое юродство. Мне безумно жалко всех погибших в этой катастрофе. Но нести всякий бред про взывчатку со стороны Польши, выкаповать погибших.
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Охотно верю Мацеревичу , поскольку незадолго до этой трагедии , этот самолёт ремонтироваля в россии !! Об этом поляки знают .
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Майор ФСБ Наталья Иванова - скромная уборщица аэропорта Варшавы им.Фредерика Шопена пани Агнешка что-то вспомнила, улыбнулась, погладила под рабочим халатом Медаль «Золотая Звезда» и продолжила мыть пол терминала.
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А в это время забродила бражка...
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нічого дивного немає. в кацапів є спецільні підрозділи диверсій і фізичних ліквідвцій... для них виконати указівку пуйла - що труси в вагонному туалеті обісцяти...
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Якщо на борту не було вибухівки, то чому кацапи не віддають полякам уламки літака? Поляки - а ви й надалі вважаєте своїми ворогами Бендеру, УПА та українців? Не там бачить ворогів шляхетне панство, не там..
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Леонід, тут треба по іншому задати питання - хто в поляків в друзях? мадярів можна не рахувати.....
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Ватный тролль под амерским флагом)В спам мразота.
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Александр Сотник: Банда раскрыта. Осталось накрыть

Геополитические игрища, которыми увлекся Путин, оказались ему не по зубам. Мозгом не вышел. Хитростью и коварством - да, цинизмом и пошлостью - безусловно, а вот с умишком и стратегическим мышлением - увы. Природа подкачала
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Лех Качиньски был убит!Главный редактор Gazeta
Polska официально обвинил русских в убийстве президента страны.

http://ipvnews.org/nurnberg_article27102011.php
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ворожіння на кавовій гущі.

а що каже Нострадамус?
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Навіть у кацапській Вікі досі не прибрали згадку про регламентні роботи:
"С 29 мая по 21 декабря 2009 года самолёт проходил третий капитальный ремонт на авиастроительном предприятии «Авиакор» в Самаре[14]."
Ще є якісь неясності? Достатньо подати кодований радіосигнал наприклад над "дальнім приводом" - і з літаком станеться те, що було передбачене під час закладання "сюрпризу". Вірогідність того що звичайні авіатехніки знайдуть "закладку", встановлену на заводі, дуже низька. А те що у закладці використані американські комплектуючі і весь монтаж виконано у "дюймовій розмірності", можна не сумніватися. Щоби у випадку знаходження закладки перевести стрілки на "клятих капіталістів".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВзрывное устройство в президентский Ту-154М могло быть установлено в России, - Мацеревич
 
 
 
 
 
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