 Взрывное устройство в президентский Ту-154М могло быть установлено в России, - Мацеревич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на Радио Польша.

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На прошлой неделе издание Gazeta Polska опубликовало материал, на котором видно, как несколько человек выполняют какие-то работы в той части левого крыла самолета, в которой, согласно выводам подкомиссии, произошла серия взрывов.

По словам Мацеревича, нельзя говорить о том, что именно тогда было подложено взрывное устройство: "Нет подозрений в том, что взрывной материал был заложен в аэропорту именно тогда. Никто не выдвигает таких подозрений. Чтобы установить взрывное устройство – мы сделали соответствующие эксперименты – нужно было бы разобрать всё крыло".

Как сказал бывший министр обороны Польши, взрывное устройство могло быть установлено, когда самолет был на ремонте в России, за полгода до трагического вылета в Смоленск: "Его должны были подложить в Самаре, потому что для того, чтобы его установить, нужно разобрать крыло, что является довольно длительной и сложной операцией".

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Антони Мацеревич добавил, что в апреле будет представлен технический доклад о причинах Смоленской катастрофы. Но это еще не будет окончательная версия доклада.

Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.



Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.



Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.