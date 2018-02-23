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 Политика Украины, Экономика
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 Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом

Прогресса в переговорах между национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпром" о покупке Украиной в этом году российского газа пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время круглого стола заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", - сказал глава "Нафтогаза".\

Также читайте: "Нафтогаз" получил победу по всем пунктам, - Коболев отчитался перед Порошенко о решении Стокгольмского арбитража. ВИДЕО

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл.

Также читайте: Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" по имплементации решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни, - Юрий Витренко

Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд куб. м в год.

Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.

По словам Коболева, цена будущих закупок газа у "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, будет "привлекательной".

Также читайте: Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3052258
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Достойный итог революции гидности, ничего не скажу.
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Ще пару мільйончиків премії цьому пацюку шоколадна потвора виділить і зразу результат буде.
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Торгівельні партнери завжди домовляться... Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 3812
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Шоколадный торт и прогресс - вещи несрвместимые. Разве что ожирение будет.
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Є рішення суду.. Ми люди цивілізовані й поважаємо рішення суду.. Україна повинна закупити в накацапії 5 млрд.м.куб.. Розумію, що зараз йдуть перемовини про ціну поставки.. Якщо не домовляться - можна не купувати?
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Взагалі-то це схоже не на перемовини, а на затягування часу за допомогою перемовин. Оскільки рішення суду нас зобов'язує купляти газ у кацапів до 2019 року, то ми, шануючи це рішення і домовляємось. До 2019 року. Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 1600
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Прикольно, я так понимаю все дело в цене по которой они согласятся покупать газ у агрессора, вот только на тарифах это не отразится.
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Почему, отразится. В сторону увеличения.
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та да! ага
на тарифах у нас вообще ничего не отражается - растут сами по себе
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Є арифметична прогресія...
Є геометрична пргресія...
Але наші тарифи зростають по новій прогресіі - шоколадно-соєвій!
Математичним законам вона не підвласна...
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згоден!
вони (тарифи) ніяким законам не підвласні.. в них своє життя...
як ліве вухо захотіло - так і почуло!
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Прогресс будет,когда вы ВСЕ будете висеть на фонарях...
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Навіщо це?
Знову розпочнуться змови, підкуп, шантаж..
Краще купувати газ через Європу немаючи прямих контактів з кремлінами.
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За тем что Юля подписала условие бери или плати. Вот и прийдется брать или платить Спасибо арбитражу что хоть уменьшил с 52 милиардов до 5!
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А ты не помнишь сколько ты платила за газ и отопление при змовах ? Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 243Раз в 10 поменьше чем сейчас ? Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 243А ,что это значит ? Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 243Да просто то,что те змовы по сравнению со змовами нынешними ,просто детсикй лепет !!!
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По собі не суди, я на відміну від тебе нормальна людина.
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Не понял,как это нормальна людина,никогда не платила за газ и отопление? Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 2734Неувязочка..
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Ти дивний якийсь...
Я ж не сама живу. Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 8511
Просто цінами не цікавлюсь.
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Ааа,так кто-то платит за тебя а ты рассказываешь про газ ну какая прелесть ... Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 4560
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Олежа а тебе что денег не хватает платит? Так бери субсидию! Субсидия тебе конпенсирует высокую цену на газ. Вот у Ксюхи бабло есть она не плачет о высокой цене на газ. Возьми субсидию и ты плакать не будешь! Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 9521
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Если ты платил цену на много ниже рыночной за газ то кто-то за тебя доплачивал. А это кто-тогосударство. А чего я должен из своих налогов доплачивать за газ для тебя?
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Нет,не выгорает так Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 2471ты милок и сейчас доплачиваешь на субсидии,но при этом ты ещё и платишь ворью за газ в сто раз больше ,чем он стоит .. Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 2471
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Ну как не выгорает? Я знаю одого человека он работает учитилем у него большая семья и платит за газ всего 100 грн в месяц. Остальное ему оплачивает государство. Живет в селе дом большой! Он не плачет о чене на газ. Вобще о ней не задумываеться!
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Опять не выгорает Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 9403учитель сейчас получает тысяч пять ,субсидия на пять тысяч зарплаты копеечная если вообще есть ,так шо платит этот мнимый учитель минимум пол своей зарплаты за газ и это ещё в лучшем случае... Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 9403
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С субсдией человек платит не более 15% за комунальные услуги от доходов семьи! Что ты за хрень несешь Олежа? Ты случайно не за поребриком живешь?
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Налоги которые беруться с газовых компаний которые добывают газ. Рента слышал про такое? Но дажен если это из моих денег то я не против отлатить газ человеку который нуждаеться, но не мурлу который на халявном газе зимой овощи и цветы выращивает!
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Будет, будет, я верю. Вы мои кумиры, так и хочется вас зацеловать - сказал тубик.
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Ачего эо Вана заключила такой невыгодный контракт? Цена на 30% дороже чем рыночная. Условие бери или плати. И вобще когда украина потребляля 50 милионов кубометров газа? Украине прийдется брать 5 милионов кубов газа. Ну или платить за них как за купленые.
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А почему не арестуют Кучму ? Это ж при Кучме был создан воровской корупционный " Нафтогаз Украины" во главе с Игорем Бакаём .С того времени из Украины было украдено сотни миллиардов долларов
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и что теперь будет петь-подвывать харант?
сколько мы прожили без росийского газа?
как мы ловко... спрыгнули с трубы?
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Скоро договор о транзите заканчиваеться , вот тут можна было отыграться на кацапах .Только жаль барыги не играют - они торгуют Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом - Цензор.НЕТ 9357
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Спор по транзиту ещё идет в Стокгольмском суде. И иницировали его как ты говориш "барыги". Если в твоих словах была хоть доля правды они (барыги) похерили бы суд не только бы по транзиту но и по покупке газа. Как сделала патриотка Вона!
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ну хорошь, решение суда надо выполнять, а так, чем дальше от лишнехромосомнои рассеиики, тем лучше, помните - прогнали несколько сруснявых певунов и ушла новая волна с Юрмалы и вот: Число туристов в Юрмале в прошлом году увеличилось на 22%
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А что с газом украинским,его продают барыги нам по ценам европейским?
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А по каким ченам он должен продаваться? И как ты в трубе его разделишь? Тебе значит украинский газ а соседу европейский?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом
 
 
 
 
 
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