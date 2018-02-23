 Пока что прогресса нет, но он будет, - Коболев о переговорах с Газпромом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время круглого стола заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", - сказал глава "Нафтогаза".\

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В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл.

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Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд куб. м в год.

Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.

По словам Коболева, цена будущих закупок газа у "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, будет "привлекательной".

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