 Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.
"Послали ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - написал он.
При этом Климкин добавил, что украинская сторона будет работать над тем, чтобы все причастные к организации выборов президента РФ в Крыму попали под санкции.
"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции". – написал Климкин.
Накануне Прокуратура АРК призывала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. По информации ведомства, такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Украины.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.
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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".
По данным источников EJ, Фукса не впустили в страну из-за масштабного расследования начатого ФБР совместно с НАБУ по отношению к украинским олигархам, в том числе и тех кто при власти.
Сообщается, что в списке подозреваемых есть даже и Порошенко
Или это будет считаться: "Украинцы проголосовали за путина"?
не по нотам играют...
они их в лучшем случае складуют... а в худшем...
2. Севастопольские пропагандоны сообщили, что т.н. "герои русской весны" также отказались прийти на ватный шабаш 23 февраля, чтобы отметить годовщину своего предательства http://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/geroi-russkoj-vesny-razoshlis-po-uglam/
3. Не стоит забывать, что ровно 4 года назад оккупанты при участии Чалого и прочей местной предательской шушеры начали активную фазу захвата Крыма, собрав митинг на площади Нахимова. Никто не забыт, за все ответят! https://twitter.com/fuckysebastopol/status/966950602977652736 (фото 2014 года).
4. Севастополь. Сегодня на Нахимова очень жиденько. Немногие пришли отпраздновать годовщину своего предательства и день оккупанта. Хотя агитация была большой https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966981504785158150 (фото).
5. Сегодняшний шабаш в Симферополе ничем не отличался от шабашей других дней. Дети, военная техника и продажа советской атрибутики. Аналогично в Феодосии и других городах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966990804748242944 (фото и видео).
6. Пропагандоны сообщили, что "мирные крымчане провели «испытания» ракетного комплекса в Севастополе". Когда/если нас будет бомбить НАТО, я буду понимать, что заслуженно https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966688092106186752 (фото и ссылка).
7. Предатель из Севастополя в 2015 году писал: "Я не жалею, что на референдуме махал триколором, возил людей на блокпосты, потратил кучу собственных денег на бензин и оружие. Я не жалею, что Крым вернулся домой, но я в шоке от того, к чему мы пришли. Я инвалид 1-ой группы. Протезирование в укропине было бесплатным. Сейчас в россии, оказывается, платно, и это очень дорого, мне не по карману. Я раньше ходил на протезе и не считал себя инвалидом, да и мало кто знал, что у меня одна нога, а теперь катаюсь на инвалидной коляске. Большое спасибо! Я на укропине водил легковой автомобиль с коробкой автомат - 20 лет за рулём, а в россии, оказывается, нельзя инвалидам водить авто, и медкомиссию я пройти не смогу. Куда у нас кататься на коляске??? Вместо обещанного поддержания малого бизнеса, его душат и даже пытаются отжать". Этот же предатель написал в феврале 2016: "То, что я сейчас наблюдаю, это усиленная дискриминация российской власти. Вместо обещанного поддержания малого бизнеса, наоборот, его душат проверками и налогами. Я 21 год за рулём проездил, ни одной аварии, а в россии, оказалось, я не имею права садиться за руль (инвалид). Льготы убрали без предупреждения, счёт от Горгаза за год - почти 20 тыс. прилетел. А теперь и землю отжать решили. У людей истерика, их довели до этого власти". Этот же предатель написал сегодня: "Крым вернулся, радовались кричали Крым наш! Но крымчане им не нужны. Путин всё знает, что здесь творится, но только делает вид, что всё хорошо. Овсянникова сюда и посадили, чтобы «пирог» резать. После развала СССР, живя в нацистской Украине, мы скучали по россии и мечтали всем полуостровом вернуться домой. Проклиная Хрущёва, с любовью смотрели на чередование путина с Медведевым и завидовали новостям из рф. Кто же знал, что россия, мягко говоря, теперь не та, и в их новостях лжи не меньше, чем в украинских. Здесь всем правят «новые бояре», наворовавшие миллионы ещё при развале союза, а судьи у них на поводке со строгим ошейником, но без намордника. У меня появилось мнение, что россия уже захвачена Америкой. Все эти санкции, допинговые скандалы, массовая русофобия - это один большой театр-цирк для баранов-патриотов. Ну сами подумайте, кто мог прийти к власти после алкаша Ельцина? Россия превращена в огромное вымя. А все эти якобы наши военные достижения и технологии, может, уже и не наши? И «Тополь М» не на Америку нацелен, а на Китай или… Как Крым вернули, сразу взорвали дом в Севастополе, чтобы намекнуть, что новый хозяин пришёл. Медицину уничтожают, убогие зарплаты медикам делают своё дело - смертность выросла. Мелкий и средний бизнес уничтожают огромными налогами и постоянными проверками. Недвижимость и земли отбирают, объявляя незаконной постройкой или самозахватом. Россия - страна-урод. Здесь только богатые становятся богаче, а простых людей делают рабами, хотя многие рабы этого и не замечают. Кин-дза-дза, одним словом" https://twitter.com/Kosstik8/status/966941189164490752 (скрин).
8. Интересно, в Чечне и Ингушетии сегодня праздник или траур? 23 февраля 1944 года они подверглись сталинскому геноциду и депортации http://qha.com.ua/ru/obschestvo/segodnya-74-goda-so-dnya-nachala-deportatsii-chechentsev-i-ingushei/187998/ (фото).
9. В Севастополе в продаже появились мужские трусы, на которых изображены двуглавая курица, оружие, ихтамнеты и сцены боевых действий. Наверное, помогает потенции ватных кукареотов https://twitter.com/fuckysebastopol/status/966949075722502144 (фото).
10. Эти ущербные животные в принципе только в клетке живут? Вот так теперь огорожена вся автостанция в Евпатории. Зайти можно только через здание вокзала. Ватники комментируют: "Жесть, просто кошмар. 10 лет назад там был, такого там не было", "Россия…Все должно быть за забором", "Специально для наших граждан", "Очень-очень удобно, особенно, когда опаздывать будешь", "Ещё и Чёрное море хай забором загородят", "И турникеты обещают поставить", "Маразм", "Предлагаю ещё под напряжением забор сделать. Херли нет-то?", "Забор спасет от пуль". И лишь единицы высказались в пользу тюремного образа жизни https://twitter.com/KrimRt/status/966727111879921664 (фото и скрин).
11. Как вам вода из крана в Керчи (ул. Фурманова и Кирова)? Но это им еще очень повезло - в большей части города ее вообще нет. Процветаем, сука! https://twitter.com/vladimir2204ua/status/966748964535009280 (фото).
12. В Украине крымчан можно узнать по запаху немытой жопы. В россии нельзя - там подобный запах - повсеместная скрепа https://twitter.com/KrimRt/status/967005322723446784 (прочтите скрин).
13. МИД россии с сегодняшнего дня не является официальным поставщиком кокаина в Госдуру и Совет федерации. Российские дипломаты (!) попались на попытке вывезти в россию из Аргентины почти 400 кг (это 12 чемоданов!) кокаина https://twitter.com/i_army_org/status/966763603541053440 (скрин) и https://twitter.com/ru_rbc/status/966761360360132610 (видео).
14. В новостях пока наркоту не комментирует. В бегущей строке: "россия предотвратила поступление наркотиков в страну". Ну, типа герои и задержали наркоту, типа сами кацапы. Враг хотел отравить православных, но не вышло. Будем посмотреть, что дальше…
15. - Это вам от пацанов. - Может быть, "за пацанов"? - Нет, именно "от пацанов". (Передает 400 кг груза).16. Страшно представить, чем занимается посольство рф в Колумбии.17. Не удивлюсь, если в каком-нибудь посольстве ещё и органами барыжат.
18. А что, если "соль, гаш, мдма" баллончиком на заборах пишут российские дипломаты?
P.S. "23 февраля 1918 года был зверски убит большевиками Номан Челебиджихан - организатор первого Курултая в Крыму, первый муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши, Беларуси. Известен также как автор стихотворения "Ant etkenmen" ("Клянусь"), которое стало национальным гимном къырымлы. Немана Челебиджихана без суда расстреляли "матросы" Севастополя, а его тело расчленили и выбросили в Чёрное море! Для моего народа сегодня траур. Поэтому все, кто празднует это совково-рашистское дно, будут забанены!", - написал крымский татарин. А я хочу напомнить о том, каким был Крым 23 февраля 2014 года. Уверен, что многие увидят это впервые КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1