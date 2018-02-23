EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  849  19
Все про:ветераны (345) УПА (543)

 Львовский горсовет в два раза увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА

Исполнительный комитет Львовского городского совета увеличил доплату к пенсии ветеранам Украинской повстанческой армии в два раза до 2 тыс. гривен в месяц с марта 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято 23 февраля.

По данным управления социальной защиты, сейчас во Львове 208 ветеранов УПА, в том числе 205 участников боевых действий УПА.

Львов - единственный город страны, который предоставляет подобные льготы, на государственном уровне льгот нет.

Мэр Львова Андрей Садовый поручил направить решение о доплате к пенсии президенту Петру Порощенко и премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Чтобы они взяли пример", - сказал он.

Львов предоставляет ветеранам УПА льготы на жилье и жилищно-коммунальные услуги в размере 100% на 1 человека в пределах норм пользования (21 кв. м.). Также предоставляются льготы по услугам связи в размере 50% абонементной платы за пользование квартирным телефоном и почасовой оплате местных разговоров и установку телефонов на льготных условиях (в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ).

Кроме этого, предоставляются муниципальные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (пользуется 10 семей).

Также читайте: Порошенко наградил участников национально-освободительного движения

Источник: https://censor.net.ua/n3052251
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Інша гарна новина те, що Г.Москаль нарешті озвучив на всю Україну, ким є Супрун Львовский горсовет в два раза увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА - Цензор.НЕТ 8294
 показать весь комментарий
 
 
вы шаг в шаг как это было в Балтииских странах, единственно, не помню чтоб мы ели рассеянских птичек но, кровь младенцов была.
 показать весь комментарий
 
 
Это нормально, но пахнет панщиной. Хороший пан, плохой пан.
 показать весь комментарий
 
головне, що не гаспадін і нє таваріщ.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто чудо! По идеологии сегодняшней власти это надо было делать, когда бы остался последний ветеран. Но нашлись золотые люди! Неужели хоть где-то справедливость восторжествовала по отношению к ветеранам!
 показать весь комментарий
 
 
Дуже мало залишилось тих людей, котрі одні з перших встали саме за Україну .. Честь їм і слава.. Мудре рішення Львівської мерії..
 показать весь комментарий
 
 
На жаль , дуже мало їх залшилось . Мій батько , як ветеран УПА ,все-таки встиг скористатись кілька років тими пільгами , а помер у 2002 року .Так що у нас, у Львові ті пільги для учасників УПА вже давно діють .
 показать весь комментарий
 
 
это в ответ на повышение пенсий всем ветеранам НКВД, КГБ, ВОХРовцам и прочим им подобным "военным пенсионэрам"...
 показать весь комментарий
 
 
Дуже радий що Садовий та громада Львівщини хоч якось приділяють увагу цим людям на офіційному рівні,чого не скажеш про ганебну політику чинуш у столиці...
 показать весь комментарий
 
 
діти війни, внуки війни, афганці, чорнобильці, ветерани АТО - усі постраждалі, нікуди ступити. Цікаво, в США чи в ЄС також так багато всіляких інвалідів? Наприклад - інваліди Берлінської стіни. Чи діти ВОВ. Мабуть також безкоштовно в євромаршрутках катаються?
 показать весь комментарий
 
Ой,а що вас так заціпило то?Гроші ідуть із львівського бюджету,якщо ви про це
 показать весь комментарий
 
 
мене зачепила кількість інвалідів, які боролись боролись і нічого не вибороли. А грошей не далко, тільки за дурниці їх платять, можна було б без цих дурниць роздати мовчки й не кичитися програною війною.
 показать весь комментарий
 
По перше не вам писати,що вони виборили,бо такі самі люди врятували життя моїй бабці з дідом,вже не говорячи про глобальні масштаби їх перемог.І тут не піар на грошах,а просто приклад іншим як потрібно вшановувати героїв!По вашому коментареві зрозуміло,що ви навіть уявлення немаєтре,що таке ризикувати своїм життям заради країни та людей які у ній живуть.А може ви той жлоб львівської маршутки,який на днях відмовився бідненьку бабусю перевозити по пільзі 2,50грн і з криком вимагав 5 гривень,за що вас благополучно усі пасажири послали,позабтралт свої гроші та вийшли із вашої скотовозки?)))
 показать весь комментарий
 
 
Описать, даже кратко, соцпакет Пентагона из более 140 наименований льгот, привилегий и бонусов не представляется возможным. К тому же, столкнувшись с проблемами при комплектовании, военное ведомство пошло на увеличение материального стимулирования для привлечения свежих людских ресурсов и удержания на службе имеющих боевой опыт солдат и офицеров. Втрое увеличен размер пособия при заключении первого контракта или его продлении. Увеличен размер гарантий по кредитам на покупку жилья, скидки при оплате обучения, бесплатную юридическую поддержку. (С) Читай, а то тебя, видимо в Гугле забанили.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвовский горсовет в два раза увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА
 
 
 
 
 
 вверх