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Все про:Минобороны (5067) самоубийство (535) Матиос Анатолий (507) ВСУ (2) Грунтковский (1)

 Заявления о 2-3 случаях суицидов за неделю среди военных не соответствуют действительности, - Минобороны

Заявления руководства военной прокуратуры о 2-3 случаях самоубийств в среди военных каждую неделю являются ложными.

Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военнослужащих в Министерстве обороны заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське ТV.

"Эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - сказал он.

Также читайте: Статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны говорят о тенденции к уменьшению таких случаев.

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти 50% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств ", - добавил Грунтковский.

Он также рассказал, что количество самоубийств на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту.

"Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", - отметил Грунтковский.

На пресс-конференции журналисты требуют назвать цифры, количество самоубийств. Военные настаивают, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052245
 
 
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Заявления о 2-3 случаях суицидов за неделю среди военных не соответствуют действительности, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3475

Шановна громада! Військовий прокурор Матіос виявляється не тільки корупціонер, але ще й брехло.
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nik noName - хуже чем брехун.... Работает на дискредитацию ВСУ системно, хотя имеет все полномочия для наведения порядка.... Впрочем всякие муженко и полтараки не лучше... Бездари и воры, которые занимают свои должности по прихоти главкупца....
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Матиос это враг для нашей страны. В военное время таких расстреливают. К сожалению теперешней власти такие негодяи нужны.
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Это без сомнения ,там всё гораздо хуже !
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Казочки для ТВ шоу. І для тих хто не був в армії. Серед військових звичайно більш напружений психологічний стан ніж в цивільному оточенні (тут ще велике значення має віжсутність спілкування з протилежною статтю). Але 2-3 суїцида в тиждень - це тільки "чесний" Матіос може таку херню молоти. Це в них сімейне - в нього і жінка "чесно" напрацювала на 140га земельки і кілька будиночків.
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Це вже не перша брехня Матіоса. Таке враження, що він навмистно підіграє ворожій пропаганді.
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Конечно в армии полный порядок.
http://www.apsny.ge/2017/conf/1513796610.php

www.rbc.ua/rus/news/neboevye-poteri-sredi-voennyh-sostavlyayut-1509173808.html
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Тяжко что-то говорить не обладая статистикой.Но все-таки Матиос, имеет какие то данные,все таки он ВП.
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У нас тоже был такой печальный случай в прошлом годе, часть переформировали, ,много командиров под следтвием.
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в генштабе за 4 года войны исчо не один воин в лампасах не повесился так шо все то брешут...
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тобто Матіос бреше?
він як дружина Цезаря - поза підозрою...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаявления о 2-3 случаях суицидов за неделю среди военных не соответствуют действительности, - Минобороны
 
 
 
 
 
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