Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военнослужащих в Министерстве обороны заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське ТV.

"Эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - сказал он.

Также читайте: Статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны говорят о тенденции к уменьшению таких случаев.

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти 50% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств ", - добавил Грунтковский.

Он также рассказал, что количество самоубийств на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту.

"Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", - отметил Грунтковский.

На пресс-конференции журналисты требуют назвать цифры, количество самоубийств. Военные настаивают, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

Также читайте: В полтавском госпитале найден повешенным военнослужащий, - "Полтавщина"