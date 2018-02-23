Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военнослужащих в Министерстве обороны заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське ТV.
"Эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - сказал он.
Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны говорят о тенденции к уменьшению таких случаев.
"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти 50% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств ", - добавил Грунтковский.
Он также рассказал, что количество самоубийств на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту.
"Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", - отметил Грунтковский.
На пресс-конференции журналисты требуют назвать цифры, количество самоубийств. Военные настаивают, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.
Шановна громада! Військовий прокурор Матіос виявляється не тільки корупціонер, але ще й брехло.
http://www.apsny.ge/2017/conf/1513796610.php
www.rbc.ua/rus/news/neboevye-poteri-sredi-voennyh-sostavlyayut-1509173808.html
він як дружина Цезаря - поза підозрою...