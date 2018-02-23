 Четверо российских фанатов предстанут перед судом после драки в испанском Бильбао

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы правоохранительных органов региона, они предстанут перед судом.
"Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что погибший от сердечного приступа полицейский не участвовал в драке с болельщиками.
из-за недостаточного притока к ней крови, обогащенной кислородом.
называют его инфаркт или коронарный тромбоз.
случается приступ, когда один из кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу, закупоривается тромбом, отрванной склеротической бляшкой.
глубокий вздох (от волнения, например), резкое движение... и тромб делает свое дело...
предсказать не возможно.
спасти? иногда...