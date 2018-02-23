 Четверо российских фанатов предстанут перед судом после драки в испанском Бильбао

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы правоохранительных органов региона, они предстанут перед судом.

"Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что погибший от сердечного приступа полицейский не участвовал в драке с болельщиками.

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