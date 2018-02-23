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 Четверо российских фанатов предстанут перед судом после драки в испанском Бильбао

Полиция Бильбао арестовала четырех российских болельщиков после столкновений перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком".

Как передает Цензор.НЕТ об этом  сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы правоохранительных органов региона, они предстанут перед судом.

"Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что погибший от сердечного приступа полицейский не участвовал в драке с болельщиками.

Также читайте: Ультрас московского "Спартака" устроили беспорядки в Испании, скончался полицейский, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3052241
 
 
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Как можно погибнуть от сердечного приступа?
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уже не поймет, а вот если просто прихватит, то да, сразу захочется бросить пить и курить.
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по-медицински, сердечный приступ - это гибель части сердечной мышцы
из-за недостаточного притока к ней крови, обогащенной кислородом.

называют его инфаркт или коронарный тромбоз.
случается приступ, когда один из кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу, закупоривается тромбом, отрванной склеротической бляшкой.

глубокий вздох (от волнения, например), резкое движение... и тромб делает свое дело...
предсказать не возможно.
спасти? иногда...
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Паляванне на недаграмадзян рабсеі працягваецца по ўсёй Еўропе.Так трымаць !
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Паляванне на недаграмадзян рабсеі працягваецца по ўсёй Еўропе.Так трымаць !
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в Испании проходит Суд над Крысами Путлерского ОПГ Озеро,босота оторвалась после спартаковского гоффна Четверо российских фанатов предстанут перед судом после драки в испанском Бильбао - Цензор.НЕТ 1352
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...Русские болельщики на Олимпиаде - это цирк с конями в ушанках. Весь мир облетели фото дебилоидов в ушанках со сталиным и тельняшках. Ау, быкота лишнехромосомная ! Вы в курсе, что в цивилизованном мире никто не штурмует картонную хуйню типу рейхстага и что сталин давно приравнялся к гитлеру по шкале ебанутости? Стоп, забыл. В воронежах и прочих жопах цивилизации по тв такое не показывают, а значит этого нет. Правда, круче русских болельщиков могут быть только болельщики фк текстильщик в лиге чемпионов Макеевки,пришедшие на международный матч с AC Gvardejka в футболках с изображением моторылы на грудях. Но разница в том, что матч между командами по бухатлону между абакумово и заперевальной [для дебилов из рф объясняю - это не 2 города в Донецке, а название районов спальных города] не покажут на весь мир. А ебанашек из рф покажут на весь мир в качестве абизян в ушанках и в примере фашистов. - Фашик Донецкий
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Влепят по 50 евро штрафа, мало не покажется.
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ой, а как же пидозру вручить?, так прям взянут и предстанут перед судом...вот это оперативность....
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а ведь спанцы кричали шо Зозуля фашист...
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М - да, бесчинства в 2016 в Марселе, недавно в Афинах, теперь вот в Бильбао. Как их вообще впускают в Европу??!! Англичан, как шелудивых котят после мая 1985 на хуй выбросили из большого футбола, теперь с ними проблем нету. Сколько можно панькаться с этими андрофагами, может лет на двадцать забыть об геномусоре??!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧетверо российских фанатов предстанут перед судом после драки в испанском Бильбао
 
 
 
 
 
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