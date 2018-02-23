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 Политика Украины
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 В ВСУ создана система оказания психологической помощи и реабилитации, - Минобороны

В Вооруженных Силах Украины создана система оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащих.

Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Система оказания психологической помощи и реабилитации действует как в районе выполнения боевых задач воинскими частями, так и в районах восстановления боеспособности или пунктах постоянной дислокации", - отметил генерал.

Мероприятия превентивной реабилитации и психокоррекции осуществляются силами офицеров-психологов, внештатными группами психологической поддержки, высокомобильными группами внутренней коммуникации, общественными организациями психологов-волонтеров, с которыми заключены соответствующие меморандумы о сотрудничестве.

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По рекомендации штатных психологов, представителей внештатных специализированных групп или специалистов медицинской службы военнослужащие, у которых обнаружены признаки боевой психической травмы, направляются в установленном порядке в медицинские учреждения, центры медико-психологической реабилитации Министерства обороны Украины и гражданских учреждений, с которыми Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО заключаются соглашения о предоставлении услуг по психологической реабилитации.

"В войсках, которые выполняют задачи в районах проведения боевых действий и в районах восстановления боеспособности организована работа высокомобильных групп внутренних коммуникаций, в состав которых входит военный или гражданский психолог, специалист по социально-правовым вопросам и капеллан", - рассказал Грунтковский.

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Основная задача групп - психологическая и религиозная поддержка личного состава, информационная работа.

Источник: https://censor.net.ua/n3052239
 
 
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Это всё хорошо,но лучше бы перед этим "расстрельные команды" для корупционеров в лампасах создали.
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Зачем их расстреливать? Им же антикоррупционер и патриот Порошенко, как и обещал, всем руки уже поотрубывал.
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Війна, це кров і страждання не тільки тіла, а і душі.
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Поранені тіла і душі найкраще заліковуються на Мальдивах і Сейшелах.
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Я тебе пачув і запрошую до спаму.
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а полковника на должности восстановили, того который черт знает когда говорил о психологической реабилитации АТОшников, т.к. у 98% из них ПТС?
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Новости о вояжах порошенко-луценко-яценюка на мальдивы,сейшелы,майами ,для бойцов лучшая реабилитация !!!
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Бо порошенко пройшов усі гарячі точки Майдану. УБД йому дати потрібно.
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«Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них (участников боевых действий. - Ред.) нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни» - Главный психиатр Минобороны, начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Олег Друзь

В ВСУ создана система оказания психологической помощи и реабилитации, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2823
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...17 февраля штаб АТО сообщил о пропаже военнослужащего в зоне АТО. В тот же день пророссийские боевики заявили, что захватили одного украинского военного в плен. 21 февраля на российском телеканале «Россия 24» показали попавшего в плен бойца АТО Василия Земелинского. Источники InfoResist сообщают, что именно он, по версии штаба АТО, «пропал» 17 февраля. Боец служит в 34 батальоне 57-й бригады.Не смотря на сюжет по российскому телеканалу, в штабе АТО InfoResist спустя неделю после его исчезновения не смогли подтвердить, что он попал в плен.«Штаб АТО не может подтвердить, что он находится в плену», - сказал спикер штаба АТО Василий Лабай.
InfoResist пообщался с военными, которые несут службу в этом районе и они подтвердили что Василий Земелинский попал в плен.«По данным перехвата, он наткнулся на ДОТ, по нему боевики открыли огонь, и когда поняли, что убить его не удалось взяли в плен», - сообщил один из бойцов.Военнослужащие, которые каждый день воюют с боевиками, переживают по поводу такой позиции командования.«Нас беспокоит такая позиция командования, мы же не русские, которые бросают своих. Бойцы переживают, что с ними также может поступить командование, когда они попадут в плен», - рассказал боец АТО...
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После беглого просмотра "пенсионной постановы" опубликованной сегодня, создается впечатление, что опять ВСУ в сравнении к МВД наипали в очередной раз.
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нужное дело..... большая бюрократическая машина медленно но движется....
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Эх, если бы это все работало. Но пока все обижаются, нэма пидходу до АТОшников.
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Нарешті...
Але якою буде ефективність роботи цієї структури...
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Этим героям обьяснят, что они были не на войне, а в ООС？
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может быть и создана ... на бумаге
но в ЗСУ ее нет точно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ВСУ создана система оказания психологической помощи и реабилитации, - Минобороны
 
 
 
 
 
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