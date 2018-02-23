 В ВСУ создана система оказания психологической помощи и реабилитации, - Минобороны

Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Система оказания психологической помощи и реабилитации действует как в районе выполнения боевых задач воинскими частями, так и в районах восстановления боеспособности или пунктах постоянной дислокации", - отметил генерал.
Мероприятия превентивной реабилитации и психокоррекции осуществляются силами офицеров-психологов, внештатными группами психологической поддержки, высокомобильными группами внутренней коммуникации, общественными организациями психологов-волонтеров, с которыми заключены соответствующие меморандумы о сотрудничестве.
По рекомендации штатных психологов, представителей внештатных специализированных групп или специалистов медицинской службы военнослужащие, у которых обнаружены признаки боевой психической травмы, направляются в установленном порядке в медицинские учреждения, центры медико-психологической реабилитации Министерства обороны Украины и гражданских учреждений, с которыми Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО заключаются соглашения о предоставлении услуг по психологической реабилитации.
"В войсках, которые выполняют задачи в районах проведения боевых действий и в районах восстановления боеспособности организована работа высокомобильных групп внутренних коммуникаций, в состав которых входит военный или гражданский психолог, специалист по социально-правовым вопросам и капеллан", - рассказал Грунтковский.
Основная задача групп - психологическая и религиозная поддержка личного состава, информационная работа.
InfoResist пообщался с военными, которые несут службу в этом районе и они подтвердили что Василий Земелинский попал в плен.«По данным перехвата, он наткнулся на ДОТ, по нему боевики открыли огонь, и когда поняли, что убить его не удалось взяли в плен», - сообщил один из бойцов.Военнослужащие, которые каждый день воюют с боевиками, переживают по поводу такой позиции командования.«Нас беспокоит такая позиция командования, мы же не русские, которые бросают своих. Бойцы переживают, что с ними также может поступить командование, когда они попадут в плен», - рассказал боец АТО...
Але якою буде ефективність роботи цієї структури...
но в ЗСУ ее нет точно