 В ВСУ создана система оказания психологической помощи и реабилитации, - Минобороны

Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Система оказания психологической помощи и реабилитации действует как в районе выполнения боевых задач воинскими частями, так и в районах восстановления боеспособности или пунктах постоянной дислокации", - отметил генерал.

Мероприятия превентивной реабилитации и психокоррекции осуществляются силами офицеров-психологов, внештатными группами психологической поддержки, высокомобильными группами внутренней коммуникации, общественными организациями психологов-волонтеров, с которыми заключены соответствующие меморандумы о сотрудничестве.

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По рекомендации штатных психологов, представителей внештатных специализированных групп или специалистов медицинской службы военнослужащие, у которых обнаружены признаки боевой психической травмы, направляются в установленном порядке в медицинские учреждения, центры медико-психологической реабилитации Министерства обороны Украины и гражданских учреждений, с которыми Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО заключаются соглашения о предоставлении услуг по психологической реабилитации.

"В войсках, которые выполняют задачи в районах проведения боевых действий и в районах восстановления боеспособности организована работа высокомобильных групп внутренних коммуникаций, в состав которых входит военный или гражданский психолог, специалист по социально-правовым вопросам и капеллан", - рассказал Грунтковский.

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Основная задача групп - психологическая и религиозная поддержка личного состава, информационная работа.